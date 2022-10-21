更多带薪假、有争议的减税和赤字：阿尔巴尼斯政府首份预算抢先看

阿尔巴尼斯政府很快将公布其第一份联邦预算。





在澳大利亚通胀高企以及全球经济疲软的背景下，该预算将于10月25日公布。





国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）此前曾表示，这将是一个“相当标准的基本预算（fairly standard bread-and-butter budge）”，旨在为选举承诺提供资金，重点关注能够带来经济效益且不会增加通胀的财政支出。





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那么，该预算中目前已知的都有哪些内容？



更多带薪育儿假

总理阿尔巴尼斯最近宣布，澳大利亚的带薪育儿假计划将从18周延长到26周。





该计划将逐年增加2周，直到从2026年7月起提供完整的26周。





总理将其描述为“服务现代家庭的现代政策”。





澳大利亚工会委员会主席米歇尔·奥尼尔（Michelle O'Neil）说，此举是“一个很大的进步”，而其他人则更为挑剔。





绿党参议员拉里萨·沃特斯（Larissa Waters）表示，休假不应按国家最低工资标准支付。



The Albanese government's first federal budget will be unveiled on 25 October. Source: AAP / Mick Tsikas

有争议的减税

在阿尔巴尼斯政府第一份预算公布之前，人们关注的焦点是第三阶段的减税政策是否会被抛弃、修改或维持。





这些减税措施是莫里森政府于2019年开始的立法减税计划的最后阶段。尽管有顾虑，但工党在无法获得修正案后，还是为通过该法案提供了支持。





第三阶段将于2024年生效，届时37%的边际税率将被废除，而32.5%的税率将被降至30%。在这些新的门槛下，30%的税率将适用于4.5万至20万澳元间的收入，而超过20万的收入将面临45%的税率。





该计划引起了批评，因为人们担心它将主要有利于高收入者。一些经济学家还表示，鉴于该计划是在COVID-19大流行之前构思的，它已不再适合当前的经济环境。





查默斯部长曾暗示政府可能正在考虑对第三阶段减税进行修改，他将英国为富人减税的失败尝试称为“警示故事”。





但阿尔巴尼斯坚称，他的政党在选举前的承诺——保持第三阶段的减税政策——“没有改变”。



公路和铁路

预算还将包括96亿澳元用于全国的公路和铁路项目建设，政府称这不会助长通胀压力。





与此同时，政府也将停止为一些所谓的“僵尸项目”拨款。这些项目在上届联盟党政府的预算中一直被标注并被承诺将获得拨款，但从未真正获得资金，包括维州东西连线工程（East West Link）和珀斯货运连接线（Freight Link）等道路项目。



多年赤字

政府在上个月底公布了2021/22年度的最终预算结果，其中指出赤字为320亿澳元——比预期的要少500亿。





这一结果得益于强劲的商品价格和低失业率带来的更多所得税。





但尽管如此，联邦预算很可能至少在四年内保持赤字，因为目前状况不太可能持续。





查默斯部长9月表示：“澳大利亚面临着更大的压力，这些压力将对我们的财政状况产生持续影响，包括偿还政府债务的成本上升、更高的指数化导致政府支出增加，以及NDIS、健康、老年护理和国防等领域的潜在支出增长。”



生活成本缓解？

查默斯部长淡化了对下周联邦预算中生活成本补助的期望，并警告称一些措施可能会推高已经很高的通胀率。





他指出，由于新州、维州和塔州的破坏性洪水，生活成本可能进一步增加，并导致杂货价格上涨。





有关部门已经与国库部就洪灾的经济影响进行了初步的会谈。





“毫无疑问，这将对生活成本产生重大影响，对预算产生重大影响，”查默斯周二对九号网络（Nine Network）说。





他表示不希望预算中的任何生活成本措施产生反作用，并称需要达成一个重要的平衡。





“我们不想做的是（我们在海外已经看到了这种情况），提供生活成本补助的措施但造成更多的通货膨胀，并将利率推高到比应有的水平更高。”



预算中还包括哪些其它措施？

为民众带来更便宜的托儿服务。这是在选举前宣布的，将于2023年7月1日生效。收入低于53万澳元家庭的托儿补贴率将被提高，该计划将在预先估计的基础上花费51亿澳元。

工党竞选时提出的老年护理改革将花费25亿澳元。工党的计划包括提高工资、增加护理人员，并要求所有老年护理机构都24/7全天候配备一名值班护士。

18万个免收学费的TAFE名额，以解决技能短缺问题。这是由联邦、州和领地政府共同出资的11亿澳元计划的一部分。

对电动汽车的税收减免。这将在2022/23年花费5430万澳元。

药品福利计划药品将从42.5元降至30元。该计划将在四年内花费近7.7亿澳元。

请在10月25日周二晚7点30分收看SBS World News，了解最新的联邦预算信息。联邦预算特别节目将在周二晚上10点播出。





With AAP.





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