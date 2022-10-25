专家解析：为何目前不应将新冠当作流感来对待

要点 专家称澳大利亚还没有达到可像对待流感那样对待新冠的阶段

流行病学家表示新冠的传播性更强、病情更严重，并具有长期影响

澳大利亚对新冠疫情的紧急响应于10月14日结束，这意味着阳性病例不再需要隔离。





但是全国内阁的这一决定引发了一场辩论，即现在是否能像对待年度流感或季节性流感一样对待新冠。



新冠和流感之间的区别

Advertisement

澳大利亚医学协会主席史蒂夫·罗布森（Steve Robson）教授说，新冠和流感有类似的症状。





但这两种病毒彼此之间有明显不同。





“新冠病毒往往更具传染性，并且会更快地改变其性质，”罗布森教授说。





“我们从一系列疫苗接种或新冠感染病愈中获得的免疫力很快就会消失，这使人们容易反复受到感染。”





“例如，有的人在一个季节感染了两三次新冠，这在流感中非常罕见的，”罗布森教授告诉SBS。





来自多尔蒂研究所的流感专家伊安·巴尔（Ian Barr）教授说，流感可能已经流行了数千年，而COVID-19的出现只有不到三年的时间。





“新冠病毒的传播比流感更容易发生，目前针对新冠病毒的疫苗并不能有效阻止感染，但在许多情况下可以防止住院和死亡，”巴尔教授说。





“流感疫苗在阻止感染方面效果更好一些，同时在预防住院和死亡方面也有一定的作用。”



新冠比流感更严重吗？

罗布森教授说，新冠是一种多系统感染，会导致长期的脑部炎症。





另外，新冠感染还会导致长期新冠（Long COVID），而流感感染则不存在这种情况。



罗布森教授说，在医院治疗新冠患者需要大量资源。





他说：“医护人员需要穿戴特殊的防护设备，并且需要特殊的资源来阻止新冠病毒在医院传播。”





“这通常会影响医院工作人员，所以可以用来治疗病人的医护人员更少。而如今有大量人在等待择期手术。”



那么何时才能像对待流感一样对待新冠？

巴尔教授说，过渡到像对待流感一样对待新冠是一个自然的过程。





“预计新冠疫情将以更具季节性（冬季）的模式暴发，尽管新冠病例可能会在季节外出现，”他说。





“仍有待确定的是新冠与流感感染的长期影响。不同的新冠病毒变种出现时可能存在差异。例如，Delta感染可能比Omicron感染具有更严重的长期影响。”



罗布森教授表示，重要的是要明白，澳大利亚还没有达到那个阶段。



放宽限制或放弃其它保护措施向社会发出信号，认为事情已经结束，而这是不正确的。

“我们知道未来会有更多的新冠疫情，而且很难预测它们会有多严重，” 罗布森教授说。



我们什么时候会达到那个阶段？

罗布森教授说，澳大利亚最终将达到这样的阶段：新冠对社区、卫生系统和经济的影响与季节性流感并无不同。





他说：“季节性流感有好年也有坏年，但如果同时出现糟糕的流感季和糟糕的新冠季，那就真的是灾难性的了。”





“新冠感染目前对劳动力有潜在的巨大影响，所以它还不像普通的流感那样。我们希望这种情况会改变，但我们还没有到那一步。”



下一阶段该如何做？

罗布森教授说，下一阶段是要确保人们了解“新冠并非一种温和疾病”这一信息。





“我们需要确保疫苗接种是最新的。而且我们已经看到，全国的加强针接种计划目前绝对是陷入停滞了，随着包括针对Omicron变种新疫苗在内的更新版本疫苗的推出，这种情况需要改变。”





巴尔教授说，莫德纳（Moderna）等mRNA疫苗制造商正在考虑将流感和新冠疫苗结合起来。





但他说，如今许多国家纷纷取消隔离和限制措施，无异于“放虎归山”。





目前正在格里菲斯大学完成博士学位的流行病学家迪基·布迪曼（Dicky Budiman）医生说，新冠迟早会像流感一样被对待，但澳大利亚和其它国家至少需要等到明年。





“口服抗病毒药物仍然不够普及。这将需要一些时间，”他说。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



