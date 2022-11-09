【心理茶室】华人独特的心理压力，应该如何疏解？

要点 专业心理介入是应对心理危机最专业、最有效的帮助

您可以通过家庭医生或相应政府机构，找到文化适当的心理援助和支持

日常生活中，太极、气功、冥想、正念练习、登山、运动、甚至广场舞，都能让您心情更加愉快

在此前的播客中，我们跟大家讨论了华人社区常见但独特的心理现象。





原来，在我们的文化中，那些看似每天都在发生、很多人都在经历的事情——比如万般皆下品，唯有读书高；比如七年之痒、催婚催生，再比如彩虹社区、年长者的困境……这些都是心理压力的诱因。





那么，到这里，我们应该回答这样的问题：应对这些心理压力，我们能做些什么？有哪些传统的、休闲的方式，能调节我们的长期心理心理健康？





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如何寻找您适合的心理援助？

当然，应对心理危机，最直接也是最有效的方式，就是寻求专业心理支持的帮助。





那么，在澳大利亚，如何找到您需要的心理专家呢？





悉尼的临床心理学家马信诚（Noris Ma）告诉我们，在澳大利亚，心理健康是被纳入医疗体系的。





他强调，澳大利亚对心理健康有着一个广义的定义。并非达到严重精神疾病，才算心理健康问题。





在澳大利亚，您完全可以通过各种方式，找到说您语言的、针对多元文化群体的心理支持。 Source: Getty / Getty Images



“它泛指所有影响到一个人正常的情绪状态、认知功能或者生活幸福感——比如说学习工作的表现，这些都可以称之为心理健康状况。”





马信诚说，如果您出现了心理健康问题，可以寻求家庭医生做初步评估，如有需要，进一步转介至临床心理学家或精神科，作出心理评估，给予相应的心理干预。









如果您认为语言是寻求专业心理援助的障碍，在新州，您可以通过各种方式，找到说您语言的、针对多元文化群体的心理支持。



之所以建议大家一开始找医生，是因为很多家庭医生会有中文背景的心理专家资源。 马信诚，临床心理学家





他介绍说，新州设有跨文化精神健康中心（Transcultural Mental Health Centre）。这是州政府设立的特殊心理健康单位，为多元文化社区的心理需求提供支持。





”举个例子，比如大家在医院求助，医生认为你有心理困扰。你的困扰是需要从文化角度去理解的，而不仅仅是从一个病症的程度去理解，医院会联系这个机构，请到会讲中文的心理健康工作者与医生或者政府部门的工作人员联系。“





“通过文化上恰当的心理评估，然后提供向对应的、文化适当的心理干预措施。“





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此外，在学校中，每500名学生必须怕配备一名专业心理支持人员；部分企业、政府部门也有EAP（Employee Assistance Programs ）援助计划，为员工提供心理健康支持。



有哪些传统运动和日常活动有助于心理健康？

其实，在我们的日常生活中，还有很多很多有助于心理健康的活动。





太极、气功、冥想，登山、运动、甚至广场舞，都能让您心情更加愉快。



太极

朱天（Angela Zhu）是一位注册中医师，也是资历长达数十年的社区太极拳指导老师。





朱天是一位注册中医师，也是资历长达数十年的社区太极拳指导老师。 Credit: Angela Zhu



自19岁接触太极拳以来，她发现这种运动对自己的身心健康有着调适作用。





当时家里出现变故，心情不好，就用吃东西补偿。然后人越来越胖，心情也越来越不好。 朱天，注册中医师

“那时没有忧郁症的概念，”她说。在别人的建议下，通过坚持练习太极，朱天不仅成功瘦身，心情也摆脱了忧郁。





她认为，医理论和中华传统养生术，在调适身心方面是相互联系的。





“中医理论、太极、医学气功，原则都是阴阳平衡，调气调血，通过不同方式使人身心健康。”





“通过身体的升降开合，你就把气血都运行起来了。”





朱天认为，太极练习贵在坚持。 Credit: Angela Zhu



太极拳是一门武术拳法，有着陈氏、杨氏、武氏、吴氏、孙氏、和氏等诸多流派。





从调节心理健康的角度来说，朱天认为，初学者大可不必过度纠结于派别、范式，可以从最基础的八式学起，贵在坚持。





而且，注意站立坐行，把太极融入到日常生活中，这样才对养身调心有积极作用。





“平时就要用丹田之气走路，气沉下来，才能感觉到腿在用力。肩膀要在你的胯上方，耳朵在肩上，放成一条直线，然后才能把气沉到丹田，百会才能拔起来。”





