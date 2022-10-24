房产中介收集的信息比Optus更多 一旦泄露后果不堪设想

数字权利倡导者呼吁房地产机构减少收集租房者的数据信息，因为他们担心敏感信息会被大规模泄露。





许多房地产公司要求租户提供大量的个人信息，以保护他们的出租物业，如护照号码、银行对账单、以前的地址和驾照号码。



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Optus数据泄露事件影响了近1000万澳人，导致许多人Medicare卡号和护照号码暴露。





Medibank也经历了类似的数据泄露事件，患者的手术细节以及其它敏感信息被扣押以索取赎金。





现在，焦点集中在房地产行业——有人警告说它可能是黑客的下一个目标。



房地产机构拥有哪些数据？

为了申请租房，房地产中介会要求您提供一定“积分”的证明材料以确认您的身份。这通常包括护照和驾照号码、您的Medicare号码，以及其它身份证明文件。





他们还要求您提供雇主的详细资料、以前的地址、收入、银行对账单、电话号码和其它敏感信息。





倡导组织“数字权利观察（Digital Rights Watch）”的詹姆斯·克拉克（James Clark）告诉SBS新闻，由于澳大利亚各大城市的高租房需求现状，租房者觉得他们别无选择，只能回答这些“侵犯性”问题。





“房地产中介正在收集和储存大量的个人信息，”他说。





“尽管这些问题具有极大的侵犯性，但租房者并不觉得他们有什么有意义的选择。因为担心租不到房，他们只能交出被要求提供的任何信息。”



数据泄露会有多严重？

克拉克说，房地产行业的数据泄露可能比Optus黑客事件更糟糕。





“租房者应该非常担心，”他说。





他说：“如果这些数据被入侵，它将会导致比Optus入侵事件中更多的关于许多租户的信息遭到泄露。”



“这会带来身份盗窃、诈骗的风险，甚至会威胁到人们的安全。





黑客可以利用窃取的信息向受害者索要赎金，就像Optus和Medibank的信息泄露事件一样。





但他们也可以利用窃取的数据实施进一步的犯罪，例如：



使用信用卡信息进行欺诈性购物

以您的名义申请信用卡或贷款

黑进您的退休基金或其它金融账户

利用您的医疗保险来获得医疗服务

申请虚假的身份证明，如驾驶执照或护照

以您的名义租赁房产

还有一个风险是，犯罪分子可能会犯罪并被捕时使用被盗的身份证明。



房地产机构可以做些什么来保护敏感数据？

Harcourts Huon Valley房地产公司的数字协调员尼古拉斯·哈德勒（Nicholas Hadrall）告诉SBS新闻，保护措施已经到位。





“我们的数据由谷歌加密，因此它得到了世界上最好的保护，”他说。





“在谷歌内部，有一个二级保险库，所有内容都被加密。然后还有一个谷歌保险库，所有谷歌业务合作伙伴都有，这也是二级加密的。”





澳大利亚房地产协会（REIA）主席海登·格罗夫斯（Hayden Groves）告诉SBS新闻，对于不遵循最佳做法的房产中介来说，存在着巨大的风险。





他说：“随着数据泄露事件的频繁发生，REIA鼓励所有澳大利亚房地产机构，为了他们的消费者和他们自己的安心，继续审查他们的网络安全和隐私政策，如果他们还没有这样做的话。”





“这延伸到并包括第三方供应商。”



克拉克说，更严格的加密不是唯一的答案；相反，他说，机构不应该不必要地保留敏感数据。





“确保信息不被泄露的最佳方法是首先不收集或存储它，”他说。





“但现在，澳大利亚企业界普遍存在一种数据囤积文化——公司保留数据只是为了以防万一，认为数据在以后可能会变得对他们有价值。”





“但我们的个人数据并不属于这些公司，我们需要监管，确保所有公司，包括房地产机构，只收集和存储绝对必要的数据——只在必要的时候。”





维州房地产协会（REIV）的一位发言人表示，该协会鼓励各机构与其联系，进行网络攻击相关培训。





该发言人说：“虽然所有机构都有自己的数据泄露保护系统，但REIV提供关于如何识别和防范网络攻击的教育——包括网络研讨会。”





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