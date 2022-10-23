二十大闭幕会离场 中国前国家主席胡锦涛发生了什么？

上周末的中国共产党全国代表大会上出现了非同寻常的场面，人们看到前国家主席胡锦涛被从其紧邻习近平的座位上拉走，随后被带离会场。





当胡锦涛被护送离开时，习近平和其他官员直视前方。





这让许多观察者挠头，不知道发生了什么事。





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这是一个阴谋，还是只是一场精心安排的会议中的小插曲？



胡锦涛可能身体不适？

解释胡锦涛离场的第一种可能是他的健康原因。





虽然中国国家媒体没有报道这一幕，但中央电视台周六播出的大会闭幕式官方晚间新闻报道中包括了胡锦涛在离场一幕发生之前的画面。



此前的一个周日，当他被搀扶到大会开幕式的主席台上时，他显得有些不稳。





上周六晚些时候，中国官方通讯社新华社在推特上发布了关于这一事件的消息。





推文中称：“新华网记者刘家文获悉，尽管胡锦涛最近一直在休养，但他仍坚持参加党的第二十次全国代表大会的闭幕会议。”





第二条推文则说：“当他在会议期间感觉不舒服时，他的工作人员为了他的健康，陪他到会场旁边的一个房间休息。现在，他已经好多了。”



一些人还表示，COVID-19测试结果意外地呈阳性，可能是胡锦涛突然被带离的原因，因为中国继续执行严格的COVID-19限制。





悉尼科技大学澳中关系研究所所长罗震（James Laurenceson）教授说，对胡锦涛的健康状况的猜测已经有一段时间了。





他说：“这当然不是一个新问题，胡锦涛的健康状况一直在恶化......我很确定我记得至少五年前，人们就在说他的身体不好。”





“这就是中国的问题，它是如此不透明......如果其中一位领导人有特定的健康问题，无论是癌症还是痴呆症，坦率地说，我们不会知道。”





“所以我们是在这种巨大的盲点下运作。这真的很有问题。”



被强行带走？

另一种说法是，准备担任第三个五年任期的习近平可能认为胡锦涛将投票反对他。





这引发了对习近平是否可以用武力将胡锦涛赶走的疑问。





洛伊研究所的项目主任徐元敬（Jennifer Hsu）告诉SBS新闻，对潜在权力游戏的猜测表明了公众对习近平的看法和他近乎绝对的权力。





她说：“无论胡锦涛是被强行赶走，还是因为生病而离开，当然，9600万共产党员都会猜测他离开的原因，就像西方人猜测一样。”





“这说明共产党内存在着这样的恐惧......如果不是健康状况不佳，那么可能是一种权力游戏，当事情的运作没有明确透明的立场时，这种猜测会在任何政党或任何组织中引发恐惧。”



此事有多重要？

无论胡锦涛离场是由于他的健康问题还是更阴险的权力游戏，他突然退出这个五年一次的活动无疑是重要的。





徐博士说，由于该活动是精心编排好的，突然离开表明出了问题。





她说：“对于像党代会这样一个有大量剧本和编排的活动来说，胡锦涛在公众视线中离开大会，而且记录不足，这表明有些事情不对劲，出了问题。”



Chinese President Xi Jinping speaks at the 20th National Congress of the Communist Party of China, where he was granted a third five-year term. Source: AAP / XINHUA/YAO DAWEI/EPA “对于每五年一次的党代会这样重大的事情，人们会期望一切都按照剧本发生。”





胡锦涛于2003年至2013年担任中华人民共和国主席，并于2002年至2012年担任中共总书记。





他于2012年卸任中共领导人，并因主动放弃领导权而受到赞扬。





徐博士告诉SBS新闻，胡锦涛和习近平代表了中共的不同派别和不同年代。





她说：“胡锦涛更倾向于'集体统治'......这是一种对党的集体主义的观点，如何在党内管理事务，从而管理国家，而习近平则是另一种观点；不是集体，而是个人主义统治，由一个人统治。”





“习近平对中国在世界上的位置有非常明确的看法......他对中国在未来五年、未来十年应该是什么样子有非常独特的看法，那就是在力量投射方面与美国接近，并成为世界的领导者，他谈到了中华民族在党的领导下实现复兴。”





徐博士说，这两人的领导风格非常不同。





“也许他们对中国的强大有共同的看法，但他们如何去实现这一目标......是相当不同的。”





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