澳大利亚签署全球承诺以减少30%甲烷排放

澳大利亚已经签署了一项全球承诺，在未来十年内将甲烷排放量减少30%。





全球甲烷承诺由美国领导，目前已有包括美国、英国以及欧盟国家在内的122个国家签署。





人们希望该协议能够减少多个行业产生的强效温室气体的数量。





Advertisement

气候变化部长克里斯·鲍文（Chris Bowen）说，政府将寻找机会减少农业（畜牧业是甲烷的主要贡献者）以及能源和废物部门的排放。





鲍文部长说：“通过加入这一承诺，澳大利亚将与包括美国、巴西和印度尼西亚在内的世界其他主要农产品出口国一道，在这个难以减排的领域寻找机会减少排放。”





到目前为止，政府已经承诺从国家重建基金中拿出资金用于减少农业中的甲烷排放，并投入800万用于海藻产业的商业化——海藻在用于喂养牲畜时可以减少畜牧业的甲烷排放。



畜牧业甲烷减排计划的第二阶段还将投入500万用于减少该行业排放的新技术。





国家党此前对该承诺提出了关切，担心它可能会推高肉价。





但农业部长默里·瓦特（Murray Watt）表示，红肉生产商已经加紧应对减少温室气体排放的挑战。





“红肉生产商已经走在了前面，自2005年以来，他们的排放量减少了 59%，”他说。





“此外，行业已经承诺到2030年实现碳中和肉类生产，并且正在实现这些目标的道路上。”





“这一承诺得到了全国农民联合会、红肉行业咨询委员会和澳大利亚养牛业委员会（CCA）的支持。”





CCA负责人约翰·麦戈文（John McGoverne）说：“我们支持联邦签署该承诺，前提是没有新的税收或减少牛群数量。”



“澳大利亚牛肉行业已经走上了在不减少牲畜数量的情况下实现净零排放的轨道上。”





瓦特此前曾排除了澳大利亚像新西兰那样对甲烷排放征收价格可能性的说法。





代表澳大利亚7000多名生产者的“农民气候行动（Farmers for Climate Action）”组织说，需要指出该承诺威胁到农业的说法。





该组织负责人菲奥娜·戴维斯（Fiona Davis）博士说：“农民应该有一个安全稳定的气候来种植我们的食物。”





“农场甲烷一直在下降，而天然气工业的甲烷一直在上升。”





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



