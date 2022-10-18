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为什么要进行第三阶段减税？有替代措施吗？

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JIM CHALMERS PRESSER

Australian Treasurer Jim Chalmers speaks to the media during a press conference at Parliament House in Canberra, Monday, October 17, 2022. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

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Published 18 October 2022 at 3:25pm
By Rena Sarumpaet
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

澳大利亚人的目光正集中在下周工党政府的首个预算案上，此际，联盟党的第三阶段减税措施的命运成为辩论的重点。 尽管工党对2024-2025年开始的减税有所保留，但该法案当时在工党的支持下于2019年获得通过。 阿尔巴尼斯政府在竞选期间承诺“不改变”该政策。但如果第三阶段减税被推迟或修改，工党将面临压力。（点击上方收听音频）

Published 18 October 2022 at 3:25pm
By Rena Sarumpaet
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS
2018年5月时，特恩布尔（Malcolm Turnbull）是时任澳大利亚总理，他的国库部长是斯科特·莫里森（Scott Morrison）。

如果说政府高层由不同的人把持，那么澳大利亚的预算也可能面临不同的境况。

联邦党政府宣布，将在10年内减税约3000亿澳元。此举旨在刺激经济，并试图至少实现一点点“税级攀升（bracket creep）”——即工资上涨将人们推至更高的税率等级。

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所有的这些政策都是在财政健康的背景下宣布的。

但格拉坦研究所（Grattan Institute）的丹尼尔·伍德（Danielle Wood）说，这些背景已经消失了。

这套方案是在一个我们预期十年预算出现盈余的时期进行调整的。相反，我们从新冠疫情经济衰退中走出来时，政府债务水平很高，而且在未来很长一段时间内，都会有结构性预算赤字。

第一阶段和第二阶段的减税措施对使得各个群体受益。

第三阶段减税将有益于任何收入超过45000澳元的人。但根据澳大利亚国立大学副教授本·菲利普斯（Ben Phillips）的说法，它尤其有益于那些工资水平最高的人。

“如果你的年薪是20万，你每年会得到约9000澳元的减税。而中等收入的人，比如6至7万，每年会得到300或400澳元。”

年收入 不超过45000澳元的人，其税率不会有任何变化。

但是，在2024年7月之后，目前32.5%和37%的税率将合并变成30%的单一税率。

这将涵盖所有年收入在4.5万至20万澳元之间的人，而后者也将成为最高税率45%的最新门槛。

许多经济学家——例如本·菲利普斯认为，经济形势的变化是一个令人信服的理由。


“我认为他们不应该继续。我认为，180亿澳元在未来预计的赤字中占了很大的份额。我们知道，还有其他费用——残疾护理、老年护理，其他领域，他们一直在呼吁（扩大）支出。寻工津贴（Jobseeker）也很低，很多人认为它应该更高。”

而潜在的影响是什么呢？

根据议会预算办公室的数据，第三阶段减税将使政府在第一年花费177亿澳元。

到2023年，收入的损失将提升至369亿澳元。

而损失总和将达到2435亿澳元。

许多高级经济学家对澳大利亚政府收入对所得税的依赖表示失望。而在经合组织中，澳大利亚是个人所得税率最高的国家之一。

澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院（Crawford School of Public Policy）的罗伯特·布鲁尼格（Robert Breunig）教授说，人们不断呼吁扩大和深化税基。

“我们可以考虑将消费税提高到12.5%或15%——也许与第三阶段减税相结合。事实是，我认为印花税转为土地税在政治上也是可行的。”

正如陷入困境的英国首相利兹·特拉斯（Liz Truss）最近体会到的代价——税收改革总有可能导致政治方面的问题。

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