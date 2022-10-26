【心理茶室】 教育是华人最大的心理压力来源？千万别轻视这些“学习压力”

要点 与澳大利亚过内学生相比，留学生很少更少心理健康服务

研究发现，养育孩子是华人焦虑的最大来源

心理学家认为，华人对教育的重视，已经超越了教育这个话题的本身

*本文涉及自杀和精神健康问题。





在我们的文化中，您一定听过这样的表达——





“吃得苦中苦，方为人上人。”





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“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。”





回看历史，无论是从孟母三迁、断机教子的民间故事，还是“万般皆下品，唯有读书高”、“学而优则仕”的传统价值观，暂且不论其历史局限，我们能瞥见古人歌颂知识和勤奋，能体会华人文化中对教育的无比重视。





而在今天，无论是精英中学中相当数量的亚洲面孔，还是城市街头随处可见的补习教辅班，我们不难看出，在澳大利亚，重视教育的传统不仅仅没有被抛弃，反而在澳洲的社会环境中，成为一种独特的文化特质。





但是，您想过吗？教育，其实是我们心理压力的重要来源。



留学生最常见的是适应性困难

对于留学生Yuri（化名）来说，在澳大利亚的生活是充满挑战的。





她说，刚来到澳洲时，自己完全不能适应。





这里的教育非常不一样，大家都很热情开朗，我比较内向……感觉迈不过去这个关，交不了朋友。 Yuri，留学生





而持续近三年的疫情、尤其是经历了疫情封锁、居家上课，让Yuri原本脆弱的心理状态雪上加霜。





她并不是没有寻求过专业的心理帮助，然而，各种方式均未起到实际作用。





“因为他们不会给你具体的解决方法，他就是让你不停的说，跟他们说你最近怎么样，你最近发生了什么事，但是然后我就觉得但我觉得我需要的是那种具体的解决方法。”





在情绪接近失控时，Yuri还尝试用翻译软件，在网上与Lifeline生命热线寻求帮助。



因为我英语没有很好，不太敢打电话。也没有什么效果。他们一直在确认你的安全情况，是不是有自杀倾向，让你说不开心的事……也不会给具体的办法。 Yuri，留学生

这种情况，在留学生并不少见。





一个人远赴异国他乡，一个人面对所有的压力和挑战，无论是学术压力、经济、感情、文化差异、语言障碍、人际关系等各种因素，都可能给留学生带来独特而显著的心理挑战。





澳大利亚统计局的一项全国健康调查显示，年轻人更容易受到抑郁和焦虑的困扰。39.6%的16至24岁的年轻人经历过长达12个月的心理健康状况。 Source: Getty / Getty Images/urbazon 2019年，维州死因官事故预防组(Victorian Coroners Prevention Unit)分析了2009至2015年期间，27名留学生的自杀情况。





报告发现，与澳大利亚国内学生相比，这些留学生心理健康情况较差，且很少使用健康服务。





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澳大利亚国家注册临床心理学家、高级督导，Mindspace的创始人邬金媛 （Queenie Wu）博士表示，留学生群体最常见的是适应性困难。





“他们要适应澳洲的学习系统、制度，然后会有很多调整性问题。大家可能在对留学生也会有一些偏见，就觉得留学生学习很轻松，其实并不是这个样子，我们知道留学生是经历很多压力。”





邬金媛 博士表示，留学生群体最常见的心理状况是适应性困难。 Credit: Queenie Wu 而除了常见的焦虑、抑郁之外，有许多看似在求学中再稀松平常不过的事——比如拖延症、日夜颠倒、饮食失调等也可能是心理健康拉响警报的信号。





这与心理健康非盈利研究机构Orygen的发现不谋而合。









Orygen的报告发现，影响国际学生心理健康和人身安全的因素包括，澳大利亚的学习生活与预期不符，财务、就业和住房压力，获取校内和校外服务的困难，英语语言障碍（尤其是在沟通与心理健康相关概念时面临的障碍），遭受欺凌、骚扰和种族主义事件的经历，以及在公共交通和更广泛的社区内感觉到实际存在的风险。



