卡塔尔创造历史 成为首个输掉世界杯揭幕战的东道主

要点： 2022年卡塔尔世界杯开幕赛，东道主对阵厄瓜多尔0比2尴尬惨败；

这是该赛事92年历史上首次东道主球队在揭幕赛中输掉比赛；

本届世界杯也是这一足球最大赛事首次在中东举办。

卡塔尔有史以来的第一场世界杯球赛以东道主的沮丧落败结束，并在不受欢迎的足球赛历史上留下了一席之地。





本届充满争议的世界杯以一场尴尬的揭幕赛拉开了帷幕：东道主在海湾球场（Al Bayt Stadium）67372名球迷面前，以0比2的比分被厄瓜多尔击败。





在92年的世界杯历史中，东道主球队从未输掉过揭幕赛。



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首届在中东国家举办的世界杯赛事，为卡塔尔这个位于波斯湾的阿拉伯小国提供了向更广阔的世界展示自己的机会。





从未踏足顶级国际赛事的卡塔尔足球队凭借主办优势，首次登上世界杯舞台，但未能在厄瓜多尔队长瓦伦西亚（Enner Valencia）上半场攻入两球后扳回颓势。





本场比赛在30分钟开幕式之后正式开球。包括沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）在内的政要出席了本届杯赛色彩缤纷的开幕式，其主题为提倡包容性、人类生活在“一个帐篷下”。





对许多人来说，这似乎与本届世界杯陷入的种种争议格格不入——自2010年在丑闻缠身的投票中获胜赢得主办权以来，卡塔尔因禁止同性恋以及建设场馆与基础设施的移民工人待遇而备受批评。



Ecuador's Enner Valencia scored the side's first goal from the penalty spot. Source: Getty / Alex Livesey - Danehouse 长达数年的审查永远不会因为足球比赛的开始而停止，但东道国的胜利至少会让卡塔尔在足球方面获得有利的光环。





恰恰相反，刚刚在西班牙教练桑切斯（Felix Sanchez）的带领下在赛前训练营中一起度过了7个月的卡塔尔球员们，却在充满期待的观众和纪律严明的厄瓜多尔队面前僵住了，而他们强劲的对手甚至可能会在未来几周内对更引人注目的其他劲旅构成威胁。





第3分钟时，瓦伦西亚在费利克斯·托雷斯的一次杂技式传球后近距离头球破门。但在经过大约两分钟的视频审核后，该进球因边缘越位被判无效。



然而，本次小插曲并未阻碍厄瓜多尔的进攻。第16分钟，瓦伦西亚在绕过门将后被萨德·谢布绊倒，后者被罚下场后，瓦伦西亚不慌不忙地以一记点球射入球门底角得分。





随后，这位33岁的前锋在第33分钟将普雷西亚多的右路传中球送入球门，从而锁定了厄瓜多尔2比0的领先优势。





由于卡塔尔的传球多次失误，其防守破绽一再暴露，厄瓜多尔在毫无威胁的情况下保持了领先优势，而桑切斯在技术区域内束手无策，主场球迷则陷入了沉默，许多观赛球迷在下半场纷纷离席。



开幕式向卡塔尔传统致敬

卡塔尔的贝都因传统体现在一个帐篷形状的体育场上，该国埃米尔（国家元首）阿勒萨尼（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）在开幕式上亲吻了父亲的手，并欢迎全世界参加这一国际足球盛事：“我从卡塔尔，从阿拉伯世界，欢迎大家参加2022年世界杯。”





“人们可以抛开分歧，庆祝他们的多样性以及将他们团结在一起的盛事，这多么美好！”





随后，烟花在首都多哈以北44公里的海湾球场上空绽放。





此前，当阿勒萨尼在国际足联主席詹尼·因凡蒂诺（Gianni Infantino）的陪同下抵达体育场时，几乎满座的体育场爆发出欢呼声。





阿勒萨尼向人群挥手致意，并俯身亲吻他的父亲、哈马德太上皇的手。据悉，哈马德于2013年主动宣布退位，将王位让给了儿子，此举也是“阿拉伯世界首例”。





随后，灯光变暗，三头骆驼、舞者们和一位名叫“Dana”的卡塔尔歌手鱼贯上场，后者戴着传统的巴托拉（batola，海湾地区一些女性佩戴的皮革面罩）。





美国演员摩根·弗里曼（Morgan Freeman）和卡塔尔世界杯大使、20岁的卡塔尔男子加尼姆·穆夫塔（Ghanim Al Muftah）紧随其后。



US actor Morgan Freeman (left) made an appearance during the opening ceremony. Source: Getty / (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images) 弗里曼与穆夫塔在球场上席地而坐，开始对话。





“如果只接受一种方式，那么这么多国家、语言和文化怎么可能走到一起呢？” 弗里曼对观众说。





穆夫塔说：“当你来到此处时，我会说，欢迎你来到我的家。”他的”此处“指的是阿拉伯半岛的游牧贝都因人曾经用来避难的“bayt al sha'ar”帐篷，这也是海湾球场的设计灵感。





开幕式上播放了国家元首阿勒萨尼儿时在沙漠中踢球的录像，这似乎是为了反驳批评者提出的海湾阿拉伯国家卡塔尔没有足球传统的说法。





韩国流行男团防弹少年团（BTS）歌手田柾国与卡塔尔歌手库拜西（Fahad Al-Kubaisi）共同献唱了本届世界杯官方歌曲《Dreamers（追梦人）》。





没有主要的西方国家领导人出席本届开幕式，因为卡塔尔因其人权记录正受到严格审查。





出席会议的有联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）。





体育场内祥和的气氛与Al Bidda公园FIFA球迷节的混乱报道形成鲜明对比。





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