【心理茶室】华人长者的“心病” 真的不仅“适应”这么简单

要点 华裔长者社区的社交需求得不到满足，可能导致孤独、焦虑、抑郁情绪

华人长者的精神健康困境，也往往与家庭生活相关

对文化、家庭理解的差异，导致华人长者需要有针对性的心理支持

每个人而言，到新环境中生活都是一件不确定且充满挑战的事。





不熟悉的语言文化、不了解的社会规则、不同文化风俗之间的摩擦、代际沟通的不顺畅……以上种种，都可能是一个移民心理压力的来源。





但是，在澳大利亚安家、立业之后，您是否意识到，催婚催生、教育内卷；与家人的沟通、对人生大小事的理解；年龄渐长，对养老的焦虑、对老年生活的迷茫……这些都是家庭生活中经常导致心理摩擦的原因。





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尤其在与中老年朋友的沟通中，您是否经常听到这样的话：





“我就是一紧张就头疼，总吃药不见好。”





“整天心里发闷，睡不着觉，你老了也会这样，看医生也没用。”





这其实都有可能是长者抑郁、焦虑、甚至躯体化障碍的症状。





“现在老了，越来越感觉心理健康的重要性”

朱先生是一位华人长者。





今年77岁的他与妻子离异后，独自生活在悉尼。





朱先生说，自己独自生活，时不时会感觉到孤独、抑郁。但这种感觉若即若离，转瞬即逝，他自己也能调整，所以没有过多思考这种感觉到底是什么，更不用说考虑寻找专业帮助了。





“（孤独）是都会有的，但还算能调整过来。希望能参加一些社会活动，和其他的老人交流。”





华人的精神健康困境，往往和家庭生活相关。 Source: Getty / Getty Images/Carlina Teteris



为了多与社区成员们交流，朱先生还加入并建立了各种各样的华人活动交流群，彼此分享活动信息。





但是，仅仅这些，对于朱先生来说是不够的。一方面，网络上的交流对华人长者社区而言本身就不友好；另一方面，特别是身体情况恶化之后，朱先生的社会交往活动，很大程度上仅仅限制在了自己平时经常去的医院内，与护士和医生的交流上。而这些对于年长者的社交需求而言，还差得很多。





同样居住在悉尼的Richard也越来越感受到了专业心理支持的必要性。





“移民的群体越来越多，而且老龄化目前很多，像我们来的时候很年轻，现在都老了，现在逐渐越来越感觉地面临这个问题的重要性。”





您知道吗？如果您有这种说不清、道不明，但就是有点不舒服的感觉——您已经完全可以寻求心理支持援助了。



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Lily是一位华人志愿者，长期从事长者电话关怀服务。





虽然缺乏系统性的数据和研究支持，但在实际的志愿工作中，Lily发现，华人长者的心理状况可能比我们想的更加复杂。





“我们每个星期定期给长者打电话，听听他们有什么需求、有什么顾虑，他们需要什么帮助。”





“他们感觉来澳大利亚很孤独，小孩子都去上班，又不懂语言，来了这里没有朋友、没有社交活动，他们感到孤独、悲哀，甚至有人有自杀倾向。”





华人年长者独特的心理挑战

心理咨询师曲韵（Melody Qu）认为，在澳老年人的心理健康问题诱因多样。在华人社区中，最常见的几种，包括身体机能减退，家庭、社会角色转变，适应性不良等等，这可能导致华人年长者生活质量下降、幸福感和满足感降低，个人价值感得不到满足等等。





“他们来这里时间不长，也没有很好地在这里建立社交网络，朋友也不多，英语也不灵，可能每天就是看孩子。”





“孩子若是独生子女，工作又忙；可能他期待的是与孩子多聊聊天，但孩子也很累，可能孙辈带起来也很累。”





“总之就是没有自己想的那么开心，”曲韵说，“也可能因为自己能力不足造成挫折，感受也不好，矛盾也出现了。”





华人年长者群体的亲密关系也是一个容易被忽视的问题 Source: Getty / Getty Images 根据澳大利亚统计局数据显示，澳大利亚长者说260多种语言，其中有相当一部分年长者不能说流利的英语。





而在年长者群体中，来自多元文化背景的老年人数量增速要高于说英语的群体。





除此之外，曲韵认为，华人年长者群体的亲密关系也是一个容易被忽视的问题。华人经常打趣说的“凑合过算了，还能离咋的”，并不是一种健康的亲密关系状态。





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另外，曲韵还提醒大家，作为移民，尤其是中老年才移居澳大利亚的华人来说，最重要的一点之一，是要适当调整心理预期。否则，以固有的思维模式和高心理预期来应对移民生活，迎接您的，可能会有适应性方面的问题。





“人是社会动物，如果社交圈子没有建立，那肯定会难受。你在这里不属于主流社会，可能感受到‘鄙视链’了；以及本来觉得来到澳洲了，可以拿出来晒一晒，结果发现期望太高了，发现活得无聊，这个落差就可能造成心理不满。”





心理是知、情、行，你的认知、记忆、思维、推理逻辑，你怎么看这个世界、怎么看这个人、怎么看自己？心情不好，看什么东西都不顺眼，得出的结论就更容易负面；肯定就影响心情，外显出来的不恰当行为就出现了。 曲韵，心理咨询师

华人服务社（Chinese Australian Services Society， CASS）心理健康服务负责人Robin还认为，中老年人可能存在一些健康状况，这也会导致他们在应对心理压力时，不会那么得心应手。





“同长者相伴还有一个非常突出的特点——随着长者的衰老，他们会出现慢性病或痛症……相当于他们一直在身体上要承受这些不舒服甚至病痛，也是会影响他们的情绪。如果他们平时没有这个概念，不知道怎么去疏解，就可能会对心理健康产生负面影响。”





华人长者需要针对性的精神健康支持

华人服务社的Robin领导运营着一条“诉心事”热线，请听来自华人社区的心理健康问题。





在实务中，Robin发现，华人的精神健康困境，往往和家庭生活相关。





“华人对家庭管理特别看重，并且家庭也是很多心理健康问题的来源。这可能涉及下一代教育问题、几代人之间共同生活的问题，也涉及文化上的冲撞、夫妻之间的亲密关系……”她说，“但这些问题，主流西方族群是非常不一样的。”





“他们的独立性比较强，各过各的日子，当有冲突时，不会继续让矛盾激化，但华人不是这样的，大家还是会在一个屋檐下生活。”





如果许多来自华人文化背景的人，要去见西方心理咨询师或专家的话，对于家庭价值上面的取舍，专家可能见不得很能明白为什么会放不下。 Robin，华人服务社心理健康服务负责人





曲韵认为，理问题是复杂的，需要个案进行具体分析，可能需要专业认识，具体了解心理压力的细节。





“环境是怎么样的？环境中的他人，他的孩子、孙辈是什么样的？他在应对上是不是有问题？认知上是不是要拓展？社交能力是不是要增强？是不是不愿意和孩子沟通？”





“一般性建议的话，最简单的就是活到老学到老，多学社交技巧、沟通的能力……地方不一样了，接触的人也不一样，你要去适应、去观察，既会照顾自己，又能够适应欢迎、适应他人。”





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LISTEN TO 【心理茶室】华人长者的“心病” 真的不仅“适应”这么简单 SBS Chinese 19/10/2022 27:12 Play

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