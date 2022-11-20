【观点】悉尼华人火车司机：铁路为何总是“罢工”？工会的诉求是什么？

最新发布的火车表现报告（Sydney Trains and NSW Train Link performance reports）显示，在过去的一年中，悉尼及城际火车的准点率为82.3%，创四年最低值，且远低于92%的准点目标。





新州交通部长大卫·埃利奥特（David Elliott）借此对火车工会展开了新的抨击，并直接将该报告结果归咎于工会的行业行动。





从11月21日起，悉尼的通勤者可以免费乘坐火车。此际，政府正试图阻止行业行动。





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铁路、电车和公交车工会曾威胁称，如果不提供免费旅行，他们将会把服务削减至30%。





乘客们进出车站仍需刷卡，但在周五（11月25日）晚上11点59分之前不会被收取费用。





悉尼火车为何屡屡“罢工”？员工们想通过此举实现怎样的诉求？





华人火车司机Ming 赵向SBS中文普通话节目表示，这背后的原因十分复杂。





“罢工”并不准确

赵先生是一名悉尼火车司机，已经在铁路部门工作了四年有余。





赵先生表示，首先要澄清的是，铁路、公交车的电车工会的行动并非“罢工”，而是一种行业行动。





“罢工（Strike）的话，我们从去年到今年一共是五天。”他说，“罢工的话是没有车的，会没有车去坐。分成几个路段（没有车），这叫罢工。”





他介绍说，包括数次拟关闭Opal交通卡读卡机的计划，“变相的免费乘车”，是行业行动的一种。





而铁路工会作出相似的决定，需要成员们投票表决。在取得多数同意后，各种行业行动再能被执行。





悉尼北区主要火车站曾关闭。 Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE 与此同时，工会要将该决定提交给公平工作委员会，记录在案后，行业行动才能在合法的前提下进行。





“几周前提出关闭Opal读卡机的时候，没有投票的环节，属于程序上的一个瑕疵。后来纠正过来……有97%的成员投出了赞成票。”





新州政府和火车工会将于明年在法庭上对峙。政府要求工会赔偿因Opal闸门开放造成的收入损失。





埃利奥特公开表示：“他们在玩‘俄罗斯轮盘’游戏。因为如果我们在2月份的法庭上赢了，我们就不用担心企业协议，因为工会会破产。”





行业行动是为了涨工资吗？

赵先生说，铁路工会的诉求，不仅仅包括工资的增长。





“其实涨工资我们已经谈妥了，我们一开始的要求是3%，这个是合理的——因为有通货膨胀，任何企业都会给员工涨一定百分比的工资。”





那么，铁路工会及其成员的诉求是什么呢？





赵先生介绍，根据悉尼铁路的安排，火车司机等员工的工作时间是相对特殊的。



我们火车司机一天最多只能开8小时33分钟的车，这是合法的范围。特殊情况下不能超过9小时；如果宣布了州紧急情况，可以开到11个小时。否则不仅非法，也会疲劳驾驶。 Ming赵，悉尼火车司机





在这种情况下，以赵先生为代表的火车员工希望上班和下班的地点是一致的，例如，在悉尼中央车站Central上班，也从同一个车站下班。





赵先生举例说，在周六铁路维修的情况下，从Waterfall到Penrith车站的班次将大幅减少。





“如果我在Penrith上班，在Waterfall下班，中间的路程单程可能需要四个小时。”





All trains across Sydney and NSW have been cancelled. (AAP Image/Dean Lewins) Source: AAP



很多乘客不知道的是，火车系统其实是24小时运营的。赵先生表示，末班车后，因为保养车辆等需求，需要各种形式的“挪车”。





“不同路段有不同的调度。他们协调好，给我们授权，车就开出去。”他说，这涉及到大量员工，“我们开进去，管停车的也需要接受我们。这就差不多要10个人，更不用提看不到的后台的员工。”





按照规定，火车司机的两次工作时间间隔至少为11小时。





在这种情况下，如果赵先生的排班是早晨10点到晚上6点，而第二天则是凌晨5点的排班，“如果我在Waterfall下班，四个小时回到Penrith，那我睡觉的时间就没有了。”



