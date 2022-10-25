SBS 普通话电台其他收听方式 吴子嘉谈“芯片战”（二）美国有技术中国有市场，双方最终会在芯片问题上妥协吗？Play09:32SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.73MB)Published 26 October 2022 at 10:14amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS 美国拥有先进的技术，中国有巨大的市场，中美双方会不会在芯片问题上最终达成某种妥协呢？吴子嘉先生分享了他的个人判断。欢迎点击收听。Published 26 October 2022 at 10:14amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS美国商务部在公布对华芯片新限制措施后不久，即给予了三星和台积电为期一年的豁免，允许部分获得豁免的半导体巨头继续接收、维持在华内存芯片生产所需的芯片制造设备和其他产品。美国拥有先进的技术，中国有巨大的市场，中美双方会不会在这个问题上最终达成某种妥协呢？作为中美半导体博弈的风暴眼之一的台积电，台海如果真的发生冲突，它的命运会如何？欢迎收听本台记者对台湾《美丽岛电子报》董事长吴子嘉先生的采访。READ MORESBS早新闻（10月26日）洪水冲毁农田 食品价格预计将上涨苏纳克胜选：英国迎来首位亚裔首相分享Latest podcast episodesSBS早新闻（10月26日）【联邦预算案2022】学者认为这份财案有些令人“悲观”英国首位印度背景首相里希·苏纳克是谁？【疫苗快报】ATAGI批准辉瑞疫苗用于5至11岁高风险儿童的加强针