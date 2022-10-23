SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（10月24日）Play13:59SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.8MB)Published 24 October 2022 at 9:29amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 24 October 2022 at 9:29amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS国库部长称，增加移民是澳洲经济成功的关键；恶劣天气加剧，当局呼吁民众听取警告；习近平开始其第三个领导任期；Advertisement里希·苏纳克确认参加英国首相竞争。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳东海岸恶劣天气加剧 当局呼吁民众保持警惕【对话后浪】香港曾年产电影近四百部，现在一年仅二十多部澳日签署新安全合作联合声明国库部长：洪水对联邦预算可能造成重大影响英国工党领袖呼吁举行大选 结束政府混乱局面分享Latest podcast episodes【对话后浪】香港曾年产电影近四百部，现在一年仅二十多部常见的网络安全问题：个人隐私为何会泄露？如何减少泄露风险？SBS早新闻（2022年10月23日）国库部长：洪水对联邦预算可能造成重大影响