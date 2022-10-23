SBS 普通话电台

SBS早新闻（10月24日）

SBS 普通话电台

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 24 October 2022 at 9:29am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。

Published 24 October 2022 at 9:29am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS
国库部长称，增加移民是澳洲经济成功的关键；
恶劣天气加剧，当局呼吁民众听取警告；
习近平开始其第三个领导任期；
Advertisement
里希·苏纳克确认参加英国首相竞争。

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在 
Facebook
 和 
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

澳东海岸恶劣天气加剧 当局呼吁民众保持警惕

【对话后浪】香港曾年产电影近四百部，现在一年仅二十多部

澳日签署新安全合作联合声明

国库部长：洪水对联邦预算可能造成重大影响

英国工党领袖呼吁举行大选 结束政府混乱局面

分享

Latest podcast episodes

Director Tian Qiwen.jpeg

【对话后浪】香港曾年产电影近四百部，现在一年仅二十多部

Privacy Button on Computer Keyboard

常见的网络安全问题：个人隐私为何会泄露？如何减少泄露风险？

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（2022年10月23日）

A worker arranges apples at a market in Melbourne (AAP)

国库部长：洪水对联邦预算可能造成重大影响