【闲话澳洲】在澳居家养老 政府支持全清单

在澳洲养老主要分为居家养老和养老院养老两种方式，此外，社区和医院还会为老人提供配套的支持和服务。





需要去到养老院进行养老的长者，一般以失能者居多。例如患有阿尔兹海默症的老年人，生活已经无法自理，需要养老院的专业人士提供24小时的监护服务。





生活还能够自理的老年人，一般会选择进行居家养老。澳洲联邦政府也制定了居家支持计划，面向这些老年人提供一系列老年护理服务，以便其在家中和社区内保持独立生活。该计划获得政府拨款，向全国各地各类养老服务供应公司提供资金，进而向这些需要帮助的老年人提供护理和服务。我们本期嘉宾Felix所在的公司，就是这样一家专门提供养老服务的公司。





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在居家养老服务中，又分为“套餐”和“单项”两种形式，针对老年人的不同情况来提供服务。“单项”是针对生活自理能力较强的老年人提供的。比如，有的老年人只是不会开车，出门不便，则可提供单独的接送服务。而有的老年人在出行、饮食、清洁等方面都需要帮助，则可以“套餐”的形式提供多种综合服务。





在帮助应对日常生活方面，居家支持计划提供的服务包括：



赶赴约见和活动的接送

居家帮助（例如：房屋清洁、洗衣服）

个人护理（例如：帮助淋浴或穿衣）

居家维护（例如：更换灯泡、园艺）

居家修理（例如：安装扶手）

辅助设备（例如：浴缸座椅、马桶增高座圈、行动辅助设备）

餐食、帮助备置食物和烹饪技巧、营养建议

护理（例如：管理药物）

辅助医疗（例如：足底病治疗、物理治疗、作业治疗）

社交支持（例如：活动陪伴、小组出游）

暂息服务（当您的照护者休假时，对您进行护理）

那么如何才能获得联邦政府居家支持计划提供的服务呢？





只要是年满65周岁的老年人，认为自己需要帮助，即可致电My Age Care。其工作人员会询问老人当前的需求和情况，并转接给专业的评估员。评估员会与老年人取得联系，并到家中进行面对面的评估。 通过询问老年人的生活状况，结合既往病史，了解当前老人的需求和困难，对老年人的状况进行评级。级别共分为四级，级别越高，意味着老年人能获得的养老支持金也就越高，从九千到五万元澳币不等。





在评估过后，老年人将会获得相应级别的养老资金。为了确保专款专用，这笔资金将会被发放至专门提供养老服务的公司，由公司的护理经理来制定养老计划，并按照计划对老年人提供服务。





在制定护理计划时，以下服务内容可以被涵盖在内：



个人服务 ：协助个人活动，如洗澡、淋浴、如厕、穿衣和脱衣、 行动和交流；

营养、补充水分、膳食准备和饮食 ：协助准备膳食，包括出于健康、宗教、文化或其他原因的特殊膳食，协助使用餐具和协助吃饭；

失禁管理 ： 协助使用管理失禁的辅助工具和器具，如一次性纸尿片和吸附辅助用具、坐便器、便盆和小便器、导管和尿液引流器具以及灌肠剂；

活动力和灵活性 ：提供拐杖、四足步行器、助行架、手杖、提拉机械装置、床栏杆、体位重置床单、羊皮垫、三角枕、减压床垫和使用这些辅助工具的帮助；

保健护理、辅助医疗和治疗服务 ：例如，可能包括言语治疗、足病治疗、职能或理疗服务以及其他临床服务，如听力和视力服务；

交通和个人生活帮助 ：帮助购物、问诊医疗专业人员和参加社会活动；

皮肤完整性管理 ：使用绷带、敷料和皮肤润肤剂的帮助。

居家护理计划的资金也可用于以下用途：



远程保健： 视频会议和数字技术（包括远程监控），以增加获得及时和适当护理的可能性；

辅助技术： 例如帮助行动、交流和人身安全保障设备；

辅助工具和设备 ：护理计划预算中的资金尤其可用于购买帮助老年人应对日常生活活动的工具。

居家护理计划资金不能用于什么？





居家护理计划资金不能用作一般收入支付以下项目的费用 （包括但不限于）：



日常账单

食物

按揭贷款

租金

居家护理计划资金也不能用于购买：



澳大利亚政府资助或协助资助的其他类型的护理

旅行和住宿

娱乐活动，如俱乐部会员费或体育赛事门票。

更多详细信息，请点击音频收听本期节目。





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