在澳大利亚如何以您的语言接受心理健康服务

在澳大利亚，心理健康服务以多种语言提供，主要由各州和领地负责。





有很多症状需要得到心理健康方面的支持，比如因新冠疫情爆发引起的抑郁和焦虑等问题，还有躁郁症、创伤后应激障碍、人格障碍或精神分裂等精神疾病。





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“ 拥抱心理健康 ”（Embrace Mental Health）是由澳大利亚心理健康协会（Mental Health Australia）负责的一个项目，它专注于为来自不同文化和语言背景的人提供帮助、服务以及咨询。





澳大利亚酷刑和创伤经历者服务论坛 (FASSTT) 是一个由澳大利亚八个专业康复机构组成的服务组织，它为从海外来到澳大利亚的酷刑和创伤经历者提供帮助。大多数FASSTT机构的客户都是以难民身份或通过人道主义签证项目来到澳大利亚的。澳大利亚每个州和领地都有一个 FASSTT 成员机构。



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全国心理健康帮助热线和服务





Lifeline: 13 11 14





Beyond Blue: 1300 22 4636





Headspace: headspace.org.au/





Suicide Call Back Service（预防自杀回电服务）: 1300 659 467 或访问：suicidecallbackservice.org.au





Kids Helpline（儿童帮助服务）: 1800 55 1800





MensLine Australia: 1300 78 99 78





BeyondBlue 以多种语言提供资讯和帮助：





卫生部三项新冠疫情心理健康活动的内容已被翻译成数十种语言：





新南威尔士州





新州心理健康热线（NSW Mental Health Line）





新州心理健康热线对所有人开放，每周7天、每天24小时提供服务，电话：1800 011 511。





跨文化心理健康中心（TMHC）





遍布全州的跨文化心理健康中心旨在促进文化和语言多样性背景的人能够获得心理健康服务，它提供临床咨询和评估、心理健康推展，资源开发以及教育和培训服务。





跨文化心理健康中心有双语临床医生为与新州卫生部心理健康服务建立联系的个人和家庭提供免费服务。人们需要当地心理健康工作人员的转介才能获得这项服务。





对于跨文化心理健康中心工作人员不使用的语言，您可使用“翻译和口译服务”进行沟通。





酷刑和创伤经历者的治疗和康复服务（STARTTS）





STARTTS提供与文化相关的心理治疗和支持，以及社区干预措施，以帮助治愈难民心理创伤，重建他们在澳洲大利亚的生活。





对于STARTTS机构工作人员不使用的语言，您可使用“翻译和口译服务”进行沟通。





维多利亚州





酷刑经历者基金会（Foundation House for Survivors of Torture）





该机构为难民或具有难民背景的人提供免费服务，包括英语、阿拉伯语、缅甸语、哈卡语、达利语、丁卡语、卡伦语、波斯语、斯瓦希里语、泰米尔语和提格里尼亚语。





对于酷刑经历者基金会工作人员不使用的语言，您可使用“翻译和口译服务”进行沟通。





维州还有一个包含不同语言心理健康信息的网页指南。这是维州政府的一项倡议，由文化中心负责，人们可方便地访问大量翻译了的健康信息。另外维州还有两个提供心理健康培训的机构，不过它们不向个人直接提供帮助：





民族社区残疾人行动机构（ADEC）





ADEC包括一项跨文化心理健康服务计划（TMHAP），以增加来自多元文化背景的人获得心理健康服务的机会。他们与民族社区合作，以提高人们对心理健康问题，以及获得心理健康和护理服务方式的认识。他们还通过开发文化回应模式和策略，加强与民族社区的联系支持心理健康服务。





维州跨文化心理健康机构（VTMH）





VTMH的前身是维州跨文化精神病学部门（VTPU），它为维州临床心理健康服务和精神残疾支持服务相关专业人士提供援助。这些专业人士服务于文化语言多样性社区的人和照顾者。它包括针对从业者的咨询服务、服务与社区发展、教育，顾客和看护者参与计划，但不直接针对个人提供服务。





