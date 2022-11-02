【心理茶室】“当感情被打耳光” ：华人的亲密关系，到底出了什么问题？

要点 在心理咨询实践中，亲密关系是一个非常重要且十分广泛的领域

华人所说的“七年之痒”，可能涉及假性亲密关系的领域

华人LGBTIQ+社区的亲密关系和心理问题是一个常被忽视的领域

*本文涉及自杀和精神健康问题。







华人文化讲究内敛和含蓄之美。在表达情感时，我们讲究“千言万语，尽在不言中”，讲究“才下眉头，却上心头”，讲究“心似双丝网，中有千千结。”





在我们的文化中，总有一些事情我们并不擅长彼此表达，甚至习惯性的讳莫如深。





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比如伴侣之间的亲密关系，再比对性少数群体的认同和自我认同。





在本期《心理茶室》播客中，我们邀请到华人社区的临床心理学家、心理咨询师和优秀的社区工作者、社区成员，来跟您一起讨论这些与亲密关系相关的心理话题。





与此同时，我们也想跟您聊聊华人彩虹社区的常见心理挑战，与您一起了解如此多元、多彩的澳大利亚华人社区，也跟您一道探讨，爱，有时为何会难以启齿。





当亲密关系遭遇耳光





和千万留学生一样，Cindy（化名）是一个在澳大利亚求学的华人姑娘。





Cindy20022年初来到墨尔本，在却在接下来几个月经历了家庭暴力。





“（男友）他PUA我，如果打我了，我说‘你家暴我’，他会说，‘我怎么算批评你，谁会给你吃又给你住，带你出去玩又给你买东西’。”





“我其实也花了钱，如果他喜欢一样东西，一定要我买下来，即使我觉得是浪费钱，或者不适合，他就会生气。”





Cindy被禁止在没有男友的陪同下独自出门，也不被允许在没有男友监视的情况下玩手机，男友还在她不知情的情况下，擅自卖掉了两人的宠物狗。 Source: Getty / In Pictures Ltd./Corbis via Getty Images



男友对Cindy的暴力是双重的。





他既会对Cindy实施言语暴力，用冷言冷语甚至脏话让Cindy不断贬低自己的价值；另一方面，Cindy再普通不过的举动触及男友所谓‘雷区’的时候——比如做饭不合口味，比如出门取快递把“脏东西带回家”，男友就会对她动手。





他会扭我手臂……后来拳打脚踢，也有用钢棍打人，打我的头，打我的手。 Cindy





虽然已经摆脱了这样的日子，但每每回想起这段经历，Cindy还是能回想起当时心理崩溃时的情况。Cindy说，自己的精神好像“大病了一场”。





她尝试寻求心理援助，“但每次谈完的一小段时间里都是有帮助的，过段时间负面情绪就又涌上来了。”





在亲密关系里，Cindy的故事，可能在某种意义上说是一个极端情况。但是您想过吗，在我们与最亲爱的人相处的时候，是不是经常有些一些小疙瘩？它们如影随形，经常出现在生活中，人们可能都有些习以为常；但静下心来，却总觉得这段关系让自己心累，不能细想，想多了就是一种情绪负担，甚至感觉疲倦、悲伤、绝望。





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心理咨询师曲韵告诉SBS中文普通话节目，在心理咨询的实践中，亲密关系咨询是一个非常重要且十分广泛的领域。





“亲密关系之间怎么处矛盾、不同意见怎么去处理、怎么增进互相了解，互相了解多了以后，怎么去面对这个人的优点缺点，互相有没有尊重，有什么所有这些常态情况下的这些也是心理咨询的内容。”





“对越亲密的人，脾气越大”





华人常见的亲密关系摩擦，可能又很多种类型。





例如曾经登上中国社交媒体微博热搜的“假性亲密关系”——一个典型的例子是“七年之痒”——伴侣明明在一起，却感受不到彼此的爱，“一张双人床，中间隔着一片海”；或者形式上亲密——你们一起逛街、一起会友、一起看电影，做浪漫的事……却回避真正亲密的在一起，仍然是两个孤独的个体。





再比如华人社区常见的催婚、催生。 这可能也是长辈、他人介入华人亲密关系的一种表现，可能会引发其他代际矛盾，成为一种心理压力来源。





家庭暴力可能对受害者或目击者的心理健康产生重大负面影响。 Source: Getty



而Cindy遭遇的PUA、家庭暴力……这些都是亲密关系中出现问题的相对极端的表现形式。





家庭暴力可能对受害者或目击者的心理健康产生重大负面影响。他们可能在自己家中，或与应该爱TA或照顾TA的人在一起时感到不安全，导致恐惧、无法放松、无力改变现状或羞于告诉别人；还可能导致长时间的身心创伤，影响睡眠、饮食、注意力或其他人际关系。





