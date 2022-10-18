为什么要进行第三阶段减税？有替代措施吗？

2018年5月时，特恩布尔（Malcolm Turnbull）是时任澳大利亚总理，他的国库部长是斯科特·莫里森（Scott Morrison）。





如果说政府高层由不同的人把持，那么澳大利亚的预算也可能面临不同的境况。





联邦党政府宣布，将在10年内减税约3000亿澳元。此举旨在刺激经济，并试图至少实现一点点“税级攀升（bracket creep）”——即工资上涨将人们推至更高的税率等级。





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所有的这些政策都是在财政健康的背景下宣布的。





但格拉坦研究所（Grattan Institute）的丹尼尔·伍德（Danielle Wood）说，这些背景已经消失了。





这套方案是在一个我们预期十年预算出现盈余的时期进行调整的。相反，我们从新冠疫情经济衰退中走出来时，政府债务水平很高，而且在未来很长一段时间内，都会有结构性预算赤字。





第一阶段和第二阶段的减税措施对使得各个群体受益。





第三阶段减税将有益于任何收入超过45000澳元的人。但根据澳大利亚国立大学副教授本·菲利普斯（Ben Phillips）的说法，它尤其有益于那些工资水平最高的人。





“如果你的年薪是20万，你每年会得到约9000澳元的减税。而中等收入的人，比如6至7万，每年会得到300或400澳元。”





年收入 不超过45000澳元的人，其税率不会有任何变化。





但是，在2024年7月之后，目前32.5%和37%的税率将合并变成30%的单一税率。





这将涵盖所有年收入在4.5万至20万澳元之间的人，而后者也将成为最高税率45%的最新门槛。





许多经济学家——例如本·菲利普斯认为，经济形势的变化是一个令人信服的理由。







“我认为他们不应该继续。我认为，180亿澳元在未来预计的赤字中占了很大的份额。我们知道，还有其他费用——残疾护理、老年护理，其他领域，他们一直在呼吁（扩大）支出。寻工津贴（Jobseeker）也很低，很多人认为它应该更高。”





而潜在的影响是什么呢？





根据议会预算办公室的数据，第三阶段减税将使政府在第一年花费177亿澳元。





到2023年，收入的损失将提升至369亿澳元。





而损失总和将达到2435亿澳元。





许多高级经济学家对澳大利亚政府收入对所得税的依赖表示失望。而在经合组织中，澳大利亚是个人所得税率最高的国家之一。





澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院（Crawford School of Public Policy）的罗伯特·布鲁尼格（Robert Breunig）教授说，人们不断呼吁扩大和深化税基。





“我们可以考虑将消费税提高到12.5%或15%——也许与第三阶段减税相结合。事实是，我认为印花税转为土地税在政治上也是可行的。”





正如陷入困境的英国首相利兹·特拉斯（Liz Truss）最近体会到的代价——税收改革总有可能导致政治方面的问题。





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