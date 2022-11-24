SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（11月25日）Play13:47SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.61MB)Published 25 November 2022 at 9:38amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 25 November 2022 at 9:38amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBSMeganne Christian成为澳洲首位女宇航员；黑色星期五销售额预计将大增；乌克兰恢复了两座核电站的供电；C罗创五届世界杯比赛进球纪录。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【对话后浪】和成功人士睡眠时间高度接轨的非成功人士从Deliveroo宣布退出澳洲看递送服务的市场现状越南华裔美食博主分享祖母食谱意外成“网红”如何在2022年维州选举中投票?分享Latest podcast episodes【对话后浪】和成功人士睡眠时间高度接轨的非成功人士从Deliveroo宣布退出澳洲看递送服务的市场现状【我们的故事】忧郁症患者钟盈成：艺术是助我康复的良药“我为了活命而逃”——沃尔玛大规模枪击案的混乱场面