“威胁尚未结束”：维州和新州洪灾地区将迎更多降雨

大雨和雷暴可能给维州北部部分地区带来高达30毫米的降雨，新州内陆地区的洪水仍在持续。





澳大利亚气象局预测，暴雨将于今天（周五）袭击维州，维州北部大部分地区仍有洪水警报。





本周末，维州中部和东部地区将会有更多降雨。





Advertisement

“威胁还没有结束，”维州紧急服务部部长杰琳·西姆斯（Jaclyn Symes）周四对记者说。





“还有更多的雨，我们仍然要保持警惕。”



READ MORE “不是只有我们受灾”：令人心碎的受伤野生动物照片牵动人心

在Echuca、Barmah和Lower Moira，当局通知居民要撤离，预计Murray River的水位从周五开始达至峰值。





这条河的水位峰值有可能超过1993年的洪水位，这引起人们的担忧。





在Echuca，人们花了数天时间修建了一条临时防洪堤，两公里长，希望能够保护当地的房屋和企业。



CFA crews work to sandbag Campaspe Esplanade in the town of Echuca, Victoria. Source: AAP / BRENDAN MCCARTHY 维州紧急服务中心的蒂姆·维布施（Tim Wiebusch）说沙袋“墙”可能难以抵御洪水， 紧急警报仍然生效，要求人们立即撤离。





在维州Kerang，连接该镇和一条高速路的桥梁在周三晚上被关闭，居民被告知再要离开为时已晚。





防洪堤坝将保护该镇中心，但从周五开始，仍有多达50处房产可能被淹没。





Rochester和Murchison两地居民被告知，由于洪水威胁和道路关闭，返回城镇并不安全。





昆州紧急服务中心的18名志愿者已被部署到维州各地，多达400名澳大利亚国防军的人员也在帮助分发沙袋和通知人们。



Residents are again being warned of rising waters in Sydney's flood-prone Hawkesbury-Nepean region. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI

悉尼西部预计有轻度洪水

新州内陆地区洪水持续，悉尼西部居民收到洪水易发区Hawkesbury-Nepean水位上升的警报。





轻度洪水预计于周五出现，包括Windsor、Penrith和North Richmond在内的几个地区的居民被通知要密切关注情况。





今年以来，Hawkesbury-Nepean地区已遭受两次重度洪水侵袭。





周五更多的降雨将加剧当地被淹的威胁，受雷暴袭击的地区可能会出现强降雨。





预计暴风雨将于周五向海岸移动，持续数天。





气象局高级气象学家乔纳森·豪（Jonathan How）说：“另一个低压系统将在新州南部形成，这带来更多的阵雨和风暴，将持续到下周中。”





他说，雷暴时有发生，一些地区的降雨量已经超过100毫米。



气象局预测将有破坏性的大风、暴雨和冰雹，或有山洪暴发。





气象局警告说，从周五开始，新州内河可能会再次爆发洪水，大多数大坝容量已达或接近满负荷。





周四晚上，新州几个地方已经发生重度洪水。





Moama位于新州Murray River一侧，与维州Echuca镇相向，近来一直受到洪水威胁。





周三晚间，这条河流水位超过了重度洪水位，并继续缓慢上升，接近1993年的洪水位——这是该地区有记录以来第二严重的洪灾。





气象局预计下周该河水位将继续攀升，但预计仍低于1870年最严重的洪水位。





本周，Moama和周边地区的数百人已被令撤离。





新州的多条河流都已出现或有可能爆发中度至重度洪水。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。





请在 Facebook 和 Twitter



关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。





LISTEN TO SBS早新闻（2022年10月21日） SBS Chinese 20/10/2022 16:14 Play

LISTEN TO SBS晚新闻（22/10/2022） SBS Chinese 20/10/2022 05:08 Play