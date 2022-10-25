【联邦预算2022】谁是赢家？谁是输家？

这份预算是在生活成本飙升、全球挑战、极端天气事件和近万亿澳元债务的背景下出台的。





查默斯说，预算将提供负责任的救济，将投资于更有弹性的经济，并开始预算修复。





那么，谁是主要的赢家和输家？预算将如何影响您呢？



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赢家

在职父母

在联邦选举之前，政府已经对外宣传本次预算对家庭是有利的，所以幼托和带薪育儿假获得大量投资并不令人意外。





从2023年7月起，年收入低于8万澳元的家庭的幼托补贴率将从85%提高到90%。而随着家庭年收入的上升，补贴率将逐渐降低。





家中有第二个五岁或以下孩子的家庭将继续获得现有的更高的补贴率，最高可达95%。





此外，政府将在四年内投资5.316亿澳元，以扩大带薪育儿假（PPL）计划，从2026年7月起，育儿假将增加至26周。





从2024年7月到2026年7月，育儿假每年将增加两个星期，共计将增加六个星期。



女性

阿尔巴尼斯政府多次承诺推进性别平等，并在其预算文件中重申了这一点。





除了带薪育儿假和托儿补贴——政府称这两项措施将改善女性的经济平等和性别薪酬差距——女性安全倡议（women’s safety initiatives）将得到17亿澳元的资金支持。





通过10天带薪家暴假的立法以及对公益住房和经济适用房的投资，来帮助遭受家庭暴力的妇女和儿童。



学生和教育部门

联邦政府与各州和领地一起，通过为期一年的国家技能协议（National Skills Agreement），为免收学费的TAFE和职业教育投资10亿澳元。





2023年，将提供18万个免收学费的TAFE和社区职业教育名额，这将达到政府计划中的第一阶段，即总共48万个名额。



其中至少1.5万个名额将专门用于老年护理课程，以帮助缓解该行业的压力。





这份预算还投资了超过7.7亿澳元用于“更好的学校、更快乐和更健康的学生以及更合格的教师”计划，以及4.85亿澳元用于在未来两年内为来自未得到充分代表的背景的学生创造多达2万个新的大学名额。



环境

气候变化和环境在今年的预算中占据了重要地位。





有18亿澳元用于环境和遗产保护，包括额外的2.04亿澳元用于加快大堡礁的保护和恢复。





拯救本地物种、改善城市水路、建立研究中心、改善海洋和海洋公园管理以及与原住民在气候变化方面的接触等举措也得到了支持。





通过“澳大利亚供能计划（Powering Australia Plan）”，政府计划推动对可再生能源的投资，它说这将创造就业机会，而且更便宜、更清洁。





超过8亿澳元的投资将用于为10万个家庭提供太阳能电池储存、削减电动汽车的税收、建立全国电动汽车充电网络和高速公路上的加氢站。



澳大利亚原住民及Voice to Parliament

预算包括12亿澳元的措施，用于缩小原住民与广大社区的差距。





这包括为澳大利亚选举委员会提供5020万澳元，以筹备将Voice to Parliament写入宪法的公投。





还有5430万澳元用于培训500名原住民卫生工作者和从业人员，以及1.643亿澳元用于满足原住民人口的卫生基础设施项目。





预算中还为权利倡导组织First Nations Justice投入创纪录的9900万澳元。



国防

2022-23财年的国防资金将增加8%，并在未来四年内增加到国内生产总值的2%以上。





政府还将投资1300万澳元，任命一名东南亚特使，并建立一个东南亚办公室，以协调政府在该地区的工作。





另外还将提供3100万澳元，用于扩大澳大利亚公共服务网络中心的试点，以帮助提高网络弹性和安全性。



养老金领取者

养老金领取者如想工作且领取的养老金不受影响，则工作赚取的年收入不得超过11800澳元，而非目前的7800澳元。





政府还将鼓励澳大利亚老年人缩小住房规模，改变养老金资产测试，使房屋销售的收益将被豁免长达24个月而不是12个月。





欲缩小住房规模的55岁至59岁人士获取退休金供款的范围将被扩大。



Treasurer Jim Chalmers has handed down the 2022-2023 Federal Budget. Source: AAP / Lukas Coch

