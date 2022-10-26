【联邦预算2022】政府的气候行动支出被视为“真正的里程碑”

随着澳大利亚面临更频繁和严重的自然灾害，澳大利亚的首份碳预算中有300亿澳元将用于气候行动。





2022/23年度联邦预算分析称，气候变化的实际影响可能会减少经济活动、侵蚀税款，并给政府支出带来上行压力。





更高的气温和更多的酷热天气可能会减少一些行业的工作时间，增加经营的成本。





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但是，围绕气候变化对澳大利亚影响的程度和时间，以及全球向净零排放过渡速度的不确定性，意味着财政影响同样存在着不确定性。





澳大利亚多地今年以来已多次遭受洪水袭击。据估计，仅澳大利亚10月份的洪水就将使本季度的经济增长减少约0.25%，并且随着农场和果园遭到破坏以及供应链被切断，未来几个月的通胀率将会上升。



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周二公布的预算建立在工党政府气候法的基础上，这一项法律提出了更严格的2030年减排目标，以期使澳大利亚在2050年实现净零排放。





预算将在可再生能源投资方面提供大约200亿澳元的资金；6.3亿澳元将用于新的灾难应急基金。





大约19亿澳元用于边远地区供电基金，2.75亿澳元用于推动电动汽车的使用，2.24亿澳元用于支持家用太阳能的社区电池。





具有争议性的碳捕获和存储技术获1.35亿澳元的支持，能源安全和可靠性的支持将获1.37亿澳元的资金。



重建国际气候领导地位将耗资2.96亿澳元，这包括通过气候和基础设施伙伴关系向印度尼西亚提供2亿澳元的额外发展援助，以及为太平洋基础设施提供5000万澳元的资金。





联邦政府的“气候能力”建设已获拨款1.94亿澳元，其中1.02亿澳元用于恢复气候变化管理机构（Climate Change Authority），6400万澳元用于重建国库部的气候建模能力。





政府还对大公司和金融机构提出新的要求，要求它们对气候风险做出“明确、可信和全球可比”的披露。





珊瑚礁和河流工程、抗旱能力和提高保险费的计划这些方面也将获得拨款，6300万澳元用于小型企业提高能效，810万澳元用于对海藻养殖户的支持。



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澳大利亚将成立一个新的国家卫生、可持续发展和气候部门，为澳大利亚应对气候变化的卫生对策提供信息。





根据联邦预算发布的第一份气候变化分析报告，到2030年，关键气候支出将耗资249.17亿澳元。





此外，清洁能源金融公司（Clean Energy Finance Corporation）、澳大利亚可再生能源机构（Australian Renewable Energy Agency）和清洁能源监管机构（Clean Energy Regulator）将继续为新技术和新工业流程提供资金。



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该预算引入了与气候相关支出的透明度，但不应被误认为是对气候行动的全面评估。





批评人士警告称，在帮助将全球变暖控制在1.5摄氏度以内这些方面，当前目标将无法帮助澳大利亚发挥其应有作用。





然而，对首个国家健康和气候战略的340万澳元的投资，受到了澳大利亚气候与健康联盟（CAHA）的欢迎。



该机构首席执行官罗兰·萨普斯福德（Roland Sapsford）表示：“这项投资是一个非常受欢迎的开始，也是健康行业及部门的一大胜利，他们一直呼吁联邦政府在气候问题上发挥领导作用。”





萨普斯福德说：“长期以来，气候与健康联盟的成员和其它支持的声音一直呼吁制定国家健康与气候战略。”





“这对气候与健康联盟、我们的成员和支持者的合作、循证倡导和工作来说，是一个真正的里程碑。”





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LISTEN TO 【联邦预算2022】预算案将支持所有澳大利亚人吗？ SBS Chinese 26/10/2022 05:38 Play