【心理热线】教育内卷会给孩子带来心理压力吗？

在澳大利亚，华人对教育的重视是有目共睹的，无论是买学区房还是报各类补习班兴趣班，都能看到不少华人家长的身影。





心理咨询师曲韵解释说：“教育内卷更像是生活的内卷，教育的目的是什么呢？让孩子报班学习是为了什么？精英好，公校好，还是私校好？这些问题的目的都是为将来寻找一个什么样的出路。”





曲韵认为，内卷与家长多年来对世界的认知息息相关。是过去的生活经验告诉家长，让家长对未来做出某种预估和预测：只有学习好，才能得到一份更好的工作。





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什么是更好的工作呢？在很多家长看来，更好的工作就是社会地位高，收入高的工作。





而在我们生活的澳大利亚，很多时候蓝领的收入并不比白领低。究其根源，曲韵认为这和英国的历史有着密切的联系。





从英国宪章运动时期开始，工人阶级就开始寻求经济上的相对平等。在实现了经济上的平等，无论人们做什么样的工作，都能有一份还不错的收入。在争取到经济上的相对平等后，英国的工人阶级又在不断地寻求社会地位上的平等。





而华人社区普遍存在的只有考大学，经济收入才会更好一点，才能获得更高的社会地位的认识，其实在澳洲并不完全行得通。但为什么家长们还会有这样的执念，曲韵认为这和人与人之间的联系和比较是有关系的。





内卷会不会给孩子带来心理压力？面对教育内卷，家长和孩子又有哪些方式避免？





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