SBS早新闻（10月26日）

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Published 26 October 2022 at 9:27am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

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Published 26 October 2022 at 9:27am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
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阿尔巴尼斯政府发布其第一份联邦预算案；
政府将制定新移民战略，明确永居途径；
农田损毁，洪水将影响食品价格；
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担任英国首相仅44天，特拉斯发表告别演说。

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