【联邦预算2022】倡导者称经济适用房计划是十年来行业最大变化

澳大利亚低收入家庭的权益倡导机构对工党宣布拨款3.5亿澳元以增加经济适用房的计划表示欢迎，尽管绿党称其为“完全的笑话”和“骗局”。





阿尔巴尼斯政府将利用这笔拨款，与超级基金和机构投资者共同出资并与各州和领地合作，兴建多达2万套经济适用房。





澳大利亚未来住房基金（Housing Australia Future Fund）将在五年内再提供3万套社会保障房和经济适用房。





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这是政府更宏观计划的一部分，即在本世纪末建造100万套“位置优越”的住房。





社区住房行业协会（Community Housing Industry Association）首席执行官温迪·海赫斯特（Wendy Hayhurst）说，该政策公告是十多年来对该行业最重要的公告。





“澳大利亚住房正处于危机之中，需要采取大胆、有力的应对措施。这一举措是向前迈出的一大步，”海赫斯特说。





“联邦政府不仅投入了大量资金，还激励各州和机构投资者参与其中，同时帮助协调各项工作。这给了社区住房提供者信心和确定性，并将使该行业扩张，以满足低收入澳大利亚人的住房需求。”



倡导组织“全国庇护所（National Shelter）”首席执行官艾玛·格林哈尔（Emma Greenhalgh）对该计划表示欢迎，称其“令人振奋”，并表示必须采取更多措施来支持那些艰难度日的人。





她说：“政府必须确保其承诺交付的100万套住房将帮助那些收入最低的人和遇到住房困难的人。”





“确保人们能够获得负担得起的住房，对于维持个人和社区的健康和福祉至关重要。”





“令人失望的是，当我们知道现在住房难以负担时，（有关部门）却没有审查或上涨联邦租金援助或收入补助金。”





工会也对该协议表示欢迎，称注资将有助于缓解房价和租金的上升压力。





澳大利亚工会理事会（ACTU）表示，在该计划中引入养老基金以平衡私营经济的投资将为其客户创造更大的回报。





ACTU事务官斯科特·康诺利（Scott Connolly）表示，工会将继续争取确保为该计划投入的资金也用于提供安全和有保障的建筑工作。



但绿党住房发言人钱德勒-马瑟（Max Chandler-Mather）指出，私营部门在过去五年中已经建造了100万套住房。





他说：“这些房屋无论如何都会被建造。”





"住房计划看起来像是一个彻头彻尾的骗局。放宽规划管制和放手让私营部门建房并不能解决住房危机。”





"国库部长甚至不能把它们称为可负担得起的住房，只把它们称为‘位置优越的住房’。”





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