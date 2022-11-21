新州居民本周五天工作日乘坐火车免费 政府与工会明将谈判

从今天（本周一）起到周五晚上11点59分，民众使用悉尼火车（Sydney Trains）、NSW Trainlink和悉尼地铁（Sydney Metro）网络出行将免费。





新州州长佩罗提（Dominic Perrottet）在上周五宣布，本周的五天工作日民众使用新州的铁路网络将免费，以确保通勤者不会因铁路、公共汽车和有轨电车工会（RTBU）原计划中的劳资行动而造成不便。





佩罗提表示，做出这一决定是因为必须优先考虑通勤者。





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“人们需要上班、上学，过正常的一天，而不受工会罢工行动的干扰，”他说。





他提及上周四与工会的会谈。





“我与亚历克斯·克拉森斯（Alex Claassens）和该工会进行了一次非常有建设性的会谈，但现在是时候消除障碍、让独立裁判来解决问题了。”



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他说，明天（周二）新州政府将与该工会开展谈判，“寻求就启动公平工作管理仲裁的条款达成一致”。





新州交通部的信息官网提到，在提供免费火车出行期间，澳宝卡（检票系统）工作系统将会关闭，这意味着乘客进出站无需刷卡。





但是，乘坐包括巴士、渡轮和轻轨在内的所有其它服务的乘客则必须如常使用检票系统刷卡，车费将继续收取。





11月中旬，铁路、公共汽车和有轨电车工会曾表示将升级罢工行动，除非政府向通勤者提供免费出行。





悉尼有的中学生家长说，上周四收到了学校发来的邮件，提到由于劳资行动计划，本周一和周五的铁路网络预计会取消多项服务，因此或有严重的火车延误和更长的出行时间，建议家长和学生应提前做好出行计划。





周一，一些家长表示，得知本周的火车服务照常时，原先对孩子能否准时上学和放学的担忧暂时得到缓解。



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