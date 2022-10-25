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吴子嘉谈“芯片战”（二）美国有技术中国有市场，双方最终会在芯片问题上妥协吗？

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Published 26 October 2022 at 10:14am
By Cindy Xie
Presented by Cindy Xie
Source: SBS

美国拥有先进的技术，中国有巨大的市场，中美双方会不会在芯片问题上最终达成某种妥协呢？吴子嘉先生分享了他的个人判断。欢迎点击收听。

Published 26 October 2022 at 10:14am
By Cindy Xie
Presented by Cindy Xie
Source: SBS
美国商务部在公布对华芯片新限制措施后不久，即给予了三星和台积电为期一年的豁免，允许部分获得豁免的半导体巨头继续接收、维持在华内存芯片生产所需的芯片制造设备和其他产品。美国拥有先进的技术，中国有巨大的市场，中美双方会不会在这个问题上最终达成某种妥协呢？

作为中美半导体博弈的风暴眼之一的台积电，台海如果真的发生冲突，它的命运会如何？欢迎收听本台记者对台湾《美丽岛电子报》董事长吴子嘉先生的采访。
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