昆士兰





昆州跨文化心理健康中心（QTMHC）





QTMHC是一项遍布全州的专业服务机构，旨在确保来自文化语言多样性背景的人获得文化回应式心理健康关怀与支持。





它提供经过翻译的资讯，也可以让您通过当地心理健康协调员与专业人士取得联系。





昆州酷刑和创伤经历者援助计划（QPASTT）





QPASTT向移居澳洲前遭受酷刑或遭受与难民相关创伤的人提供灵活且具有文化敏感性的服务，提高他们的健康和福祉。





它向经历过伤痛的人提供免费的心理和社会支持，包括辅导服务。



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世界健康集团（World Wellness Group）





布里斯班的世界健康集团为文化语言多样化社区提供了一系列计划：





多元文化心理疗法计划 （ Multicultural Psychological Therapies）向布里斯班北部和南部地区的文化语言多样背景的有轻度至中度心理疾病的人提供文化上安全且敏感的结构化心理干预措施。





难民和寻求庇护者健康服务 （The Refugee and asylum seeker health service）为弱势群体提供文化上安全的、全面的、以家庭为中心的综合关怀，以减少长期的健康不平等问题。





心理文化 （Culture In Mind ）是一个以社区为依托的项目。该项目为住在大布里斯班地区的18岁以上的来自文化语言多样背景的青年提供社会心理帮助。





和谐之地（Harmony Place）





其子女、难民、寻求庇护者，技术移民及其配偶。它的服务范围遍布昆州各地，特别是布里斯班、洛根市（Logan）、Ipswich和黄金海岸等昆州东南部的多元文化地区。





心理健康电话服务





1300 MH CALL（1300 642255）是为昆州居民提供的心理健康保密电话服务，它是人们使用公共心理健康服务的“第一站”。可以使用TIS翻译与口译服务。





北领地





MHACA (中部澳洲)





MHACA服务适用于18岁以上、被诊断出患有心理疾病的人。您可以预约口译服务，工作人员懂中文、乌尔都语、爱尔兰语和印地语。





TeamHealth（达尔文）





TeamHealth为有心理健康问题或弱势、处境不利的北领地居民提供服务和支持。 可使用TIS翻译与口译服务。TeamHealth网站提供80多种语言的自动翻译服务。





Melaleuca难民中心（Melaleuca Refugee Centre）





这个非营利组织为难民和移民背景的个人和家庭提供以人为本的有尊严的人道主义服务。它为家庭、成人、儿童和青年提供免费服务。





北领地心理健康联盟（NTMHC）





NTMHC是整个北领地社区管理的心理健康服务的最高机构。





北领地心理健康专线：1800 682 288





人们可通过心理健康专线获得北领地心理健康服务，如有需要，可同时使用口译服务。





西澳





酷刑和创伤经历者服务协会（ASeTTS）





ASeTTS为经历过酷刑和创伤的难民提供全面的服务，帮助他们重建生活。服务语言有阿拉伯语、丁卡语、卡伦语和基隆迪语。





西澳跨文化心理健康中心





该服务仅在 皇家珀斯医院 内部以及患者出院后的三个疗程中提供。翻译员可现场或通过电话进行帮助。





Tasmania 塔斯马尼亚





凤凰中心（Phoenix Centre）





塔州政府的心理健康服务，直接通过政府诊所或通过主流卫生保健机构、私人专家和医院以及全科医生，为在医院住院的和在社区中患有严重心理健康问题的病人提供服务。想获得评估或转介，请拨打电话：1800 332 388





首都领地





陪伴之家、酷刑和创伤幸存者帮助服务





首都领地政府设立了心理健康危机服务，可以致电





1800 629 354或02 6205 1065 寻求帮助。





南澳





澳洲关系服务处（Relationships Australia）





酷刑和创伤经历者援助与康复服务（STTARS）





STTARS的服务是免费、自愿和保密的，并由符合资格的咨询师和口译员来提供服务。





STTARS还有专门针对儿童、年轻人、家庭和寻求庇护者的帮助项目。





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