争议焦点：工会何为拒绝韩国产的NIF列车

于2019年交付的韩国生产的NIF（New Intercity Fleet）一直是工会与新州政府争议的焦点。NIF的投入适用与否引起了巨大的争论，并直接导致了工会数次工业行动。





工会认为，这款列车存在一系列安全隐患。2021年7月，独立的国家安全监管机构办公室（Office of the National Safety Regulator）认定，新车队通过其安全审计，认可了新州政府在这一问题上的立场。





然而，在赵先生看来，从司机的角度看，这款列车是不安全的。





1. 驾驶室监控设备的争论

据悉，韩国生产的NIF列车原定于2019年投入使用，在悉尼和中央海岸、Newcastle、蓝山、南部海岸之间提供载客服务。





新州交通部的文件显示，该列车将在驾驶室配备有监控显示屏。司机将不得不完全依靠安装在火车两侧的闭路摄像进行监控。





Source: AAP



赵先生认为，此举是不安全的，会对司机造成干扰。





“监控设备就在司机的旁边，这个屏幕会让我们随时监控。”他说，“第一，我们车厢晚上必须要黑，因为要看外面的灯。如果车厢里有亮灯，我们会看不清，会造成危险。“





与此同时，赵先生认为，火车、公交车等驾驶员有着严格的电子设备禁令，而设置监控屏幕与这条规定是相违背的。





“我们身边不可以用任何电子设备，就算普通司机也不能用手机等设备……因为会让驾驶员分神。”





我们火车要求更严格，必须关机，放在我们不能接触到的地方，就是为了不让我们分心。那么新款车在我旁边放了这么一个屏幕，屏幕里人影动来动去的，那这是不是一个干扰呢？ Ming赵，悉尼火车司机





除此之外，赵先生认为，新列车的强制限速和自动刹车系统也与部分司机的驾驶习惯不符合，紧急制动造成的急刹可能会成为一个安全隐患。





而一份2018年提交给新州政府的机密报告显示，在高速运行时，列车门打开时容易失灵。但该问题直到2021年才向公众公布。





2. 列车安全员职位的去留

在悉尼现有的火车上，除火车驾驶员外，我们经常看到一名警卫人员，负责检查行车过程中的安全情况。





列车安全员职位的去留，是工会与政府争议的焦点问题之一。





根据新州交通部的《NIF列车运营独立报告》显示，NIF列车将取消列车安全员的职位，由司机通过监控屏幕检查列车的行车安全。





Source: Supplied



Ming赵先生认为，这是不合理的。列车安全员的职责之一是确定站台的安全，当所有乘客顺利上车，车门关闭后，安全员会向司机发送指令，确认安全，司机才会启动列车。





“他/她会去最后看整列车有没有不安全的因素，有时候比如一些高中生——我的车发生过——他们摸着玻璃随着车跑，这是很危险的。”





（NIF列车）要司机用肉眼看监控，如果说有什么网络情况——比如有延迟，那就是什么都看不到。如果有人掉进站台和车之间的空挡……如果看不到，火车开走了，那后果真的是不敢想象。 Ming赵，悉尼火车司机





另外，赵先生认为，如果司机发生紧急健康情况，在没有列车安全员的情况下，将无法获取紧急救助，而乘客的安全也难以保证。





他向SBS中文普通话节目分享了一段他在Mortdale火车站的经历。一列火车已经出站，但紧急停在了站台附近。





“比如两年前，当时火车司机心脏病犯了，我们火车有紧急制动——如果司机几秒不动或手松了，火车就会自动停下来了。”





“当时火车上的安全员有驾驶室钥匙，他联系不到司机，只好赶紧说：有问题了，通知调度。一开门就看见司机倒在地上，捂着胸口，就赶紧交了救护车，然后就救活了。”





“如果是这款新车，我不敢想象，如果有一天是我倒在地上，乘客是没有可能把门踹开的——那个门是很坚固的。大家只会等在那里，也不可能说去叫救护车或报警，对不对？”





（采访仅代表嘉宾观点，不代表SBS立场）





本文系SBS中文普通话原创报道，未经许可，禁止转载。





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LISTEN TO 【观点】悉尼华人火车司机：铁路为何总是“罢工”？工会的诉求是什么？ SBS Chinese 20/11/2022 14:29 Play





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