社区传统活动如何调适身心？南天健康日告诉您

10月是澳大利亚的心理健康月。在纷扰的生活之中，您也许会不时感到身心俱疲、情绪积累、抑郁焦虑……





澳大利亚国家精神健康委员会发现，澳大利亚的年轻人尤其受到日益严峻的精神健康挑战。





每年有五分之一的澳大利亚人出现心理问题，而社区在支持精神健康方面可以发挥重要作用。





Advertisement

您知道吗，通过各种各样的与我们社区文化息息相关的传统运动，也许是您放松身心、调剂心灵的一个选择。





10月23日，在南天寺举行的南天健康日（Nan Tien’s Wellness Day）上，您可以通过体验太极、音乐正念、书法、茶禅等活动，寻找改善心理状态的新方式。





南天寺庙的知理法师认为，心理健康对于华人来说是一个重要议题，这也是组织社区心理健康活动的原因。





“我想身心健康是人类的一个永久的话题，尤其是在疫情过后，人们对这个话题的关注度就更高了。其实讲到健康，很多人为疾病所累，但这不仅仅是身体上的疾病，更多的是为心病所累。”





“其实健康本来就是一个整体，根据研究调查表明，50%至60%病人发病的诱因跟心理障碍有关，但是人们往往只注意身体的健康，而忽视了心理的健康或者情绪的管理，可以说是本末倒置。”





在活动当天，居民可以体验太极、冥想、禅修、音乐正念练习等各种活动。





另外，中华传统运动——太极，被视为是恢复身体和谐，保持心灵平静的有效训练。只不过，在南天寺这样的佛教寺院，它可能有一个独特的名字——动中禅。





“太极的每一个姿势是自然衔接的，它中间是没有停顿的，动作是连绵不断的。”她说，“因为你的身体有动作，练习者可以更容易地将注意力放在不断变化的动作上面，因为注意的对象有改变，所以训练的过程就感觉比较有趣味性，比较容易能够坚持下来。”





“（太极）缓慢的动作能够训练你身体的柔韧度，更重要的是，可以让练习者在缓慢的过程当中跟着韵律更容易地观察到自己的心念的状态，维持内心的安定。”





正念练习是一种系统的心理学疗法，而音乐正念就是借助各种疗愈的声音——比如原住民和非洲鼓音乐、迪吉里杜管、印度拉格音乐——借助这些音乐元素，进行正念练习。





南天寺宗教教学老师、悉尼大学教育学博士、中国二级心理咨询师陶相伊致力于研究音乐对儿童成长的作用。她说，音乐是一种媒介，有助于人们通过调息稳定思维，静下心来回归当下。





陶相伊博士说，尝试音乐正念，首先不要急于求成，应该量力而行。 Credit: 陶相伊



“正念疗法是基于上个世纪的认知行为疗法提出的，在之后有了核磁共振这一项技术的突破之后，大家可以知道正念活动对脑神经、对身心有很强的作用。”





心理层面来讲，很多人喜欢用音乐放松，比如用音乐意象引导想象，探索潜意识，释放情感、情绪，然后回归当下的感受。





她补充说，音乐可以“赋能”，“特别是在一些集体的创作性唱歌的时候，我们是可以感受到强烈的自尊、自信以及一种群体的归属感的。”





本文仅为一般信息参考，不能作为医学诊断依据。采访仅为嘉宾观点，不代表SBS立场。





（请点击上方收听音频）





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



