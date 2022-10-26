【联邦预算2022】如何应对高通胀和生活成本压力？一文了解预算重要内容

阿尔巴尼斯政府在周二晚上公布了首份预算案，重点是控制支出，同时努力防止生活成本上涨的情况更加严重。





这是工党九年来的首份预算案。





澳大利亚国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）表示，这份预算是负责任的，“适合这个时代，并为我们的未来做好准备”。





Advertisement

他说，澳大利亚正面临15年来第三次全球经济衰退的前景。





他说：“这一次不是金融危机或大流行，而是一场推动澳大利亚和世界各地物价和利率上涨的‘战争’，以及另一场全球衰退的风险。”





“这次需要不同的应对。”





他表示，这份预算案兑现了工党在竞选时的承诺，包括更便宜的托儿费用、更多的带薪育儿假、更好的医疗服务、更便宜的药品和更高标准的老年护理，并且还提供免费的TAFE名额和更多的大学名额。



READ MORE 【联邦预算2022】技术及父母移民类签证配额将增加

预算案中，政府将提供更多技术签证，帮助企业填补劳动力短缺。技术类签证数量将从7.96万份大幅增至14.24万份。





新的太平洋参与签证（Pacific Engagement Visa）也将推出，从明年起，最多可为太平洋岛国和东帝汶的国民提供额外多达3000个名额，这将是在永久移民项目的19.5万个名额的基础之上。





政府宣布了一项全国住房协议，要求政府、投资者和行业共同努力，从2024年起，在五年内建造100万套新住房。





政府还将提供7510万澳元的经费，用于筹备将原住民议会之声机构纳入宪法的公投。另将拨款580万澳元用于设立独立的马卡拉塔委员会（Makarrata Commission）。



有哪些好消息？

通货膨胀对政府来说可能是件好事，因为政府可获得额外的税收。





目前2022至2023财年的赤字预计为369亿澳元，这少于3月份预测的780亿澳元的一半。





政府表示，之所以能够做到这一点，是因为政府将其从大宗商品价格上涨和就业中获得的资金重新投入预算，而不是花掉。





尽管澳大利亚的债务仍将达到一万亿澳元，但将低于此前的预测。



READ MORE 【联邦预算2022】谁是赢家？谁是输家？

坏消息是什么?

全球经济衰退的威胁、高通胀、生活成本压力和更高的利率，这些因素预计将使澳大利亚在2023至2024年的经济增长放缓至1.5%。





通胀率预计将在今年见顶，到2024年6月达到3.5%左右。国库部预计，到2022年底，全国电价将平均上涨20%，2023至2024年将进一步上涨30%。





预计到2024年6月份季度，失业率将升至4.5%。





澳大利亚的总债务预计明年超过一万亿澳元，并将继续攀升。





虽然今年的赤字未到此前预期的一半，但由于高额的利息支付（支出增长最快的领域），以及国家残障保险计划（NDIS）等社会项所需的额外资金，未来几年的赤字将高于预期。



工资什么时候才能增长?

通货膨胀是经济的最大敌人，它以高于工资水平的增速推高物价。





通胀率预计今年晚些时候将达到7.75%的峰值，然后到2024年6月回落至3.5%左右。





这意味着大多数人可能要到2024年或2025年左右才会觉得工资有所增长。



是否有缓解生活成本压力的办法?

食品、电力和汽油的价格可能会继续上涨。





政府不希望由于政府的支出而使通胀更加严重。





相反，政府表示将提供更便宜的托儿服务、更便宜的药品、更实惠的住房、增加带薪育儿假，并支持为最低工资和奖励工资的员工以及老年护理人员加薪。



各方对预算案的反应

反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）表示，工党的“高税收、高支出预算无助于解决影响澳大利亚人日常生活的生活成本压力”。





达顿将于周四发表对预算案的回应演讲。昨天（周二）晚上，他在自己的脸书（Facebook）页面上发表了评论。





“就在选举前，总理告诉澳大利亚人，他们‘在工党政府领导下会过得更好’，”他写道，“事实上，到圣诞节前，澳大利亚家庭的平均收入至少会减少2000澳元。”





国民党领袖大卫·利特尔普劳德（David Littleproud）将日常杂货价格的大幅上涨归咎于工党取消农业签证的决定。





他表示：“供应大幅削减，因为农民和加工商的生产能力仅为60%左右，这推高了结账时的价格。”



LISTEN TO 【联邦预算案2022】学者认为这份财案有些令人“悲观” SBS Chinese 25/10/2022 09:36 Play





利特尔普劳德还指出，托儿措施并没有创造出额外的学额，也没有让边远地区或农村家庭过得更好。他说，在托儿机构方面，边远地区家庭面对的主要问题不是负担能力，而是可及性。





他说，46亿澳元的大坝水务资金和其他资金的取消，对澳大利亚的边远地区和农村来说是重大的打击。





澳大利亚社会服务委员会对政府在社区服务、养老、带薪育儿假和托儿等领域投资5.6亿澳元表示欢迎，尽管仍担忧对其它领域的投资。





该委员会首席执行官卡桑德拉·戈尔迪（Cassandra Goldie）在一份声明中说：“对于政府缺乏行动去提高依靠寻工津贴等款项生活的人的收入，我们仍然深切关注，这些款项每天只有48澳元。”





“有300多万人生活在贫困中，许多人依靠寻工和青年津贴，吃饭和基本药物的服用都成为问题，只能住在自己的车里。”



READ MORE 三分之一澳大利亚家庭正面临粮食不安全问题 为何数字如此之高？

戈尔迪女士说，收入最低的人迫切需要支持的增加。





她说：“收入最低的人面临多重危机，包括通胀高企，2023年失业人数将增15万人，房租在短短一年内上涨10%，此外还有高额的债务和多重自然灾难。”





“因此，这必须是这个政府努力工作的开始，而不是结束。我们必须立即增加对澳大利亚最低收入人群的支持。”



对于预算案对职业女性的关注，联合工人工会表示欢迎。





联合工人工会全国主席乔·斯科菲尔德（Jo Schofield）在一份声明中说：“联邦政府采取的有利于职业女性的政策，包括承诺26周的带薪育儿假，与联盟党多年来对女性的忽视形成鲜明对比。”





“在女性占主导地位的老年护理行业，联邦政府也率先采取措施，解决人员不足的问题，并承诺提高工作者的工资，从而将对老年护理工作者的生活产生重大影响。”





“然而，在其它女性主导的护理行业的本工会成员想要了解，今天（周二）的宣布将如何使她们在幼儿早期教育和照顾以及残障支持等领域受益。”





Additional reporting by Jessica Bahr.





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。





请在 Facebook 和 Twitter



关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。





LISTEN TO 英国首位印度背景首相里希·苏纳克是谁？ SBS Chinese 25/10/2022 05:34 Play

LISTEN TO SBS早新闻 (10月26日） SBS Chinese 25/10/2021 11:58 Play