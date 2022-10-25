洪水冲毁农田 食品价格预计将上涨

随着大片农田被毁，正在新州和维州大部分地区肆虐的洪水预计将提高食品价格。





数是个社区仍在等待洪水褪去，以开始清理工作。





整个Moree平原的农作物均被损毁，该地区每年通常提供价值10亿澳元的农产品。





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新州州长佩洛特（Dominic Perrottet）和紧急服务部长库克（Steph Cooke）已经到访该地区。





库克表示，对消费者产生的连锁反应是不可避免的。





“我认为可以说，这很有可能会影响到超市货架上的食品价格。因为不仅仅实际收成受到了影响，运输能力也受到影响。从农场门口到加工区，再到超市货架，都会出现这种情况。这些影响可能在某个时候被感受到。”





在维州，当局被迫在为被洪水影响的边境城镇 Echuca修建堤岸进行辩护。





居住在墨雷河一侧的居民震惊地看到，水被抽到他们已经被洪水影响的一侧。





应急管理专员安德鲁·克里斯普（Andrew Crisp）说，当局不得不作出艰难的决定，以保护该城镇最重要的基础设施免受洪水影响。





“无论如何，这些房屋都会被淹没。我确实接受并承认，随着应急措施的进行，对那些处于措施范围的人有更大的影响。我们将尽我们所能支持那些决定留在那里的人。”





新的一周，洪水仍然是当地的一个一个重要威胁。





新南威尔士州北部城镇Lismore的居民正准备迎来另一个潮湿的夏天。





这是该镇部分地区今年遭遇的第三次严重洪水。





为避免接下来的洪灾，一些居民已经撤离，而另一些人则别无选择，只能留下。





新南威尔士州州长承诺将公布房屋回购信息。





"我知道有时一些事情需要的时间具有不确定性，但我宁愿选择一个较短的不确定期，以达到确定的良好结果。"





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