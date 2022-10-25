SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（10月26日）Play13:14SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.11MB)Published 26 October 2022 at 9:27amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 26 October 2022 at 9:27amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS阿尔巴尼斯政府发布其第一份联邦预算案；政府将制定新移民战略，明确永居途径；农田损毁，洪水将影响食品价格；Advertisement担任英国首相仅44天，特拉斯发表告别演说。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE洪水冲毁农田 食品价格预计将上涨【联邦预算案2022】学者认为这份财案有些令人“悲观”【联邦预算2022】谁是赢家？谁是输家？【联邦预算2022】技术及父母移民类签证配额将增加分享Latest podcast episodes吴子嘉谈“芯片战”（二）美国有技术中国有市场，双方最终会在芯片问题上妥协吗？【联邦预算案2022】学者认为这份财案有些令人“悲观”英国首位印度背景首相里希·苏纳克是谁？【疫苗快报】ATAGI批准辉瑞疫苗用于5至11岁高风险儿童的加强针