你经历过工作场所倦怠吗？

“我只是有点失去希望，这是最好的说法。我觉得，我所做的一切不重要，他们可能由我之外的人来管理会更好。这只是一种压倒性的情绪性的和身体上的感觉，无法继续下去。”





纳奥米·丹特（Naomi Dent）在2020年辞去了在一家全球医疗设备公司担任经理的工作，原因是极度工作场所倦怠。





在新冠大流行期间，巨大的劳动力中断和变化使得工作相关的压力率大幅上升。





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作为经理，丹特感到她对员工有额外的情感责任。这意味着她开始在没有考虑到自己的健康后果，或没有认识到这一后果的情况下，工作了不可持续的时间。





“因为我们都被要求一直待在家里，我发现我们最后都是连轴转在开会，我习惯称它为‘连锁冒烟会议’。你会在一个会议后面再开一个会，然后这后面还有一个会议。在最初几个星期里，我发现自己在两个会议的间隙跑去洗手间，而且还有点迟到。我试图在三分钟的休息时间里吃饭，并试图狼吞虎咽，简直是疯了。因此，这是一个真正的学习曲线，我把他们写进日志里，将一些区域封锁起来，以便我可以真正吃到食物或类似的东西。所以那是一个巨大的、巨大的变化。”





不幸的是，在澳大利亚的工作场所，倦怠是一种越来越普遍的经历。





62%的澳大利亚人报告感到倦怠，而全球平均水平为48%。





在澳大利亚的管理人员中，这一数字增加到66%，而全球平均水平为53%。





澳大利亚工会理事会 （Australian Council of Trade Unions）每年都会对全国劳动者的态度进行调查。





秘书长利亚姆·奥布莱恩 （Liam O'Brien）说，结果显示，心理健康不佳是工作场所安全面临的最大问题之一。





“我们看到的是，由于大流行和劳动力长期短缺，在卫生、教育和零售等领域，那些一线工人的情况是最糟糕的。全国每五个工作者中就有一个因为工作经历了不良心理健康状况。但在这三个行业中，我们看到的比率分别是26%、27%和25%。”





这与最近正在重新定义工作场所行为的趋势相契合。





诸如“安静的辞职（quiet quitting）”和“伟大的辞职（the Great Resignation）”等现象在社交媒体上吸引了人们的关注，从这个Tik Tok片段中可以可见一斑。





“我最近学习了这个术语，叫做安静的辞职。你不是直接辞职，而是放弃了更进一步的想法。你仍然在履行你的职责，但你不再认同工作是生活所必须的这种喧嚣的心态。现实是，它不是，你作为一个人的价值不是由工作来定义的。”





也许这种现象可以用对工作场所文化的严重不满来解释。





安联 （Allianz）的一份调查发现，1500名澳大利亚劳动者中，只有四分之一的人认为他们的雇主为工作场所的心理健康建立了良好的支持系统。





42%的人说，他们正在考虑在6个月至12个月内离开他们的工作单位。





安联表示，自大流行开始以来，心理健康索赔增加了17%，而且大多与焦虑有关。





“我们提出的第一个建议是，领导者不仅要具备技能，而且要有时间和能力来进行真正有意义的对话。我们的研究表明，在大流行期间，员工们对他们在工作中的期待发生了看法上的转变。领导者意识到这些并与他们的员工进行对话真的很重要，他们是否正在考虑离开他们的工作，他们如何看待工作量——进行这些有意义的对话真的是我们对澳大利亚工作场所提出的第一个建议。”





新南威尔士大学（UNSW）商学院的马克·汉弗莱-詹纳（Mark Humphery-Jenner）教授说，有一些劳动者因为工作条件的转变而遭受了严重的职业倦怠，还有一些员工为了预期的回报而承担了超额工作。





但他说，现在还不能确定，回报是否与工作量相匹配。





“在许多组织和办公室，积极的趋势似乎在瓦解。人们似乎担心雇主会削减工资，或者工资不会跟上通货膨胀。或者，如果你更努力地工作，实际上却不会有回报。这就是真正的问题所在，基本上需要有一个对价。如果雇主希望你超越自己，他们希望你工作更长的时间，就需要有对等的回报。在很多情况下，人们担心的是这种对等关系的破裂。”





对许多人来说，像丹特一样，从职业倦怠中恢复过来可能是一个漫长的过程。





“现在压力对我的影响更显著，我必须更多地照顾自己。我正在努力回到全职工作的状态，但我真的意识到，我需要花时间来恢复。要看到迹象，看到我开始有这种感觉时的触发因素，并且要把这些自我护理之类的措施落实到位。”





丹特表示，迫切需要提高人们的认识。她现在在一家专注于为公司提供员工福祉培训的机构从事兼职工作。





“人力资源部门只能做这么多，雇主只能做这么多。我认为我需要在某人的帮助下有一些自我意识，如员工帮助计划（EAP）提供者，或类似的人，在那里我可以说出我的感受。我想我也能更清楚地意识到我为什么会倦怠。我在疯狂地工作，我在不断地做更多。我真的对团队中每个人的情况都有感情投入。我想，如果我能把这种情况减少一点，也许我就能更好地驾驭它。但我当时真的不知道。”





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