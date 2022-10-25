新数据：澳洲生育率2021年出现反弹 登记的新生儿增加逾1.56万人

根据澳大利亚统计局今天（周三）发布的最新数据，2021年，澳大利亚共有将近31万（309996）名新生儿登记在册，比2020年所登记的出生人数增加了超过1.56万人。





澳大利亚的总生育率在2020年创下历史新低，为1.59，在2021年提升至1.70，即每名女性生育1.70个婴儿。





根据最新的出生数据，澳大利亚30至34岁女性的生育率仍然最高，其次是25至29岁的女性。





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澳大利亚统计局人口统计负责人艾米丽·沃尔特（Emily Walter）说：“从1991年到2021年，35至39岁母亲的生育率翻了一番，40至44岁母亲的生育率增长了近两倍。“





“相比之下，青少年母亲的生育率达到了历史最低水平，2021年，青少年母亲生育的婴儿人数为5102人。上述的两个因素都导致了母亲中位年龄的持续上升，目前为31.7岁。”



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原住民和托雷斯海峡岛民母亲的总生育率为每名妇女生育2.3个婴儿。与总人口相比，20多岁的原住民和托雷斯海峡岛民母亲的生育率最高。





2021年，在澳大利亚各州和领地当中，北领地的生育率最高，平均每位妇女生育1.82个婴儿。





随后是昆州，平均每位妇女生育1.79个婴儿；新州的生育率为1.78，西澳州为1.75， 南澳州为1.66， 塔州为1.64，维州为1.53。





首都领地的生育率最低，平均每位妇女生育1.45个婴儿。



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根据统计局去年12月的数据，2020年， 澳大利亚的总生育率创下历史新低。生育率的下降在15至19岁的女性中最为突出，这一年龄段的生育率下降了近三分之二，与此同时，20至24岁女性的生育率也大幅下降。





据分析，这是由于“在受新冠疫情影响的一年里，大多数司法管辖区的出生人数和出生登记人数都减少了”。





在过去的30年里，澳大利亚的生育率一直呈缓慢下降趋势，在1990年为1.9。





统计局分析，年轻妈妈生育率的长期下降以及高龄妈妈生育率的持续上升反映了晚育的趋势。





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