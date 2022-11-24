越南华裔美食博主分享祖母食谱意外成“网红”

随着网络的发展，网红（Influencer）或KOL在各个社交平台已不罕见，不少人更视网红为生财工具，但也有人在“无心插柳”的情况下意外成为受追捧的对象，SBS中文【我不是名人】的嘉宾美食博主谢慧敏（Jeanette）正是后者。





Jeannette受访时表示，她最初只想保留祖母及家人的食谱，才开始在网上分享食谱。她没有想过自己会爆红，也从没打算依靠网红的身份赚钱。



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“刚开始（分享食谱 ）时我大约20多岁，我朋友的年纪也差不多，我预计随着大家开始长大，各人也会想组织家庭，会想为子女煮一些家常菜，我将食谱放上网，当时就是希望我的朋友可以为家人煮这些家乡菜。”





“但我心中（的另一个主要原因），是想保留我嫲嫲及家人的家常菜，让其他人都记得家乡的味道。”





虽然没有接受过专业的厨师训练，但Jeanette全家均为“烹饪高手”，她的烹饪兴趣及技巧源于从小就受到家人熏陶。



许多食谱都是来自其祖母，但也有不少是妈妈教的，例如是一些斋菜—因为妈妈是素食者，例如一些汤或越南汤粉的食谱就是来自母亲。 Jeanette

“爸爸也有教我们煮一些餐馆菜，姑妈烹饪也是十分了得。有时我会到姑妈家中学，但她经常很。还有我的丈夫是越南人，有时我也会学奶奶（丈夫的母亲）的越南餐。”



Jeanette全家均为“烹饪高手”，她的烹饪兴趣及技巧源于从小就受到家人熏陶。 Credit: Jeanette Jeannette表示，在中学她己开始学煮意大利餐，但真正对烹饪更有兴趣是在大学时期。她会在放长假的三个月里，每日陪祖母“买菜”及观察她如何烹饪。





虽然Jeanette祖母会煮越南菜及中餐，但在Jeannette的记忆中，她的食谱以中餐为主，不过，要将祖母的食谱还原并放上网，对她来说有一定难度。





“最难都是因为嫲嫲煮菜，她会自己试味，她自己认为味道对就可以。但我要学的时候，不知她实际是放了多少份量的糖或盐，所以我必须看得很紧，看看她放多少糖或盐。”





“有时她会用大汤匙，有时会用小汤匙，有时她甚至会直接用汤勺，所以我有时根本无法量化，只能在心中估计，所以向嫲嫲学怎样烹饪颇为困难。”





“幸运的话，有时估到份量一次就成功，但有时可能要试三至五次、才能煮出相同的味道。”





Jeanette一直坚持每周将两篇食谱放上网，在两、三年间已经将近两百个食谱放上网，但当中最令Jeanette印象深刻的味道是祖母的“冬菇炆鸡翼”。



Jeanette一直坚持每周将两篇食谱放上网，在两、三年间估计已经将近两百个食谱放上网，但当中最令她印象深刻的味道是祖母的“冬菇炆鸡翼”。 Credit: Wok and Kin

其实嫲嫲好多的菜式我也很喜欢，但如果一定要我选一样，我会选择她炆的鸡翼。 Jeanette

“我小时候坐车放学，回到家时，我已闻到厨房传出的蚝油味。到我走到锅前，看见那里的鸡翼，我就会流口水，因为我知道一定是很腍（软熟），因为嫲嫲会炆很久、汁会渗入鸡翼，我也想象得到放入口时的美味。”





她的关注者一直增长，而她也已开设了自己的Instragram、脸书（Facebook）专页。从半年前起，她开始进军Youtube。



现在IG（Instragram）差不多有四万关注者——也不算很多，而Facebook大概有1.1人，而博客（Blog ）网页浏览次数一年有约二百万次，Youtube刚开始暂时只有800人订阅，其实也不多。 Jeanette

Jeanette坦言她对视频剪辑并不在行，因为开设了Youtube频道才边学边做；但Jeanette强调，由于她很喜欢用不同方式说故事，短片令她可以用声音及画面以不同的角度述说“家的故事”。



Jeanette坦言她对视频剪辑并不在行，也是因为开设了Youtube频道才边学边做。 Credit: Wok and Kin 作为全职教师的Jeanette本身工作时间已很长，但她仍然坚持每星期放两篇食谱上网，若要完成一条短片可能更要花上十多个小时；但她认为，分享食谱不但不会增加其压力，反而是她的“快乐泉源”，再辛苦也值得。





另一个令Jeanette坚持制作烹饪片子的动力之一是因为可以获得祖母继续陪伴、一同烹饪。





“嫲嫲今年91岁了，如果我仍可以陪她出外买菜、散散步，之后我开始煮菜时，嫲嫲又帮我摘菜。有时我也喜欢在拍片时拍下嫲嫲双手，也可以保留一些记忆。“





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