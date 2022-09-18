【闲话澳洲】喜鹊俯冲季春来到 如何避开“愤怒的小鸟”？

春眠不觉晓，处处闻啼鸟。澳洲春天到，喜鹊的“俯冲季”（maggie swooping season）也随之来临。





每年春季，在喜鹊筑巢繁衍期间，若是感到巢中有蛋或幼鸟受到威胁，10%的雄性喜鹊会化身“飞鸟炸弹”，向人类发起俯冲攻击。





面对“愤怒的小鸟”，应该如何保护自己不受袭击？本期的闲话澳洲，特约嘉宾Helen Lewis要分享几大窍门。



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magpie swooping on cyclist Source: Flickr

原住民的天气记录

在此之前，Helen表示，虽说在踏入九月后，澳大利亚的春季正式开始，但澳洲的实际季节却是难以捉摸。





“冬天的话如果是15、6度的话，就觉得还是挺冷的，但是一旦入春，到了九月份的话，即便是16、7度，15、6度的天气，就觉得会暖和很多。”





澳大利亚气象局发现，约定俗成的一年四季，即9月1日立春，12月1日立夏，3月1日立秋，6月1日立夏有时不能很准确地描述澳大利亚的气候的多样性。





有气象局专家认为，原住民和托雷斯海峡岛民的天气记录比一年四季更贴合澳大利亚的实际情况。





部分原住民社区以自然现象划分季节，和部分华人深谙于心的二十四节气有着异曲同工之妙。





如何避开“愤怒的小鸟”？

俗话说“喜鹊枝头叫，喜事要来到”，在不少人眼中，喜鹊是有着“报喜”良好寓意的鸟儿，是好运和福气的象征。





但在澳大利亚，部分喜鹊（Magpie）会为在繁殖季节保护鸟蛋和小鸟而做俯冲动作。





根据维州政府野生动物网站 相关信息 ，以下几点窍门可以帮助自己不受俯冲鸟类袭击：



避免前往频发地点：保护自己不受俯冲鸟袭击的最好办法是避免贸然进入它们的领地；

行动要快：如果你一定要穿过这片区域， 动作要快，但不要跑；

遮住头部：戴一顶帽子或在你头上支一根棍子或撑一把伞。骑自行车的人应该戴头盔，下车走过这片区域；

后脑勺长眼睛：如果鸟觉得你在看它们，俯冲的可能性就较小。画一对“眼睛”，贴在帽子和头盔的后面。

不要骚扰野生动物：不要打扰鸟或冲鸟扔石头，这会使它们更容易把人视为一种威胁，并可能会有更多俯冲行为。

不要毁掉鸟巢：这会促使鸟重建它们的鸟巢，延长它们的俯冲行为；

不要喂俯冲的鸟：这会鼓励俯冲行为；

结伴穿行：可能的话，尽量结伴走过有俯冲的鸟出没的地方。

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