但是，朱天也提醒大家，中医也认为，心理压力的成因是复杂的。太极等方式重预防、重调适，并不意味着排斥心理医生和专业心理援助。



动中禅、静中禅

南天寺的知理法师告诉SBS中文普通话节目，参禅或禅修，是一种平心静气，调适心神的理想方式。





而禅修和宗教之间，并不一定要画上等号。





“禅修是一种心智的培训，它是借由探索身心的经验，让你穿透事物的表象，照见真实，也就是我们所谓的透过现象看本质。”她说，“可以说禅修是一个自我转化的过程，是一个不断向内关照、自我认识的过程。”





一些传统活动对心理健康有积极影响 Credit: Nan Tien Temple 有一句话叫行也禅，坐也禅，语默动静体安然。这就是说，禅修有多种形式，可以体现在日常生活的方方面面。禅修分为静中禅和动中禅；太极就是动中禅的一种表现形式。





大多数人更熟悉的与冥想相似的禅坐，就属于静中禅了。





最常见的是关照自己的呼吸，也就是说，在禅坐的过程中，当你发现注意力分散的时候，将注意力重新带回到呼吸之上。 知理法师





“它可以让我们放松减压——生活中很多压力是来自内心的散乱。禅坐可以帮我们收摄身心，凝神静气，产生一种深度的放松。”





顾名思义，动中禅就是在运动中关照内心的一种活动。如果您没有比较完整的时间，拿出来静坐、冥想，那知理法师建议，您可以通过调整走路的姿势，在散步中尝试调整思绪，这叫做“经行”。









“经行就是指在行走当中，我们的心念不要被自己以及外界的环境打断。进行的过程当中，可以来关照脚步的动作，这个叫做观身；关照肢体动作的觉触觉，这叫观受，关照心念的反应，教观心。”





她介绍，经行非常简单，在行进时，要注意从头到脚、全身放松。同时，讲究“步步为营”，把注意力放在脚的移动，双手自然摆动，清晰地感受落脚、换脚的感觉。



正念练习

说到时下最火的调适身心的方式，那“正念”一定是绕不开的。





Mindsapce的管理合伙人Cathy Yang表示，正念是一个心理学术语，也是一种精神训练的方法。对于心理健康有很好的疏解作用。





“正念是我们大脑的注意力对自我的察觉，更好地专注于自己。”她说，“正念推荐大家在日常保健中做，一天只需要几分钟，就可以通过对自己身体、感知、情绪的察觉，获得放松。”





Cathy认为，面临职业、工作压力，或者难以平衡工作生活平衡的群体，最适合正念练习。





在正念练习中，你会感觉到自己的注意力被慢慢的收回聚拢。 Source: Getty / Getty Images



进行正念练习，您几乎不需要任何特别准备。





“你需要一小段属于自己的、不被打扰的时间，在一个比较安静的空间里面。可以选择睁着眼睛或闭上眼睛进行练习，在入门时，做几个深呼吸，然后做一个身体扫描练习，从头到脚或从脚到头，把注意力集中在身体，观察身体的感受，不带评判地去接纳现在的感觉。”





正念练习种类多样，有的类似睡前冥想，改善睡眠；有的专注于观察饮食——比如一边看电视一边吃饭，不小心吃多了，就可以尝试正念饮食；而外出散步也可以尝试行走正念，收摄身心，感受思想和身体的链接。





Cathy认为，通过正念身体扫描，你可以更能够认识到自己意识和身体之间的联系。 Credit: Cathy Yang



如果正念练习配上特定的音乐，跟随音乐的流动调节思绪，这就是音乐正念。





正念练习是一种系统的心理学疗法，而音乐正念就是借助各种疗愈的声音——比如原住民和非洲鼓音乐、迪吉里杜管、印度拉格音乐——借助这些音乐元素，进行正念练习。





悉尼大学教育学博士、中国二级心理咨询师陶相伊致力于研究音乐对儿童成长的作用。





她说，音乐可以“赋能”，“特别是在一些集体的创作性唱歌的时候，我们是可以感受到强烈的自尊、自信以及一种群体的归属感的。”





“心理层面来讲，很多人喜欢用音乐放松，比如用音乐意象引导想象，探索潜意识，释放情感、情绪，然后回归当下的感受。”





她说：“一般来讲，比如说像西方的古典音乐，或者是偏自然环境的一些音乐，比如说有一些自然音、流水虫鸣、动物的叫声，还有共振类比较强的，比如说像澳洲吉里杜管这样的乐器，原生态的一些的声音，都适合作为音乐正面的引导。”





本文仅为一般信息参考，不能作为医学诊断依据。采访仅为嘉宾观点，不代表SBS立场。





（请听音频）



LISTEN TO 【心理茶室】华人独特的心理压力，应该如何疏解？ SBS Chinese 09/11/2022 25:26 Play





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