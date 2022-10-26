昨晚，国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）发布了阿尔巴尼斯政府的第一份财政预算。预算案名称为“建设更美好的未来（Building a better future）”。





查默斯表示，这是一份负责任的预算，符合时代要求，并开始为澳大利亚建立一个更好的未来。





他说，不断恶化的全球前景、高通货膨胀、能源价格高涨以及不断上升的利率都在影响着经济，而澳大利亚最好的防御是一份坚实、合理和适合条件的预算。



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在本期《正在行动》听众热线节目中，SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场分析人士魏睿昊和听友们一道解读了财政预算的内容。





魏睿昊表示，工党政府的财政预算案释放出明确信号，即澳大利亚经济将在未来1-2年面临较大的挑战，为了应对挑战，政府要控制支出及赤字水平。





他说，移民、技能培训、人口相关政策等是此次预算的亮点。同时，他还就预算对利率、通胀压力、支持民生等方面的影响进行了解读。





在节目中，听友们也通过热线表达了对财政预算的看法。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 【正在行动】2022联邦财政预算对您有哪些影响？ SBS Chinese 26/10/2022 28:25 Play





时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。





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