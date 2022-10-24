一文了解澳大利亚在卫生、教育和自然灾害救济等方面的支出

澳大利亚政府在2021/22年度征收了约5500亿澳元的税收，这占政府总收入的92%，其它的收入来自商品及服务税（GST）。





同年，政府花费了6230亿澳元，包括政府运营成本、社会保障、福利以及自然灾害应对等费用。





澳大利亚每年在医疗、教育和国防等方面的花费以数十亿计，但当数字如此庞大时，很容易就看不到纳税人的钱究竟是如何花掉的。



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那么把这些庞大数字分解一下，也许更易于去了解支出情况。假设联邦预算是50澳元这个数字，而不是数千亿。





那么政府用于社会保障和福利的支出为17.77澳元，其中包括用于国家残障保险计划（NDIS）、失业补助金和养老金的支出。





再来看看其它方面，在这50澳元中，大约8.52澳元用于医疗，3.47澳元用于教育，3.07澳元用于国防。



在自然灾害救济方面，政府一年的花费为0.47澳元。





今年以来，澳大利亚多个地方遭遇洪水侵袭，包括新州的利斯莫尔（Lismore）和其它地区，以及昆州和维州的一些地区，还有西澳洲的许多道路也被“十年一遇”的洪灾冲毁等等。



Some of the Budget's $623 billion worth of expenses converted to equivalent amounts if total expenses were $50. 政府的其它支出还包括对采矿业、制造业和建筑业的补贴，相当于0.31澳元，还有为移民系统管理所提供的经费，约为0.27澳元。





阿尔巴尼斯政府将于今天（周二）公布其首份预算案，澳大利亚国库部长查默斯（Jim Chalmers）此前表示，自然灾害的成本可能再次对预算案以及生活成本压力产生影响。



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上周五，查默斯对记者表示，席卷澳大利亚大片地区的洪水所带来的损失还需要一段时间才能真正看清楚，但这确实将对经济和预算造成影响。





查默斯此前称，这份联邦预算案将是一个“相当标准的基本预算案”。





他介绍，预算案将在育儿、药品、教育、带薪育儿假和其它方面提供生活成本减免。但他同时表示，考虑到巨额债务，削减开支也是必要的。





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