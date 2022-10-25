“令人不安的进展”：Medibank网络攻击严重程度超出预料

澳大利亚最大的私人医疗保险公司Medibank将联系那些可能被盗取私人信息的当前和从前的客户，因为该公司披露的数据泄露事件远比此前预料的要严重得多。





该医疗保险公司周二表示，随着从黑客那里收到一系列额外的文件，本次攻击事件的进展开始变得“令人不安”。





这些文件包括包含Medibank客户数据的文件，以及来自分支机构Ahm的1000份保单记录，其中包括个人和健康索赔信息。





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上周，该公司表示国际学生客户与Ahm客户详细信息在黑客攻击事件中被暴露。





这是继Optus上个月遭遇巨大数据泄露后，几个月内发生的第二起引人注目的黑客攻击事件。





Medibank补充说，现在要了解被盗客户数据的全部范围还为时过早，但泄露比此前预估的要严重得多。



Medibank said the hack had taken a "distressing" turn with the receipt of a series of extra files from the hacker or hackers. Source: AAP / Bianca De Marchi 该公司拥有约400万客户，预计受影响的人数将继续增加。





Medibank在黑客事件发生后警告客户对通过电子邮件、短信或电话收到的任何可疑信息保持警惕。





首席执行官该公司大卫·科兹卡尔（David Koczkar）重申了他对受害者的歉意。





“随着我们继续揭露这一犯罪的广度和严重性，我们认识到这些事态发展将让我们的客户、我们的人民和社区感到痛苦，”他说。





“这是犯罪分子实施的恶意攻击，目的是造成最大的恐惧和损害，尤其是对我们社区中最脆弱的成员。”



科兹卡尔表示Medibank将继续与联邦政府机构合作，调查数据泄露事件。





澳大利亚联邦警察已经对黑客行为展开了刑事调查。





上周，Medibank表示，被指控的黑客声称窃取了200GB的数据，包括客户病史、接受医疗服务的地点以及与诊疗信息有关的代码。





网络安全部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）表示，黑客用这些信息试图勒索Medibank。





政府将在本周向议会提出新的立法，大规模增加对不适当保护敏感数据的公司的处罚。





罚款将增加到5000万澳元、公司在相关时期营业额的30%或从被盗数据中获得的任何利益价值的三倍，以高者为准。





新法律还将增强澳大利亚信息专员解决违规行为的权力，并增加与澳大利亚通信和媒体管理局（Australian Communications and Media Authority）的信息共享。





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