老年护理

政府已经提供了25亿澳元的资金，以确保从2023年7月1日起，老年护理机构有全天候的注册护士在现场服务。从2024年10月1日起，每位住户的平均护理时间将增加到每天215分钟。





政府还承诺为老年护理机构提供8.102亿澳元，以管理COVID-19疫情，并提供3490万澳元，以维持现有的在老年护理机构内即可进行的病理测试，疫情期间住户无需离开护理机构便可得到相关的病理测试，这将一直持续到2022年12月31日。



想来澳大利亚的人

由于技术签证的数量从79600个增加到142400个，急需工人的企业将发现更容易招到满意的人。





此外，还将推出一个新的太平洋参与签证，从明年开始为太平洋岛国和东帝汶的国民提供额外的3000个名额。





希望与海外家人团聚的人也将受益。





配偶和子女签证将由需求驱动，没有限制。父母签证数量将从2021-22财年的4500个增加到本财年的8500个。



住房可负担性：短期输家 中期赢家？

这份预算介绍了政府、投资者和行业之间达成的新的住房协议，该协议将致力于从2024年起的五年内建造100万套新的、位置良好的住房。





政府还承诺，在现有的基础上，初步投入3.5亿澳元，用于额外的1万套新的可负担住房。各州和领地政府也将在此基础上增加1万套新住房。总共提供多达2万套新的可负担住房。





此外，“购房援助计划（Help to Buy Scheme）”将允许多达4万名符合条件的澳大利亚人以较低的首付和较少的抵押贷款拥有自己的住房，而 “偏远地区首次购房者保障计划（Regional First Home Buyer Guarantee）”将每年支持另外1万名新房主。





这些措施的好处不会立即感受到，因此那些在不久的将来需购买新房的人或目前正在努力寻找租金可负担的出租房的人将继续面临压力。



输家

家庭

尽管有几项旨在缓解飙升的生活成本压力的措施——如更便宜的托儿服务、增加带薪育儿假和降低药品价格——但澳大利亚普通家庭在近期内几乎无法在日常生活中感受到缓解。





目前，住房、食品和燃料等开支的成本仍然很高，预计今年晚些时候通货膨胀率将达到7.75%的峰值。





高通胀率加上全球范围内的挑战和高利率，意味着实际工资预计要到2024年才会重新开始增长。





查默斯说：“现在的工资增长速度比大选前快，但这一可喜的消息被不断上涨的电价和食品杂货账单蚕食了。”



停车场和联盟党提出的其他项目

为了支持新的投资和支出，阿尔巴尼斯政府对220亿澳元的支出作出削减和重新调整。





其中包括联盟党政府此前推出的项目，包括从偏远地区加速发展计划（Regional Accelerator Program）中重新调整出的17亿澳元和部分扭转能源安全和偏远地区发展计划（Energy Security and Regional Development Plan）后调拨出的14亿澳元。





财政部长凯蒂·加拉格尔（Katy Gallagher）的办公室说，还将从城市拥堵基金（Urban Congestion Fund）中削减6.71亿澳元，并从 “建设更好的偏远地区（Building Better Regions）”计划中削减2.52亿澳元。



大型跨国企业

从2023年7月1日起，大型跨国企业将必须公开发布某些税务信息。





他们还将被阻止申请某些与低税或免税辖区有关的税收减免。





对违反竞争法和消费者法的处罚将从每次1000万澳元提高到5000万澳元，并从违反期间年营业额的10%增加到年营业额的30%（以较高者为准）。



逃税者

政府为税务从业员管理局（Tax Practitioners Board）提供了3000万澳元的资金，这些资金将用于调查和改善税务合规，提供不良和非法税务建议的税务从业者将被锁定。





澳大利亚税务局（ATO）也将获得8000万澳元，以继续解决过度申报税务减免的问题。



