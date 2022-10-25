三分之一澳大利亚家庭正面临粮食不安全问题 为何数字如此之高？

夏洛特*在2019年生下女儿成为单亲妈妈后，第一次面临了粮食不安全问题。





尽管从事兼职工作并接受政府援助，但随着生活成本的持续上升和可负担的出租房屋变得更加有限，她说支付日常开支变得越来越困难。





上周，她牺牲了自己的午餐，以便她的女儿可以带午餐去幼儿园。





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“我只带了一根香蕉和一个在橱柜里发现的过期麦片棒去上班，以确保我们剩下的少量食物能给我女儿，”她说。





“当我积极尝试想获得成功时，这真的令人沮丧；我不想依赖政府的帮助，我正在学习......我不敢相信这就是我现在的处境。”





“我真的在为食物而挣扎。”



夏洛特并不孤单。





根据澳大利亚饥饿救济慈善机构食品银行（Foodbank）的一份新报告，三分之一的澳大利亚家庭正面临粮食不安全问题——该机构表示这个数字可能还会增加。



什么是粮食不安全，这一问题有多严重？

“粮食安全”从根本上讲指的是人类的一种基本生活权利，即“应该保证任何人在任何地方都能够得到未来生存和健康所需要的足够食品”。“粮食不安全”则涵盖了一系列的经历——从不确定是否能获得足够的食物和营养受损，到饮食模式被破坏和食物摄入量减少。





联合国粮食安全委员会强调，获取足够的粮食是人类的一种基本生活权利，而粮食安全的目标为“确保所有的人在任何时候既能买得到又能买得起所需要的基本食品”。





根据《2022年食品银行饥饿报告》，在任何一天，澳大利亚都有超过50万个家庭在为餐桌上的食物而挣扎。





报告发现，在过去的12个月里，超过200万个澳大利亚家庭经历了严重的粮食不安全，这意味着他们由于经济拮据而缺少粮食。





有孩子的家庭更有可能经历严重的粮食不安全，32%的家庭报告说他们有严重的粮食不安全，而全国平均水平为21%。



Households with children were more likely to experience severe food insecurity than those without, and single-parent families were particularly vulnerable compared with two-parent families. Source: SBS 这个问题对澳大利亚的失业者和就业者都有影响，54%的粮食不安全家庭都有人从事有偿工作。





澳大利亚食品银行首席执行官布丽安娜·凯西（Brianna Casey）告诉SBS新闻，造成粮食不安全的主要原因为生活成本的压力。





“我们知道，食品和杂货成本的增加、能源成本的增加——无论是电力、煤气还是汽车燃料——以及住房成本的增加，都导致了生活成本压力的上升，”她说。





“不幸的是，情况似乎越来越糟。”





根据该报告，与去年相比，23%的澳大利亚家庭认为他们现在在经济上更多地为获取食物而挣扎。



因粮食不安全而挣扎的人能够获得哪些支持，是否足够？

在澳大利亚，包括育儿补贴、养老津贴、残障支持津贴、照顾者补贴、求职者补贴和青年津贴在内的各项政府补助旨在为有需要的人提供经济支持。





慈善机构和组织，如食品银行、Ozharvest、澳大利亚红十字会和St Vincent de Paul协会也提供帮助。



The report found in the past 12 months, over two million Australian households experienced severe food insecurity, meaning they ran out of food because of financial limitations. Source: Supplied / Foodbank 领取育儿补助金的夏洛特说，目前通过政府资助项目提供的支持根本不足以应对生活成本压力。





“我觉得每隔几个月，我就会收到一封电子邮件，说我的手机月费涨价了……而仅仅两人居住的小公寓最近的电费账单就有850澳元，”她说。





“我现在已经陷入了一个恶性循环……使用Afterpay等支付方式来购买可以在连锁超市使用的杂货礼品卡，或者获得Centrelink的预付款，然后从我每两周的收入中扣除。”





新的联邦预算将由国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）在本周二公布。凯西女士告诉SBS新闻，她希望预算能“立即”为澳大利亚各地的弱势人群注入援助。





“他们等不及援助了，如果我们不能立即看到生活成本援助措施的注入，那么我们将需要立即向食品银行和其它食品救济组织注入资金，因为我们绝对会被耗尽，”她说。





“不幸的是，由于最近发生的这些洪水，我们要增加向有需要的人提供的食品救济量，将变得更加困难、成本更高。”





夏洛特说，她希望通过政府资助和倡议获得更多帮助，尤其是对单亲父母。





她说：“我们需要足够的公共住房来支持人们在那段挣扎的时间，帮助他们重新站起来，以及针对不同地区（和）不同情况更有针对性的租金援助。”





“对于（公共）住房名单，有些郊区需要等待三到五年，有些则需要等待五到十年......我不想在10年或20年内依赖政府援助，我真的现在就需要帮助。”





“另外，我认为应该提高领取福利金资格的收入上限......把所有补助金提高到满足贫困线或高于贫困线。”





SBS新闻已经联系社会服务部寻求置评。





* 夏洛特为化名。





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