Medibank称黑客入侵事件已影响到其所有客户

医疗保险公司Medibank表示，近400万客户的个人数据被攻击该公司的幕后黑客获取。





在周三上午的投资者更新声明中，Medibank表示对此次黑客攻击的调查如今显示，犯罪分子可以访问Ahm和Medibank品牌所有客户以及国际学生客户的个人数据。





大量的健康信息也已被泄露。





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Medibank首席执行官大卫·科兹卡尔（David Koczkar）说：“我们的调查现已确定，这名罪犯已经访问了我们所有的私人健康保险客户的个人数据和大量的健康索赔数据。”





“对这一网络犯罪事件的调查仍在继续，特别关注犯罪分子删除了哪些数据。”





“正如我们一直所说的，我们相信被盗的客户数据规模会更大，我们预计受影响的客户数量可能会大幅增长。”





“我向我们的客户毫无保留地道歉。这是一起可怕的犯罪——这是一起旨在对我们社会中最脆弱的成员造成最大伤害的犯罪。”



Medibank says all its customers' personal data has been compromised by a cyber attack. Source: AAP / Bianca De Marchi Medibank是澳大利亚最大的私人医疗保险公司，拥有390万客户。其声明还指出，Medibank没有购买网络安全险。





“我们目前估计2500万至3500万澳元的税前非经常性成本将影响到1H23（2023年上半年）的收益。这些非经常性成本不包括进一步的潜在客户损失和其它补救措施、监管或诉讼相关费用，”声明说。





该保险公司本月早些时候透露，它在其网络上检测到“异常活动”，并称已经聘请了“专业的网络安全公司”，最初表示“没有证据”表明客户数据被盗。





但Medibank周二表示，在收到黑客提供的更多文件后，黑客攻击事件出现了“令人不安”的进展。





这些文件包括包含Medibank客户数据的文件，以及来自分支品牌Ahm的1000份保单记录，其中有个人和健康索赔信息。在这之前，国际学生客户和Ahm的详细资料被披露已被泄露。





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