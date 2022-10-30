气候变化：联合国报告显示各国减排目标滞后

随着近年来全球范围内极端天气事件频发，遏制气候变暖成为国际社会共同关心的议题。然而，就在一年一度的气候变化大会即将拉开帷幕之际，联合国周三发布的报告显示，由于各国当前的气候承诺和减排行动远远滞后，地球可能将面临一场全球性的气候灾难。





第27届联合国气候变化大会（COP27）将于11月6日至18日，在埃及的沙姆沙伊赫举行，届时将有三万名各国代表出席。





召开之际，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯警告称，“我们即将面临一场全球性的灾难。由承诺和行动上的不足，所带来的正是减排方面的不足。而这种不足，必须要从在埃及举办的，第27届气候变化会议上，开始填补。”





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世界各地已经能够感受到，气候变化所带来的影响日益显著。例如，包括西班牙在内的许多欧洲国家，本是秋季，却正在经历夏天的高温。根据国家气象局的数据，西班牙正在经历有史以来最炎热的十月。





法国天气预报员弗雷德里克·内森也表示，这种高温天气并不罕见。但近年来，情况显然越来越糟。他说，"气温越来越高，我们可以看到，可以观察到。每年都有几十个最高气温记录被打破，而且，几乎不再有最低气温记录。所以，这是气候变化的一个典型的标志。而今年的气候，则又一次很不寻常。“





近期，世界气象组织也指出，2021年二氧化碳、甲烷和氧化亚氮三种主要温室气体在地球大气中的浓度均创新高。世界气象组织秘书长佩特里·塔拉斯说，让所有G20成员国参与到应对气候变化的危机中，是非常重要的。因为全球80%的排放量，正是来自这些国家。





令人欣慰的是，已经有一些国际组织和国家开始采取行动，履行减排承诺。





欧盟刚刚达成一项协议，从2035年起，汽车制造商需实现100%的二氧化碳减排。





澳洲工党政府已经宣布了一系列措施，希望将澳洲转变为一个可再生能源大国。气候变化和能源部长克里斯·鲍文，最近签署了一项甲烷减排的全球承诺。





一些活动人士也表示，应对气候危机，人人都应该出一份力。



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