“微妙种族主义”和“微攻击”：行为准则能否解决澳大利亚议会的文化问题？

Highlights 安妮·阿里希望议会的行为准则涵盖种族主义、种族骚扰和性化种族骚扰。

阿利博士目睹并经历了议会工作场所中“微妙的种族主义和微攻击的事例”。

本文中涉及性骚扰和性侵犯。





一份涉及澳大利亚议会工作场所文化中的丑闻的报告令人震惊，一个联邦委员会正在制定一份管理国会议员、参议员和工作人员的行为准则。





议会标准联合专门委员会（The Joint Select Committee on Parliamentary Standards）的任务是为当选的官员、议会工作人员和议会工作场所制定行为准则，以“确保安全和尊重的行为”。





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该委员会由工党议员莎朗·克莱顿（Sharon Claydon）担任主席，自由党参议员玛丽斯·佩恩（Marise Payne）担任副主席，将于11月1日提交其最终报告。



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青年和幼儿教育部长安妮·阿里（Anne Aly）在提交调查的文件中呼吁，澳大利亚的议会行为准则应涵盖种族主义、种族骚扰和性化种族骚扰，并将其纳入任何拟议的工作人员、国会议员和参议员的培训方案中。





阿里博士写道，她“目睹了联邦议会工作场所中针对有色人种的微妙种族主义和微攻击的事例，并且自己也经历过这些事例”。





“如果不承认这些行为存在于我们的工作场所，不承认这些行为对工作场所的文化的不利影响，不承认这些行为对那些受到这些行为影响的人有严重影响，那么任何寻求改变工作场所文化的行为准则都是不完整的。”她写道。





虽然澳大利亚有州和联邦法律规定种族骚扰是非法的，但阿里博士告诉SBS新闻，这些标准“也应该反映在我们的[议会]行为准则中”。





“我认为，我们有必要为有色人种、来自不同文化和语言背景的人提供与性骚扰和其他形式的骚扰相同的保护，以同样的方式在全国各地的工作场所提供这些保护，并以同样的方式嵌入我们的州和联邦法律中。”她说。



什么是种族化性骚扰？

在提交给调查的文件中，阿里博士提到了澳大利亚人权委员会（Australian Human Rights Commission）的设定标准（Set the Standard）。由性别歧视专员凯特·詹金斯（Kate Jenkins）进行的联邦议会工作场所独立审查，“强调了采取交叉方法来理解工作场所霸凌、性骚扰和性攻击的严重性，以及如何预防和应对这些类型的行为”。





“审查报告提到，那些被认定为原住民的人群，以及那些被认定为来自多元文化和语言背景的人，他们在工作场所经常感到被排斥和不安全。”她写道。





“作为一个被认定为有色人种以及多元文化与语言背景的人，我担心种族骚扰和种族主义没有被纳入[调查的职权范围]，其风险是它们被排除在拟议的行为准则之外。”



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阿里博士警告说，新的行为准则中忽略了种族化性骚扰——“定义为同时包含种族和性别的骚扰行为”。





“种族化性骚扰的例子包括强调性别和种族的外观评论，但也可能包括有色人种女性在报告骚扰或攻击时，被解雇或不太可能被相信的情况。”她写道。





“美国的研究表明，与白人女性相比，黑人女性经历的性骚扰形式更严重，更有形。比如不想要的性关注和性胁迫。”



什么是交叉性？

和谐联盟（Harmony Alliance）是一个代表来自移民和难民背景的女性的组织，它呼吁新的行为准则“嵌入交叉性和性别平等的原则”。





“交叉性理论认为，多种形式的系统性歧视和障碍的交叉，会导致这一人群得到更大的劣势。这些人不是主流群体，不能像主流群体那样平等地获得权力和特权，”该组织在提交给调查的文件中写道。





“来自移民和难民背景的人，特别是来自移民和难民背景的女性，受到多种形式的系统性不利条件和不平等的影响。”





“在议会工作场所的背景下，通过交叉视角制定行为守则可以成为一种解决方案，以促进所有来自多元文化背景的女性公平地获取、体验和得到结果”。





第47届联邦议会是澳大利亚历史上最多样化的议会，“议会的政策和程序应该对澳大利亚人口的多样性做出反应，”和谐联盟写道。



阿里博士用她自己的经验来解释交叉性的概念。





“我对它的描述是，当我走进一个房间时，我不仅仅是作为一名女性，或一名女议员走进去，我也是作为一名有色人种的女性走进去。我也是作为一个来自少数信仰背景的女性走进去的，我也是作为我的身份的一系列其他部分走进去的，”她告诉SBS新闻。





“因此，特别是当它是种族化性骚扰或种族骚扰时，把它单独作为种族骚扰或种族化性骚扰的名称表述出来，这真的很重要。很多时候，它统一被归类于霸凌或骚扰的篮子里，但对于那些接受这种骚扰和这种行为的人来说，承认它是基于种族的，或它是种族化的性骚扰，真的很重要。”



行为准则能解决议会的文化问题吗？

本周，调查组被告知，在联邦议会中执行行为准则的机构将无法解决所有的文化问题，但将有助于推动变革。





议会服务部（Department of Parliamentary Services）秘书罗布·斯特凡尼奇（Rob Stefanic）告诉调查组，需要进一步澄清新的行为准则执行机构将如何与议会的其他机构一起工作。





“我不认为建立新的体系一定是万能的，我认为更重要的是政策和培训，以及在此之下的改革。”他说。





“行为准则是重要的基础，但所有源于此的文化才是关键因素。”





詹金斯对议会大厦的工作场所文化进行了具有里程碑意义的审查，随后，总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）承诺实施行为准则。



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性别歧视专员告诉听证会，议会工作人员的准则应与其他联邦公务员的准则一致。





“建立这些具有可执行性制裁行为的准则才能确保安全和尊重的环境，是消除霸凌、性骚扰和性攻击的关键步骤。”她说。





“一纸文件本身不一定是改变事情的东西，但它应该支持这一点，支持我们提出的关于多样性、平等和包容的那些其他建议。”





调查还在研究新的标准机构是否可以在不干扰议会运作的情况下对议员和参议员实施制裁。





詹金斯说，虽然该委员会不太可能实施制裁，或强制将议员开除出议会，但如果发现了议员违反了守则，委员会还有其他方法可以强制执行。





她说：“我们设想的后果是不干扰议会的正常运作......（如果被发现的议员）能参加培训，或者是进行道歉。”





如果你或你认识的人受到性侵犯的影响，请拨打1800RESPECT电话1800 737 732或访问 1800RESPECT.org.au 。在紧急情况下，请拨打000。





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