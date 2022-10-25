【联邦预算2022】技术及父母移民类签证配额将增加

作为联邦预算的一部分，阿尔巴尼斯政府将把父母移民类签证的配额数量增加近乎一倍，并将大幅增加技术类签证数量。





它还恢复了被上届莫里森政府削减的一些移民项目资金。





政府将在四年内向内政部提供额外的5.76亿澳元用于签证处理，以弥补维持离岸处理中心的资金短缺，并更好地支持难民群体。





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但是，相较于3月份削减的8.75亿澳元，中间依然存在约3亿澳元的缺口。



A breakdown of the skilled visas available in the 2022/23 budget.

工党政府对签证问题有何表示？

阿尔巴尼斯政府此前宣布，它将额外投入3610万澳元，雇用更多工作人员，以减少签证处理的等待时间。





政府还说将把技术和家庭团聚类签证的年度永久移民配额从16万增加到19.5万。





虽然政府并未增加作为移民计划一部分的签证数量，但将为太平洋岛国和东帝汶的国民推出一个新的太平洋参与签证（Pacific Engagement Visa）。





从明年开始，每年将为这类签证提供额外的多达3000个名额。





技术类签证数量将从79600个大幅增加到142400个，这将包括雇主担保类、独立技术类、偏远地区类以及州和领地提名类签证。



国库部长表示将增加父母移民签证数量

国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）说，将提供更多的父母移民签证。分配给这一类别的签证数量将从2021-22财年的4500个增加到本财年的8500个。





配偶和子女签证将继续以需求为导向，没有任何限制。还将有大约500个其他家庭类签证和100个特殊资格签证可用。





人道主义签证计划将保持不变，在2022-23财年提供13750个名额，并在四年内为阿富汗难民提供额外的16500个名额。





海外申请人以及在澳居住多年的新西兰人在申请技术类签证时获得优先权。



扩大的移民计划将带来数百万额外税收收入

该计划的变化预计将在未来四年带来9.35亿澳元的额外税收，并估计将花费约4.87亿澳元用于提供额外服务，如入学名额或语言项目。





虽然一些澳大利亚人认为移民涌入夺走了本地人的工作，但独立经济学家克里斯·理查森（Chris Richardson）说，在二十世纪七十年代末，已婚妇女进入劳动力市场时也有同样的论点。





他告诉SBS新闻： “移民基本上只是会让澳大利亚变得更大，而不一定让它变得更好，无论是在经济还是预算方面。”





理查森说，由于利率的上升和全球经济的放缓，引发了失业率上升的预期。



