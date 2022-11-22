最新气候报告揭全球升温令澳洲林火季延长 还有哪些天气事件将恶化？

要点 自1910年有国家记录开始以来，澳大利亚的气温平均升高了1.47摄氏度；

自20世纪50年代以来，极端火灾天气增加，火灾季节开始得早结束得迟。

由于全球气温上升，澳大利亚正面临更长的火灾季节、更强烈的热带气旋和充满酸性的海洋。





根据周三发布的最新《气候状况》报告，澳大利亚自1910年开始有全国记录以来，澳大利亚的气温平均升高了1.47摄氏度。





2013年至2020年的8年是有记录以来最热的8年，2019年是有记录以来最热的一年。



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有何风险?

澳大利亚联邦科学与工业组织（CSIRO）气候科学中心主任杰西·布朗（Jaci Brown）说：“温室气体的浓度达到了地球至少200万年以来的最高水平。”





自20世纪50年代以来，极端火灾天气增加，火灾季节开始得早，结束得迟。



在最近的拉尼娜季节中，降雨量增加会加剧火灾风险，因为雨水会令植被更加茂密，当茂密的植被变得干燥时则会成为大量的燃料。





这份来自澳大利亚气象局以及澳大利亚联邦科学与工业组织的报告发现，在未来几十年里，澳大利亚将经历气温上升和冷季降雨减少的情况，预计降雨时间短但雨量大。



长期影响是什么?

海平面将继续上升，海洋温度升高将使整个国家海岸线上的珊瑚更有可能白化。





布朗博士说：“我们看到大规模珊瑚白化事件越来越频繁。今年，我们第一次在拉尼娜期间看到大堡礁发生大规模珊瑚白化。”





澳大利亚将会有较少的热带气旋，但最终发生的热带气旋将更加强烈。





正如此前受洪水影响的人们所经历的，每次风暴的短时降雨强度已增加了10%。



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“迫切需要采取气候行动”

澳大利亚环境部长塔尼娅·普利贝斯克（Tanya Plibersek）说，这份报告发人深省。





她在周三的一份声明中说：“澳大利亚正在经历气候变化，许多社区、生态系统和行业都受到了影响。”





“为了我们的环境和社区，这份报告强调了采取气候行动的迫切性。”





科学事务部长胡斯克（Ed Husic）说工党政府正在听取科学意见。





他说：“我们整个政府都在采取行动，在创造就业和经济机会的同时减少排放。”





他指的是从国家重建基金（National Reconstruction Fund）拨出的30亿澳元用于可再生能源和低排放技术。





自2010年以来，《气候状况》报告每两年发布一次。





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