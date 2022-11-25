“极端越权”：前国库部长弗莱登伯格就莫里森秘密部长事件打破沉默

要点： 弗莱登伯格批评前总理莫里森秘密就任部长之举；

这位前国库部长表示，莫里森没有理由承担该部门职务；

对秘密任命事件的调查结果将于周五提交给联邦政府。

在一份关于斯科特·莫里森（Scott Morrison）担任总理期间秘密就任多部长职务事件调查报告发布前，前联盟国库部长乔什·弗莱登伯格（Josh Frydenberg）对他的前领导人进行了抨击。





在COVID-19大流行期间，莫里森在卫生、财政、工业、科学、能源和资源、国库和内政等部门部长不知情的情况下，将自己秘密任命为这些部门的部长。





“愤怒、受伤、困惑、目瞪口呆”的弗莱登伯格告诉作家、九号台专栏作家尼基·萨瓦（Nikki Savva），莫里森仍然没有为他的行为道歉。





根据萨瓦即将出版的关于莫里森政权的新书摘要，弗赖登伯格对萨瓦说：“我认为斯科特没有任何理由承担额外的国库部长职务。”





“他确实接受了，而且没有向我和其他人说明，这是不对的，而且令人深为失望。”





“这是极端的越权行为。”



在总检察长发现莫里森的行为“从根本上破坏了”负责任政府的原则之后，前高院法官弗吉尼亚·贝尔（Virginia Bell）于8月26日被工党总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）要求调查秘密部长任命问题。





阿尔巴尼斯要求调查如何和为何采取这种行动，以及何人对此事知情。





总检察长指出，“如果议会不知道有哪些部长负责哪些部门，就不可能让部长们对部门的管理负责”。





莫里森先生任命自己管理以下部门的事务：卫生部；财政部； 工业、科学、能源和资源部；国库部；以及内政部。





奉命调查的贝尔还被要求研究这些任命对各部门的运作以及对政府的问责制和公众信心产生的影响。



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她将就任何可以提高透明度和问责制的改革向政府提出建议。





政府已承诺最早在下周开始实施任何建议。





自由党前总理约翰·霍华德、托尼·艾博特和马尔科姆·特恩布尔都对莫里森此举表示关切。





艾博特将其描述为“极其地非常规、不正统”，并表示“不应该发生”。





莫里森在11月初更新了他的议会传记，以包括这些部委任命事件。



莫里森的卫生和财政部长职务从2020年3月开始，而他在2021年4月开始担任工业部长，2021年5月开始担任内政和国库部长。





他为这一行动辩解说，他唯一一次使用额外的权力是在否决新州沿海的PEP11资源勘探项目。





莫里森打算仅在“由于无能力或为了国家利益”的极端情况下行使这些权力。





他说，这些权力没有被公开是因为没有一致的公布程序；但无论如何，这些权力在法律上是有效的。





他在8月的一份声明中说：“我只能说，我作为总理做出的决定是出于最好的意图，尽我所能在面临多重危机的情况下保护澳大利亚。”





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