SBS 普通话电台

【观点】悉尼华人火车司机：铁路为何总是“罢工”？工会的诉求是什么？

SBS 普通话电台

Pictured is a file image of commuters stand on a platform at Strathfield train station in Sydney.

Pictured is a file image of commuters stand on a platform at Strathfield train station in Sydney. Source: AAP

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 21 November 2022 at 9:49am
By Olivia Yuan
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

车班次减少、火车站闸门打开……悉尼的公共交通异常影响了无数居民的日常生活。这些行为属于罢工吗？工会为什么要采取这样的措施？员工们的诉求又是什么？一名华人火车司机分享了他的看法。（点击上方收听采访）

Published 21 November 2022 at 9:49am
By Olivia Yuan
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS
最新发布的火车表现报告（Sydney Trains and NSW Train Link performance reports）显示，在过去的一年中，悉尼及城际火车的准点率为82.3%，创四年最低值，且远低于92%的准点目标。

新州交通部长大卫·埃利奥特（David Elliott）借此对火车工会展开了新的抨击，并直接将该报告结果归咎于工会的行业行动。

从11月21日起，悉尼的通勤者可以免费乘坐火车。此际，政府正试图阻止行业行动。

Advertisement
铁路、电车和公交车工会曾威胁称，如果不提供免费旅行，他们将会把服务削减至30%。

乘客们进出车站仍需刷卡，但在周五（11月25日）晚上11点59分之前不会被收取费用。

悉尼火车为何屡屡“罢工”？员工们想通过此举实现怎样的诉求？

华人火车司机Ming 赵向SBS中文普通话节目表示，这背后的原因十分复杂。

“罢工”并不准确

赵先生是一名悉尼火车司机，已经在铁路部门工作了四年有余。

赵先生表示，首先要澄清的是，铁路、公交车的电车工会的行动并非“罢工”，而是一种行业行动。

“罢工（Strike）的话，我们从去年到今年一共是五天。”他说，“罢工的话是没有车的，会没有车去坐。分成几个路段（没有车），这叫罢工。”

他介绍说，包括数次拟关闭Opal交通卡读卡机的计划，“变相的免费乘车”，是行业行动的一种。

而铁路工会作出相似的决定，需要成员们投票表决。在取得多数同意后，各种行业行动再能被执行。

SYDNEY TRAINS SHUTDOWN
悉尼北区主要火车站曾关闭。 Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE
与此同时，工会要将该决定提交给公平工作委员会，记录在案后，行业行动才能在合法的前提下进行。

“几周前提出关闭Opal读卡机的时候，没有投票的环节，属于程序上的一个瑕疵。后来纠正过来……有97%的成员投出了赞成票。”

新州政府和火车工会将于明年在法庭上对峙。政府要求工会赔偿因Opal闸门开放造成的收入损失。

埃利奥特公开表示：“他们在玩‘俄罗斯轮盘’游戏。因为如果我们在2月份的法庭上赢了，我们就不用担心企业协议，因为工会会破产。”

行业行动是为了涨工资吗？

赵先生说，铁路工会的诉求，不仅仅包括工资的增长。

“其实涨工资我们已经谈妥了，我们一开始的要求是3%，这个是合理的——因为有通货膨胀，任何企业都会给员工涨一定百分比的工资。”

那么，铁路工会及其成员的诉求是什么呢？

赵先生介绍，根据悉尼铁路的安排，火车司机等员工的工作时间是相对特殊的。
我们火车司机一天最多只能开8小时33分钟的车，这是合法的范围。特殊情况下不能超过9小时；如果宣布了州紧急情况，可以开到11个小时。否则不仅非法，也会疲劳驾驶。
Ming赵，悉尼火车司机

在这种情况下，以赵先生为代表的火车员工希望上班和下班的地点是一致的，例如，在悉尼中央车站Central上班，也从同一个车站下班。

赵先生举例说，在周六铁路维修的情况下，从Waterfall到Penrith车站的班次将大幅减少。

“如果我在Penrith上班，在Waterfall下班，中间的路程单程可能需要四个小时。”

Commuters arrive at the closed Central Station during the shutdown of Sydney's train network in Sydney, Monday, February 21, 2022. All trains across Sydney and NSW have been cancelled. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING
All trains across Sydney and NSW have been cancelled. (AAP Image/Dean Lewins) Source: AAP

很多乘客不知道的是，火车系统其实是24小时运营的。赵先生表示，末班车后，因为保养车辆等需求，需要各种形式的“挪车”。

“不同路段有不同的调度。他们协调好，给我们授权，车就开出去。”他说，这涉及到大量员工，“我们开进去，管停车的也需要接受我们。这就差不多要10个人，更不用提看不到的后台的员工。”

