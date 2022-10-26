【联邦预算2022】新预算能否解决签证处理延迟问题？华人投资移民叹前途“迷茫”

2018年带着两个孩子从上海来到澳大利亚读书、随后开始着手办理投资移民，吴女士（Lily Wu）已经在这里生活了四年，她目前仍在焦急地等待188A商业与创新投资（Business Innovation Stream）临时签证的审批。





据吴女士透露，她身边有一群情况类似的“陪读妈妈”，也同样面临着与家人分居两国、签证迟迟未下的困境。





她对SBS中文普通话节目表示：“我们不知道什么时候能给我们下签，我们也不知道先生们什么时候能来跟我们团聚，我们也不知道什么时候生意可以启动起来。”





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“这些都是未知数，很迷茫。”她这么形容自己目前的心情。



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疫情来袭、移民项目经费削减等因素已经对澳大利亚的签证系统造成了显著的影响，签证处理延迟打乱了大量申请人的计划。





总理阿尔巴尼斯在周三（10月26日）提及政府在新预算案中所增加的专门用于签证处理的5亿多澳元投入。





他说：“我必须说，我们（从上届政府）继承的情况比我们预期的还要糟糕，（前任）政府对有近百万人在排队这一事实并未保持透明......这对劳动力短缺产生了实实在在的影响，也对家庭、对家庭团聚产生了影响。”





在工党政府于本周二晚公布的2022-23财年联邦预算案中，部分恢复了被上届莫里森政府削减的一些移民项目资金，政府承诺将在四年内向内政部提供额外的5.76亿澳元用于签证处理，以弥补维持离岸处理中心的资金短缺，并更好地支持难民群体。





但是，相较于上届政府在3月份时所削减的8.75亿澳元，中间依然存在约3亿澳元的缺口。



工党政府此前已经宣布将投入额外的3610万澳元雇用更多工作人员，以缩短签证处理的等待时间。





对此，吴女士表示：“觉得好像并没有松一口气，我身边很多朋友办的是188或以前的132，都说政府的解决力度并未达到我们的预期。”





“你有很多方法去解决，比如政府说聘用多少人来解决积压的签证，但是我们并没有看到所谓的速度有多快。”





她内心所希望的解决方案是：“像我们这种在澳大利亚境内读书并且几年没有回过中国的，是不是可以优先处理？”





在满足相应的签证申请条件后，吴女士已经在去年5月递交了正式的188A申请，但据她说“一直没动静”，最初被告知的一年多的下签时间变得遥遥无期。





事实上，吴女士一家的生活也因为签证处理延迟而饱受影响，她与远在上海的先生已经三年多未能团聚。





她说：“疫情是部分原因，最大的原因是签证，因为这种签证只让在澳大利亚停留三个月。”





“如果有签证给我们，先生就可以来澳洲不走了，全家团聚。”





澳大利亚的888类永久移民签证主要分为四类，商业创新和投资类（Business Innovation stream，即888A子类）、投资者类（Investor stream，即888B子类）、重大投资者类（Significant Investor stream，888C子类）以及企业家类（888企业家子类）。





本财年澳大利亚永久移民配额上限已从16万提高至19.5万，但受惠最大的技术移民和父母移民群体，其中父母移民签证的配额近乎翻倍，而商业创新与投资类移民的配额从此前的9500个削减至5000个。在上个财年，这类移民的配额还是1.35万个。目前尚不清楚投资移民配额的削减是否会对这类申请人的签证审批造成任何影响。





SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场分析人士魏睿昊认为，此次移民配额变化“可以理解”，因为这一变化的核心并不是简单地减少商业移民，而是将更多配额给到了技术移民，这符合澳大利亚当前“劳动力严重供给不足、教育出口恢复缓慢”的现状。





“过去几年中不断收紧的技术移民要求，使得不少留学生对澳大利亚大学望而却步，再加上疫情的影响，使得留学产业成为仅次于旅游业的难以完全恢复的另一重要行业。”





“商业移民和技术移民都能够为澳大利亚提供大量价值，其中前者对经济的贡献可能更多在创造就业和高消费上，后者则提供的是有较高技能的劳动力。目前澳大利亚经济的现实在于，不缺工作岗位，缺的是人，尤其是有技能的劳动力。”



纽星达的移民中介孙玲表示：“疫情中积压了大量的签证，下签速度非常非常慢。”





她说：“比如投资移民888递上去两年都没有审理，这是非常罕见的。”





根据内政部信息，目前九成888A及888C申请人的等待时间长达29个月，而九成888B申请人的等待时间也达到26个月。



A breakdown of the skilled visas available in the 2022/23 budget. 孙玲认为移民部的确已经意识到签证延迟的问题，但就她本人的观察来说，她认为更重要的是如何“减少行政上的繁文缛节”。





前移民部秘书长阿布·里兹维（Abul Rizvi）持有相似的观点，他此前对SBS新闻表示，移民项目的经费投入只是问题的一部分，其他问题也在过去十年中发展，这包括签证流程的设计变得更加官僚化。



孙玲举例说：“像比如补充在澳大利亚的无犯罪记录，在流程上有很多环节（可以考虑优化），比如一个补料过去，再接着审理，但补回来之后再进一步审核的等待时长又很长。”





“拖了两年、三年没下签，几乎50%或者更高比例的人无犯罪记录也过期了，一般是一年有效期。如果这些全部过期了，肯定要重新发回给申请人，重新做体检，重新做无犯罪记录，这是可以的，但是周期一下就变长了。”





根据移民法的规定，签证申请人的健康和品行都是非常重要的考核要素，因此无论无犯罪记录或是体检结果都是不可或缺的。





孙玲认为问题的关键还是“签证审理提速”。





她如是建议：“如果之前的审理控制在正常的周期内，比如说半年或者一年，这些无犯罪记录和体检（结果）不过期，不需要额外的时间去处理这些事情，那么就会大大提高移民局的工作效率。”





“这个行政程序冗长的问题就得到根本上的解决，那么整个流程和效率才会得到最好的提高和缓解。“



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对于吴女士来说，尽管几天前刚刚拿到了体检通知，但心中依然感觉“前途迷茫”。





“我不知道体检后是否要补充材料，体检后多久能获得临时签证（188A），我们不知道，只是觉得有一点点的小希望。“





而吴女士一家所期盼的188A临时签证，只是通往888A永久签证的第一步。



