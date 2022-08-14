【闲话澳洲】清官“能”断家务事 勇扫他人门前雪

在不少华人的传统观念里，夫妻或与其他家庭成员的纠纷属于家庭内部矛盾，外人不必插手，更没有必要小题大做。





“清官难断家务事”的观念以及对澳洲法律知识的匮乏，使得一些在澳华人被卷入家庭暴力的案件而不自知。





澳大利亚社会是不是也有“清官难断家务事”的说法？在澳洲如果受家暴所扰，视情节轻重，又该如何向外界求助？





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本期的闲话澳洲，SBS邀特约嘉宾Helen Lewis继续为您带来同家暴相关的科普。



Helen表示，从家暴的英文表达可以看出，澳洲人其实和华人的一些想法很相似：





“家暴（之前在澳洲）一直被称为domestic violence，domestic那就是一个家庭内部的暴力......domestic是给人一种印象，就是这是一个家庭内部的事，外人不必插手。”





“但是现在呢，（家暴）叫family violence......就希望让所有的人有一种观念：的确这是一个家庭里产生的暴力，但是，如果知道有这种情况发生呢，它不再是一个外人不便插手的domestic情况，而是如果知道有家庭暴力发生，大家都必须要伸出援手。”





根据维州警方发布的消息，看到或听到家庭暴力事件的任何人都可以报警，不限于受影响的家庭成员，也包括邻居或社会服务机构。



澳洲警察会非常严肃地处理家庭暴力事件，以维州警方为例，如果接到有关家庭暴力事件的报告，警察会根据实际情况采取一系列行动。





当场发出家庭暴力安全通告

向法院申请家庭暴力干预令

申请修改现有的干预令以加强保护

违反家庭暴力安全通告或家庭暴力干预令的行为可能导致刑事指控。



需要注意的是，如果受影响的家庭成员叫施暴者去做干预令禁止他们做的事，这也是违反干预令。





Fitzory法律服务处编撰的家庭暴力宣传册中就此给出这样一个例子（名字均为化名）：





Jonathan接到了保护其妻子的干预令。干预令规定Johnathan不得回家。





一天Maria生病了，需要有人帮助照顾三个孩子，因此她打电话给Jonathan叫他回家。Jonathan开车回家帮忙做饭并安顿孩子们上床。





邻居Angela知道这个干预令的情况，当她看到Jonathan回家后，她打电话告诉了警察。警察来逮捕了Jonathan并要求他出庭。





因为干预令对Maria没有任何限制条件，所以她不会受到起诉。Jonathon一定要保证他不会做干预令禁止他做的任何事情。



除报警外，受家暴所扰的在澳华人还可以向哪些社会机构求助？如若身处施暴者的严密监视之下，该如何安全向外界求助？





对于施暴者来说，是否也有相应的转介机构，可以帮助提供心理干预及相关信息？ 点击封面音频，了解更多信息。





（本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议，且作者与本台明示不对任何依赖本文任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。）



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