养育孩子是华人最大焦虑来源

韩先生是居住在悉尼的学生家长，他自从成为父母的那一刻起，他的生活，就处于一种焦虑之中。





“孩子一出生就焦虑，想着买什么书，上什么幼儿园，怎么上OC班，去不去精英学校，上不上辅导班。”他说，“越看社交媒体、网上的信息，就越焦虑。”





悉尼临床心理学家马信诚（Noris Ma）表示，与其他民族相比，华人对教育的重视，已经超出了教育本身这个话题。





读书已经不单是学习改变命运了。我们也许会觉得读书可以界定你的精神境界，人品、家风，甚至去相亲的时候都会考虑教育水平——所以当这块没有达到某些标准的时候，有时候就会带来极大的压力。 马信诚，悉尼临床心理学家





马信诚说，在临床中，教育相关的的心理压力，甚至可以在小学生身上看到。当然，教育、养育子女的焦虑、压力，在华人家长群体中也非常普遍。





“父母为孩子的教育投资的资源、心理、金钱时间都是很巨大，这个时候如果孩子跟你的理念不同，能就会衍生很多问题。我自己见到的年纪最小的，在小学里面就已经会有比如说因学业引发的学习焦虑。”





马信诚认为，很多华人家长会对孩子的教育轨迹进行一环套一环的安排。 Source: AAP



2018年，《澳大利亚中文生命热线可行性研究》发现，在那时，在华人确认的焦虑和压力来源中，“抚养孩子的压力”就高居首位——34%的受访者反映，养育孩子是他们的心理压力的诱因，其次才是工作压力和婚姻问题。





邬金媛认为，父母的这种焦虑上可以或直接或间接地传递到孩子身上。





“打个比方，比如移民家庭，大家其实都非常用心非常努力，所以好胜心比较强的家长会比较多。他们会给孩子提出比较高的一些要求，在同时会让孩子的身心承受比较大的一些压力，最后导致孩子出现一些心理障碍或者一些问题。”





“比如完美主义——家长会比较挑剔、紧张，希望自己的孩子不要在起跑线上比别人差一点。所以很多时候就会过度规划、掌控，很多时候会给孩子带来很大压力，他们可能会感觉到越来越没有自信，或者越来越没有办法自己做出一些自主的决定。”



如何判断您的孩子正在承受教育导致的心理压力？

马信诚表示，孩子的心理压力可能转换为焦虑。轻则会有思想性顾虑，重则会感到恐慌、害怕，甚至引起躯体性变化。





“比如说头痛头晕，一紧张的时候心跳加速，小朋友很多时候会肚子不舒服，老说导致肚子疼头疼，甚至严重的时候可能会冒汗，忽冷忽热发抖，都有可能。”





邬金媛认为，孩子出现心理压力的一个典型表现，还包括没有自主动力——自己对生活学业没有掌控感；害怕失败——会感到如果学不好、考不好人生就一败涂地。





“可能父母的规划给孩子一个非常强的焦虑感受。（产生）一个极端的情绪，比如要做、必须要成功，感觉自己整个人生都是一个成功或失败……孩子会有一个很强的害怕失败的焦虑。”



如果我尝试了，我还是失败了，是不是代表我很蠢？是不是我没有能力成功？是不是让父母和自己失望？ 邬金媛，澳大利亚国家注册临床心理学家

马信诚补充，最基础的是，家长要能够感受孩子明显的不开心情绪。





马信诚说，在临床中，教育相关的的心理压力，甚至可以在小学生身上看到。 Source: Supplied / Supplied by Noris Ma



“我们的文化叫我们坚忍，我们要‘小不忍则乱大谋’，要先苦后甜。这些文化教导我们，不要把情绪情感看得很重，只要最后结果是好的，忍一忍就过去了。”





“但是很多父母可能要思考一下，这其实要求一个巨大的心理功能。我们有时候作为承认都很难达到；或者我们达到了，不等于孩子能同步达到。”





寻求危机支持的读者可以通过13 11 14 联系生命热线（Lifeline），通过1300 659 467联系自杀者回访服务（Suicide Call Back Service），以及通过1800 55 1800联系儿童帮助热线（Kids Helpline）（针对25岁以下年轻人）。更多关于心理健康的信息和支持可通过访问网站 beyondblue.org.au 以及拨打热线1300 22 4636获取。





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