PUA源自于英语词汇Pickup Artist，原意是搭讪艺术家或“约会教练”，是一种以男性为主的，以诱惑女性并与之发生性关系为目的的社会行为。





曲韵介绍，在华人文化语境中，PUA这个词被赋予了新的含义。





（PUA）其实是一种心理操纵。说实在的，有很多种心理操纵。广告也是心理操纵——用一些手段让你就掏钱了；传销更是心理操纵，比如见面的时候要跑多跑两步，要双手握着对方的手，让对方感觉到温暖，你就更容易产生信任，更愿意听从，最后就更愿意掏钱。 曲韵，心理咨询师





“那么PUA也一样，用各种手段让你觉得你爱上TA，你跟TA是不可分割的，对方能给你爱、关怀，然后让你不舍得分开，所以TA就可以操纵你了。”





您发现了吗？在亲密关系中，如果您听到诸如此类的话——





“你不顺从我，就是不爱我。”



“你太差了，离开我什么都做不好”



“你不需要异性朋友，把社交媒体中的异性都删掉”



“你长得也就那样，不如谁谁谁”……





如果经常听到这样的字眼，您脑海中的PUA警报，就应该拉响了。





华人LGBTIQ+社区的心理健康和亲密关系





Emily是一名居住在南澳的跨性别女性。





她对SBS中文普通话表示，自己的心理健康状况，从很早之前就亮起了红灯。





贴在我身上的心理疾病的标签有很多，比如抑郁症、双向情感障碍、广泛性焦虑障碍、边缘性人格障碍……这些都是日后一次又一次的进进出出精神科医院的时候，医生给我下的诊断，但是实际上这些心理上的症状产生的时间是肯定要远远早于医生给出结论的时间的。 Emily Pan





Emily的经历，可能和千万生长在受传统文化影响根深蒂固地区的彩虹社区成员是相似的。





社工、心理治疗师、澳纽华语同志彩虹联盟（Australia & New Zealand Tongzhi Rainbow Alliance，ANTRA）的志愿者Mayna Hung表示，无论是性别认知、性取向，还是与家人沟通、与人交往、亲密关系方面，华人彩虹社区其实面临独特的心理挑战。





“对于华人彩虹社区来说，因为性向、性别身份的原因，可能首先面临的是跟家庭朋友的关系紧张，或者是是可能长期深柜、长期必须得隐瞒自己的性取向或者是性别身份，而导致他们有很强的一个孤独感。 ”









澳大利亚LGBTIQ+健康联盟的统计数字显示， 年介16至27岁的LGBTI年轻人的自杀倾向较其他年龄的人高出五倍。而14至25岁的跨性别者的自杀倾向比其他人高出15倍。





最新数据显示，在16至17的LGBTQA+年轻人中，曾经有25.6%的人尝试过自杀。





60.5%的18岁以上LGBTIQ人群曾被确诊为抑郁。





“因为可能华人文化里面关于家庭孝道、传宗接代的一些理念、父母的期望，会对彩虹群体的影响比较深。”她说。





Mayna认为，无论是性别认知、性取向，还是与家人沟通、与人交往、亲密关系方面，华人彩虹社区其实面临独特的心理挑战。 Source: AP / Chiang Ying-ying/AP



联邦政府的《LGBTIQ社区亲密伴侣暴力行为报告》显示，在政策和实践反映中，LGBTIQ的亲密关系暴力问题一致被忽视且不被承认。





对同性、跨性别者的恐惧和异性恋主义也影响到LGBTIQ群体对亲密关系暴力的经历和反应。





曲韵认为，彩虹社区的心理疏导，是许需要有针对性的，同时也需要社会观念上的配合。





“有很多时候他们会归因于自己——由于自己的选择，自己的行为或者自己的状态，给周边人带来痛苦。不愿意的那不给周边人带来痛苦，那就是他们自己痛苦和困惑。“





“所以我对他们的一个辅导，实际上是让他更好的能够处理好自己跟他人的关系、跟亲人、跟其他人的关系，你们的边界在哪里？我怎么样尽量记不委屈自己做自己，同时尽量能够跟别人和谐相处……如果别人特别顽固，那也不一定非得和平共处，因为没有两全其美的事情。我们更多的是要让他能够搞清楚自己到底想要什么、明确自己的选择。”





寻求危机支持的读者可以通过13 11 14 联系生命热线（Lifeline），通过1300 659 467联系自杀者回访服务（Suicide Call Back Service），以及通过1800 55 1800联系儿童帮助热线（Kids Helpline）（针对25岁以下年轻人）。更多关于心理健康的信息和支持可通过访问网站 beyondblue.org.au 以及拨打热线1300 22 4636获取。





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LISTEN TO 【心理茶室】“当感情被打耳光” ：华人的亲密关系，到底出了什么问题？ SBS Chinese 02/11/2022 26:33 Play

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