【联邦预算2022】预算案将支持所有澳大利亚人吗？

工党政府已经公布了其第一个联邦预算。那么，澳大利亚多元文化社区能从预算中获得什么？





四年内，联邦政府将拨款2000万澳元，用于成人移民英语计划。





但寻求庇护者资源中心（Asylum Seeker Resource Centre）警告说，社会支持在该计划结束后就会减少。





Advertisement

在同一时期，约有1800万澳元将用于建立社区语言学校补助金计划，以帮助更多的澳大利亚年轻人学习第二语言。





政府表示，将在两年内花费100万澳元审查澳大利亚的多元文化政策，以努力加强社会凝聚力。





前工党政治家卡洛·卡利 （Carlo Carli）现在是澳大利亚民族社区理事会联盟（Australia's Federation of Ethnic Communities Councils）主席。





他说，审查政策框架的投资是值得欢迎的，但他质疑100万澳元能起到何种效果。





“重要的是，它已经完成了。我的意思是，整个多元文化框架、多元文化在政府中的地位、在政府机制中的服务……试图在政府中真正落实整个政府的方法，对多元文化框架而言确实重要。所以审查是重要的，我认为，你将看到的是该部门的各个组织将不得不适当地寻求自我解决，为整个过程作出贡献，因为100万澳元并不能走得多远。”





阿尔巴尼斯政府还在扩大澳大利亚的永久移民计划，并希望减少签证申请积压。





澳大利亚国立大学（Australian National University）的人口学家丽兹·艾伦（Liz Allen）博士说，政府正在试图改善海外对澳大利亚的看法。





“为了重建其海外品牌，澳大利亚有大量的工作要做，特别是在我们的前总理告诉移民回到自己家去之后。他们的家在这里。我们在新政府中看到的是，他们对移民采取了更欢迎的立场，并意识到澳大利亚是开放的，是欢迎移民来澳大利亚建立生活的。”





政府将在四年内向内政部提供额外的5.76亿澳元用于签证处理，以弥补离岸处理中心的资金缺口，并为寻求庇护者提供支持。





卡洛·卡利说：“在我们正在处理的以技术移民为主的移民时，仍然需要有一定程度的基础设施的支持。随着移民的到来，还需要支持他们了解其权力，了解我们的行业关系系统如何运作。我认为这些领域的承诺真的要发展起来。”





然而，艾伦博士表示，看到澳大利亚在难民安置问题上的落后，这仍然让人失望。





“在澳大利亚历史上，难民安置以及对难民和寻求庇护者的支持一直是一个表现糟糕的政策领域。令人遗憾的是，我们没有看到更多支持寻求庇护者和有需要的难民的公告，特别是考虑到澳大利亚所面临的全球和地缘政治问题。但我希望，鉴于本届政府所采取的战略，在不久的将来，我们可能会看到在寻求庇护者安置和难民支持方面有更认真的做法。”





在联邦预算中，有数亿澳元被用于原住民的健康、住房、司法和原住民之声（Indigenous Voice）倡议上。





在接下来的五年里，预算为原住民的健康倡议预留了3.14亿澳元。





由于承诺在宪法中规定原住民在议会的发言权是工党的一项重要选举承诺，预算中有7500万澳元用于公投准备工作。





在联邦政府与北领地就改善原住民居住条件达成协议后，住房领域将获得额外的资金。





全国各地的原住民和托雷斯海峡岛民法律服务机构也将获得1350万澳元，以帮助家庭在亲人死亡的验尸调查中寻求正义。





然而，全国原住民和托雷斯海峡岛民法律服务机构（National Aboriginal and Torres Strait Islander Legal Services）的杰米·麦康纳奇（Jamie McConnachie）表示，该部门仍然感到失望。





“令人关切的是，在这份预算中，原住民和托雷斯海峡岛民法律服务没有得到考虑。因此，由于缺乏资金，我们不可避免地看到，原住民法律服务将继续吸收压力。原住民法律服务一直是自决的开始，是改革的动力，他们仍然是原住民和托雷斯海峡岛民权力的倡导者和保护者。”





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



