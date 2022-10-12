【心理茶室】华人有哪些独特心理挑战？华人真的更不愿看“心理医生”吗？

要点 五分之二的澳大利亚人曾经历过心理健康问题

临床数据显示，相比抑郁，华人的焦虑情绪更普遍

“心理医生”在澳大利亚是不准确的说法，精神科医生、心理学家、心理咨询师都有各自的角色

对于以下几个问题，您的回答是什么？





您今天心情如何？您的睡眠还好吗？生活中的琐碎小事，是否让您感觉不愉快？





控制自己的情绪，您会感到吃力吗？您吃饭、运动，是否规律？您有没有与亲友定期保持联系？





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这并不是对您的“灵魂发问”，而是对您目前心理健康状况的一个简单“小体检”。





在回答上述问题时，如果您不只一次的回答了“否”，那您可能需要联系专业人士获取帮助了。





不过，在一切的开始，我们想告诉您的是，心理健康出现问题，这是一件再正常不过的事。



每五个澳人中就有一个出现过心理健康问题

年龄在16至85岁之间的澳大利亚人中，超过五分之二，即860万人，在一生中的某个时刻曾经历过心理健康问题。五分之一（21.4%，即420万人）曾经历过长达12个月的心理障碍。





来自Beyond Blue的首席临床顾问格兰特·布拉什基（Grant Blashki）博士说，在社区内，虽然人们对待心理健康的态度已经发生了变化，但仍然存在很多迷思。





“作为一名家庭医生，我在社区内看到了人们在‘心理健康意识’方面发生了巨大的变化。但是在实践中，很多人还是会感到很尴尬。很多人还是很相信心理健康方面的很多迷思——比如说这是软弱，或你能很简单地走出来。”





“我们对心理健康的理解很大程度上是被信仰所影响的，对文化信仰、男性对男子气概的理解、关于脆弱的理解，这些都是影响因素。 ”





华人常见心理问题：焦虑多过抑郁？

悉尼的临床心理学家马信诚（Noris Ma）表示，华人群体常见的心理问题，与其他社区大致上是相似的，但是也有其特殊性。





他认为，抑郁、焦虑以及躯体化症状，是包括华人在内的澳大利亚人常见的心理状态。





“比如因为压力大，肠胃不舒服、心跳加速紧张，甚至压力会让一个人很容易犯皮肤病……本土澳洲人和华人都会有。但是有些研究表明，在亚裔里面，它的发病率可能相对更高。”



在华人社区中，临床数据显示，焦虑比抑郁更加普遍 Source: Moment RF



一份由生命线Lifeline Australia发布的《中文生命热线可行性研究报告》显示，在澳大利亚华人社区中，38%的在澳华人表示在近期经受着压力，36%的人知道身边有人在经历压力，而27%的人知道社区内有自杀发生。





而更多来自临床的数据表明，华人的心理健康状况，可能比我们想象的更需要关注。





马信诚表示，从数据上看，全澳人口约有7.4%的人报告了抑郁、焦虑和躯体化症状。 Source: Supplied / Noris Ma



马信诚表示，在新州家庭医生年会学报上有过一篇研究，统计了12个月内，澳洲华人家庭去家庭医生诊所报告自己有抑郁焦虑的数据。





从数据上看，全澳人口约有7.4%的人报告了抑郁、焦虑和躯体化症状。





但如果专注华人群体，华裔抑郁比率相对较低，为5.8%，但焦虑则是9.7%，高于平均水平。





但是，在这份报告中，更让人感到揪心的是，在华人社区中，虽然只有12%的受访者报告曾经患有焦虑或抑郁，但却有三分之一到二分之一的受访者得分在可能的抑郁症范围内。





如何区分抑郁和焦虑 Credit: SBS Mandarin



澳大利亚国家注册临床心理学家、高级督导，Mindspace的创始人邬金媛 （Queenie Wu） 博士表示，除了抑郁和焦虑之外，华人群体中还很常见的心理挑战是适应性问题。而疫情也为部分华人群体带来了一定的心理创伤。





“比较特殊的，比如适应性方面的困难。比如留学生、新移民到了一个新环境，要适应这边的语言、工作系统、文化……都需要一个过渡期。”





“这其中可能会有情绪调整上的困难，生理方面也可能带来症状。”





她补充说，在疫情期间，存在一些针对华人的歧视，这也可能引发部分华人的PTSD（创伤应激障碍）。



“心理医生”一词在澳洲不严谨

在生命线的《中文生命热线可行性研究报告》中，63%的受访者表示，他们是靠自己“熬着”撑过了心理压力期，并没有寻求过任何专业帮助。





为了解答这个问题，首先要澄清一个概念——所谓的“心理医生”。





心理咨询师曲韵认为，在澳大利亚，心理医生这个词是不准确的 Credit: Melody Qu



心理咨询师曲韵（Melody Qu）认为，在澳大利亚，心理医生这个词是不准确的，会导致很多人出现混淆，在需要求助的时候，反而不知道该找谁。





实际上，我们应该把它们细分一下，像Psychologist是精神科医生，是在医学学校学习的，然后再细分精神病学。他们是有资格开药的、有资格用一些生物学手段，比如住院、甚至可能是电击，从生理的指标做诊断，采取的手段也是生理指标。 曲韵，心理咨询师





根据曲韵的介绍，我们可以把从事精神健康工作的专业人员作出如下分类：





精神科医生（Psychiatrist） ：经过医学院培训，有处方、诊断权，可以开具药物，并通过药物治疗、物理治疗、心理治疗等方式诊治患者，一般为复杂或严重的精神疾病提供治疗。需要家庭医生转介推荐就诊。



临床/注册心理学家（Clinical / Registered Psychologist） ：接受心理学教育，可以作出诊断，但不能开具药物，专注于心理疗法（如谈话）来帮助病人。主要涵盖行为问题、抑郁、焦虑等。需要家庭医生转介，有一定的Medicare报销额度。



心理咨询师（Mental Health Counselor） ：接受心理学相关教育，不做诊断，无需家庭医生转介，没有Medicare报销额度。更多针对日常生活中的问题，比如婚姻、亲子关系，提供咨询服务。



精神健康社会工作者（Mental Health Social Worker） ：从社会支持角度而非心理行为角度提供帮助。通过案例管理，整个社会资源，为受助人提供经济救济、家访调查等帮助。



精神健康护士（Mental Health Nurse） ：一般是比较有经验，长期在心理诊所或者在精神病房的工作比较久的护士。



曲韵认为，除了“心理医生”这个概念存在误导性之外，华人的专业从业者还是相对较少，信息把握不够全面。与此同时，华人的文化传统有可能会导致心理援助的污名化。





“华人普遍来说还是讳疾忌医，我们有时候都不太愿意让人知道你身体不好，所以很多人还是觉得这个事情不要声张。”





马信诚则认为，最近几年，随着经济状况改善，人们对心理服务的态度也有显著改善。





“在我从业出20年多年前，确实大家会比较忌讳，我记得我们提供服务的时候，有时候做一个科普，我们甚至都很小心，不要说‘心理疾病’……不然的话直接没人来了。”





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