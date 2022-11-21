澳洲对“先买后付”行业的整治即将到来 这对消费者意味着什么？

要点 政府正在考虑如何监管在澳大利亚迅速发展的“先买后付”行业；

目前有三个方案，消费者权益倡导者希望看到最严厉的方案得以实施；

预计行业的变化将在一年内完成。

先买后付行业在澳大利亚蓬勃发展，如今对该行业的整治即将到来，这将改变客户使用这些服务的方式。





大约有20家先买后付提供商在澳大利亚运营，包括知名品牌Afterpay和Zip。他们允许客户推迟对许多产品和服务的支付——从衣服到水电费，甚至装修的一切费用。





这是一个快速发展的行业，在上个财年，先买后付账户数量从500万个升至700万个。





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但它也受到了批评，尤其是来自消费者维权者的批评。他们说它实际上是一种信贷产品，却没有被当作信贷产品对待。





如今这种情况可能很快就会改变，政府邀请人们就三项改革方案展开讨论，其中最严厉的是对该行业进行全面监管。





与此同时，包括新西兰和英国在内的其他国家也在考虑对先买后付行业采取新的措施。



先买后付行业将面临哪些改变？

消费者权益倡导者多年来一直呼吁政府整治先买后付行业。该行业不属于《信贷法》范畴，这意味着先买后付公司在法律上没有义务遵守相关贷款义务——其目的是确保贷款人只发放适合借贷人的贷款产品。





去年，该行业开始通过自我监管来解决人们的担忧。它的业务守则要求对超过2000澳元的交易进行适用性评估，正式规定了一些先买后付提供商此前已在遵循的规则。



Around 20 BNPL providers operate in Australia, including well-known brands Afterpay and Zip. Source: AAP / Derek Rose 这在法律上没有强制执行力，不遵守也不会受到处罚。尽管其监管机构合规委员会此前曾表示，如果出现“重大”违规行为，它可能会对企业“公开点名”。





在澳大利亚运营的约20家先买后付提供商中，有9家为该准则的签署方。





澳大利亚国库部如今正就该行业的三种监管方案征求反馈意见。





第一种方案将加强现有的行业法规，并引入可负担性测试，其中可能包括信用检查。然而，该方案不要求提供商核实客户的财务状况。





第二种方案将先买后付的服务部分纳入《信贷法》范畴中，并加强行业法规。提供商将受制于《信贷法》负责任借贷义务的“定制版”，但这可能不会要求他们核实客户的财务文件或检查信贷是否满足借贷人的需求。





提供商将需要获得澳大利亚的信贷许可证，除非得到允许，否则不可增加客户的消费限额，并需遵守《信贷法》规定的争议解决要求和困难条款。





第三种方案则是该行业将完全由《信贷法》监管。





澳大利亚联邦金融服务部长斯蒂芬·琼斯（Stephen Jones）周一对九号电视台的“今日（Today）”节目表示，可能会进行最低限度的信用检查。



Financial Services Minister Stephen Jones said on Monday that credit checks were likely to be implemented at a minimum. Source: AAP / Mick Tsikas 倡导者者欢迎这一审查，并希望政府全面监管该行业。消费者行动法律中心首席执行官布罗迪（Gerard Brody）表示，该机构向国库部提交的意见将要求实施第三种方案。





布罗迪表示：“这将意味着这些贷款机构是有执照的，并将要求它们遵守负责任的贷款义务。”





“他们必须确保（客户的）还款不会造成严重的财务困难；为那些难以还款的客户提供帮助，并遵守争议解决要求。”





他表示，虽然自律很重要，但它“不能取代法律”。





澳大利亚金融咨询公司首席执行官菲奥娜·格思里（Fiona Guthrie）表示，理财顾问发现深受与先买后付债务影响的人数“激增”。她希望看到该行业得到全面监管。





“许多使用先买后付的人收入很低，有时甚至不稳定。虽然人们借款的数额看起来很小，但无法偿还债务时，影响就不一样了。为了偿还先买后付的债务，一些人不得不放弃其它必需品。”





“先买后付就是信贷，简单明了，因此它需要像其它信贷产品一样受到监管，为人们提供足够的保障。”



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国库部关于审查的讨论文件指出，澳大利亚金融投诉管理局（AFCA）在2020至21年度收到了767起与先买后付产品有关的投诉。





文件提到，这一相对较低的数字可能是由于客户直接与先买后付提供商解决纠纷，但也指出了一些消费者团体提出的担忧，他们认为弱势客户可能不知道澳大利亚金融投诉管理局，也不知道如何向它提出投诉。





澳大利亚金融行业协会首席执行官黛安•塔特（Diane Tate）此前帮助制定了该行业的自我监管准则。她表示欢迎此次审查，但由此产生的任何变化都需要“符合目的”。





她说：“我们不反对监管，但监管规模需要适当，需要反映事情的真正运作方式以及客户的实际使用情况。我们将继续倡导适合未来的监管。”





她补充说该准则正在审查中。





金融服务部长琼斯表示变化应在一年内完成。





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