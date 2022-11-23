揭秘：生活成本的上升如何影响澳大利亚社会凝聚力？

要点： 表示自己具有强烈国家归属感和自豪感的澳人数量创16年来新低；

经济问题被认为是澳大利亚面临的最大问题；

同意“接受来自许多不同国家的移民使澳大利亚更强大”的人数有所增加。

一项新的调查发现，澳大利亚的社会凝聚力已经达到了一个“关键转折点”，生活成本的压力成为社区关注的首要问题。





斯坎伦基金会研究所（Scanlon Foundation Research Institute）在7月进行了一项广泛的调查，向近5800名在澳大利亚生活和工作的人提出了关于澳大利亚社会凝聚力的90个问题。





《2022年社会凝聚力调查报告》所涉及的主题包括移民、多元文化、澳大利亚面临的主要问题、政府和社区生活。





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那么，澳大利亚在社会凝聚力方面的评价如何，社区又是怎么想的呢？



抗击新冠带来的社会凝聚力正在“消退”

虽然去年的调查显示，随着澳大利亚社区在面对COVID-19大流行时受到鼓舞，2020至21年的几个社会凝聚力指标出现了积极飙升，但今年的回应表明，这种推动力正在消退。



The Australian community galvanised in the face of the COVID-19 pandemic, but results from the survey show social cohesion is beginning to wane. Source: Getty / Lea Scaddan 报告作者、澳大利亚国立大学的詹姆斯·奥唐纳（James O'Donnell）说，随着社区和政府对大流行的响应缩减，一些社会凝聚力指标正在下降，这并不令人意外。





“然而，今年数据中的一些警告信号表明，我们不一定能够恢复大流行前的正常状态，”他说。





“随着澳大利亚人渡过艰难的经济环境并应对新的地缘政治挑战，我们已经达到了一个关键的转折点，我们可以巩固和加强社会凝聚力，也可以让它进一步下滑。”



近年来，在澳大利亚有归属感的人的比例已开始下滑。 尽管在COVID-19大流行高峰期间出现了暂时的增长，但报告具有强烈国家归属感和自豪感的澳大利亚人的比例在过去15年中一直在稳步下滑，如今更是比调查进行的16年中的任何时候都低。





2022年，共有52%的受访者表示他们对澳大利亚有“强烈的归属感”，比2021年下降了6%，比2020年下降了11%。





与此同时，“对澳大利亚的生活方式和文化感到自豪”的人所占比例下降到仅37%。





虽然国家归属感在下降，但82%的人表示他们对自己的社区有归属感，三分之二的人表示他们的社区有强烈的社区意识。



多元文化支持度有所上升

在2022年的调查中，对多元化的支持出现了积极的提升，几乎每10个受访者中就有9个同意移民对澳大利亚的经济有好处。





同意“接受来自许多不同国家的移民使澳大利亚更强大”的人比例从2018年的63%攀升至78%。





“在一个移民继续成为社会分裂根源的世界里，我们全民对多元文化主义和多样性的支持对澳大利亚来说是一笔巨大的财富，有可能使我们免受更深层次的分裂，”奥唐纳说。



影响澳大利亚社会的经济问题

根据调查，经济问题是当今国家面临的最常见的事项。





当被问及“当今澳大利亚面临的最大问题是什么？”39%的人提到了与经济有关的问题。





自去年以来，2022年有更多人表示对自己的财务状况“不满意”或“非常不满意”，而自称“贫穷、挣扎着支付账单或只是凑合过得去”的总比例从2021年的31%上升到2022年的37%。



说自己“只是凑合过得去”的澳人比例有所增加。 奥唐纳说，经济不确定性和生活成本压力的影响导致调查中许多其它社会凝聚力指标有所下降。





他说：“那些在经济上陷入困境并对未来持悲观态度的人报告说，他们的国家自豪感和归属感、幸福感和社会包容度大大降低。”





“这表明，当前的经济环境加剧的经济不平等，似乎正在引发社会不平等，进而拖累澳大利亚的整体社会凝聚力。”



The number of people unsatisfied with their financial situation in Australia is growing. Source: AAP / Rick Rycroft/AP 大约四分之三的受访者认为，全球经济衰退和澳中关系是该国面临的五大全球威胁之一。





超过一半的受访者还提名了气候变化、COVID-19和涉及澳大利亚的军事冲突。



社会处于“十字路口”

奥唐纳指出，澳大利亚社会正处于一个重要的十字路口。





“今年的调查结果表明，澳大利亚不能免受全球趋势的影响，人们担心社会和经济不平等会对2022年澳大利亚的社会凝聚力产生重大影响，”他说。





他说，有证据表明社区和政府需要努力解决这些不平等问题，并“在这样做的过程中抓住社会凝聚力的更广泛利益”。





“通过这些努力，我们可以想象未来几年澳大利亚将变得更加强大和更具凝聚力，”他说。





调查还显示了社区对建立议会原住民话语权部门的支持，这一问题预计将在下一个财政年度进行全民公投。





几乎五分之三的人赞成这一总体想法，19%的人不赞成，22%的人对此事持“中立”态度。





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