国库部长：大多澳人短期内实际工资不会增加 新预算案对家庭“友好”

尽管生活成本不断上升，澳大利亚国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）宣布，工党10多年来的第一份预算案将不会包括直接的救济。





对于即将公布的联邦预算案，查默斯将其称为“家庭友好”型——当中包括托儿补贴和更多的带薪育儿假。





国库部长提到，有几个因素促使澳大利亚人对家庭预算进行削减。





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通胀速度预计到2024年年中将超过工资增幅，这意味着澳人各种账单上的费用更高，而工资实际上正在减少。



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“无论是电力，还是自然灾害对食品价格的影响，或者是乌克兰战争，都对家庭预算产生影响，但我们将尽所能去提供帮助，”他周日告诉SBS新闻。





“但我们不想让通胀加剧，让情况变得更糟。如果你到处撒钱就会出现上述情况。”





随着通胀率预计在今年年底见顶、能源价格高企，以及利率不断上升挤压企业，市场预期经济将会放缓。



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考虑到这些因素，查默斯说，新预算案将不会再采用新冠大流行期间的救济或提振经济的代用券这些做法。



政府承诺加快签证处理速度

查默斯的目标是通过移民和职业培训来增加劳动力，从而降低通胀。



我们认为，移民是我们经济政策一个非常重要的组成部分。 吉姆·查默斯

他说：“预算中有4200万澳元将用于帮助处理积压的签证，这一数字一度接近100万份。”





此前，莫里森政府在四年内从内政部处理签证的移民项目中削减了8.75亿澳元。





查默斯表示将设额外资金用于定居服务，帮助难民适应澳大利亚的生活，这包括对乌克兰人在澳定居的方面会适当增加资金。





“定居服务很重要，我们将始终支持。”



失业率预计会上升

在通胀重压下，随着经济放缓，失业预计也会增加。





查默斯说：“人们会普遍意识到，经济将放缓，失业率将略升，但仍低于新冠大流行前的水平。”



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反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）表示，工党在选举期间承诺会帮助困难家庭，但现在却造成了失业。





他提到许多陷入困境的家庭在未来一年会面临许多艰难状况，包括汽油价格、天然气价格、电费和还贷等。





“这届政府似乎只是说，‘你们当中更多人将失去工作，你们将为这些基本生活用品支付更高的费用’。”





“澳大利亚人在选举前听到（总理）安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）说，他对所有这些问题都有一个计划。现在很明显，并没有。”





工党表示正在以不推高通胀的方式去有针对性地救助，包括提供更便宜的托儿服务、支持基础设施如扩大国家宽带网络，以及增加带薪育儿假等。





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