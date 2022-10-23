调查揭近五分之一澳人上完厕所后并不总是洗手

尽管从全球大流行中吸取了种种教训，但几乎五分之一的澳大利亚人承认，他们在上完厕所后并不总是洗手。





而几乎有一半的澳人承认，他们有时也会忘记在处理食物之前洗手。





这是由食品安全信息委员会进行的全国性在线调查的结果，该调查的一项相关研究显示，澳大利亚每年有超过460万起食物中毒案例。





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委员会发言人莉迪亚·布赫特曼（Lydia Buchtmann）说：“良好的洗手方式——使用流动的水、肥皂和彻底擦干双手是基本的公共卫生信息，但是人们似乎正在遗忘它们。”





在接受调查的1250多名成年人中，18%的人承认在上完厕所后不经常洗手，47%的人在吃饭或准备食物前不洗手。





性别是一个差异点，84%的女性受访者表示她们确保在上厕所时始终保持手部卫生，但只有80%的男性提供同样的保证。





62%的女性表示在接触食物前会洗手，但只有52%的男性会这么说。





年轻人在离开厕所时不太可能有洗干净的手（34岁以下的人仅有74%会洗手，而50岁以上的人有86%）；而年轻人吃零食或用餐前也不太可能有洗干净的手（34岁以下人群只有51%表示会餐前洗手，50岁以上则为58%）。



同时，澳大利亚国立大学一份关于澳大利亚食源性疾病成本的报告估计，全澳每年有467万起食物中毒病例，导致约4.8万人住院、38人死亡，经济损失21亿澳元。





布赫特曼警告说：“洗手不当可能是造成这些数字的主要因素。”





她敦促民众下载该委员会的教育包，并将其海报张贴在家里、工作场所或学校。





食品安全信息委员会建议在以下情况下都要洗干净并擦干双手：在处理、准备和食用食物之前；在接触生肉、鱼、蛋或家禽之后；在上完厕所或照顾儿童上厕所或换尿布之后；以及在打喷嚏、咳嗽、接触宠物或进行园艺工作之后。





美国疾病控制和预防中心表示，注重洗手教育可以将腹泻患者的人数减少40%。





学童因胃病而缺勤的情况可减少多达57%，而普通人群中的呼吸道疾病（如感冒）可减少20%以上。





国际洁具制造商布拉德利（Bradley）公司的一项调查发现，在COVID大流行的早期阶段，美国人每天洗手10.5次，但此后这一数字下降了四分之一。





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