吴子嘉谈“芯片战”（二）美国有技术中国有市场，双方最终会在芯片问题上妥协吗？

美国商务部在公布对华芯片新限制措施后不久，即给予了三星和台积电为期一年的豁免，允许部分获得豁免的半导体巨头继续接收、维持在华内存芯片生产所需的芯片制造设备和其他产品。美国拥有先进的技术，中国有巨大的市场，中美双方会不会在这个问题上最终达成某种妥协呢？





作为中美半导体博弈的风暴眼之一的台积电，台海如果真的发生冲突，它的命运会如何？欢迎收听本台记者对台湾《美丽岛电子报》董事长吴子嘉先生的采访。

