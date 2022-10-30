【闲话澳洲】春风得意马蹄疾 拉尼娜天气再来袭

春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。每年一度的墨尔本杯赛, 是澳大利亚春季赛马嘉年华的主打赛事。





已故的英女王也热衷赛马，她的驯马师Chris Walker也是获邀参加其葬礼的十名澳大利亚人之一。





墨尔本杯赛由维多利亚赛马会于每年11月的第一个星期二举行，赛事地点在墨尔本的弗莱明顿赛马场。这一天也是墨尔本的公共假日。



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Source: AAP 今年的墨尔本杯将于11月1日举行。和往年不同的是，本届的赛事可能会在潮湿多雨的天气情况下展开，这与连续三年登录澳大利亚的拉尼娜天气事件不无关系。





9月13日，澳大利亚气象局（BOM）正式宣布拉尼娜天气事件将再次登陆澳洲。





澳大利亚国立大学气候研究所主任豪登（Mark Howden）教授表示，这意味着今年春夏季有可能发生更多的洪水。





“因为今年有额外的降雨，再加之现在处于潮湿期，所以土壤保水带基本饱和、河流系统和水坝接近饱和——这无疑增加了洪水发生的概率。简单来说，水桶已经满了，所以任何额外的降雨都会导致水桶中的水溢出”。



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豪登教授说，拉尼娜是西班牙语“La Nina”的音译，是“小女孩”的意思。气象学家用以指赤道太平洋东部和中部海表温度大范围持续异常变冷的现象，是厄尔尼诺现象的反相，也称为“反厄尔尼诺”或“冷事件”。





“因为雨水变多，或者说降雨量将高出平均值，所以山火的风险有所降低，但是并未消失”。





“它可能会减少像我们在黑色夏天看到的大型山火的风险，但与此同时，因为地表植物的生长，我们实际上可能看到草火、或地表火的风险增加”，豪登教授说。





连续三年出现拉尼娜现象是不寻常的事件，自1900年以来只发生过“三重”拉尼娜现象，分别是1954到1957年、1973到1976年、1998年到2001年。



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这几年拉尼娜现象已成为澳大利亚的新常态。住在洪水高发区的民众也应防患未然，做好相应的准备。





此外，夏令时已于10月2日回归，悉尼和墨尔本等地的民众失去一小时的睡眠时间，可昆士兰州和北领地等却不受夏令时影响，这背后有什么原因？





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