按照规定，火车司机的两次工作时间间隔至少为11小时。

在这种情况下，如果赵先生的排班是早晨10点到晚上6点，而第二天则是凌晨5点的排班，“如果我在Waterfall下班，四个小时回到Penrith，那我睡觉的时间就没有了。”

争议焦点：工会何为拒绝韩国产的NIF列车

于2019年交付的韩国生产的NIF（New Intercity Fleet）一直是工会与新州政府争议的焦点。NIF的投入适用与否引起了巨大的争论，并直接导致了工会数次工业行动。

工会认为，这款列车存在一系列安全隐患。2021年7月，独立的国家安全监管机构办公室（Office of the National Safety Regulator）认定，新车队通过其安全审计，认可了新州政府在这一问题上的立场。

然而，在赵先生看来，从司机的角度看，这款列车是不安全的。

1. 驾驶室监控设备的争论

据悉，韩国生产的NIF列车原定于2019年投入使用，在悉尼和中央海岸、Newcastle、蓝山、南部海岸之间提供载客服务。

新州交通部的文件显示，该列车将在驾驶室配备有监控显示屏。司机将不得不完全依靠安装在火车两侧的闭路摄像进行监控。

Stock images of Transport Sydney Trains at Town Hall station, Sydney
Source: AAP

赵先生认为，此举是不安全的，会对司机造成干扰。

“监控设备就在司机的旁边，这个屏幕会让我们随时监控。”他说，“第一，我们车厢晚上必须要黑，因为要看外面的灯。如果车厢里有亮灯，我们会看不清，会造成危险。“

与此同时，赵先生认为，火车、公交车等驾驶员有着严格的电子设备禁令，而设置监控屏幕与这条规定是相违背的。

“我们身边不可以用任何电子设备，就算普通司机也不能用手机等设备……因为会让驾驶员分神。”

我们火车要求更严格，必须关机，放在我们不能接触到的地方，就是为了不让我们分心。那么新款车在我旁边放了这么一个屏幕，屏幕里人影动来动去的，那这是不是一个干扰呢？
Ming赵，悉尼火车司机

除此之外，赵先生认为，新列车的强制限速和自动刹车系统也与部分司机的驾驶习惯不符合，紧急制动造成的急刹可能会成为一个安全隐患。

而一份2018年提交给新州政府的机密报告显示，在高速运行时，列车门打开时容易失灵。但该问题直到2021年才向公众公布。

2. 列车安全员职位的去留

在悉尼现有的火车上，除火车驾驶员外，我们经常看到一名警卫人员，负责检查行车过程中的安全情况。

列车安全员职位的去留，是工会与政府争议的焦点问题之一。

根据新州交通部的《NIF列车运营独立报告》显示，NIF列车将取消列车安全员的职位，由司机通过监控屏幕检查列车的行车安全。

The 500 new double-decker train carriages to be built in South Korea.
Source: Supplied

Ming赵先生认为，这是不合理的。列车安全员的职责之一是确定站台的安全，当所有乘客顺利上车，车门关闭后，安全员会向司机发送指令，确认安全，司机才会启动列车。

“他/她会去最后看整列车有没有不安全的因素，有时候比如一些高中生——我的车发生过——他们摸着玻璃随着车跑，这是很危险的。”

（NIF列车）要司机用肉眼看监控，如果说有什么网络情况——比如有延迟，那就是什么都看不到。如果有人掉进站台和车之间的空挡……如果看不到，火车开走了，那后果真的是不敢想象。
Ming赵，悉尼火车司机

另外，赵先生认为，如果司机发生紧急健康情况，在没有列车安全员的情况下，将无法获取紧急救助，而乘客的安全也难以保证。

他向SBS中文普通话节目分享了一段他在Mortdale火车站的经历。一列火车已经出站，但紧急停在了站台附近。

“比如两年前，当时火车司机心脏病犯了，我们火车有紧急制动——如果司机几秒不动或手松了，火车就会自动停下来了。”

“当时火车上的安全员有驾驶室钥匙，他联系不到司机，只好赶紧说：有问题了，通知调度。一开门就看见司机倒在地上，捂着胸口，就赶紧交了救护车，然后就救活了。”

“如果是这款新车，我不敢想象，如果有一天是我倒在地上，乘客是没有可能把门踹开的——那个门是很坚固的。大家只会等在那里，也不可能说去叫救护车或报警，对不对？”

（采访仅代表嘉宾观点，不代表SBS立场）

本文系SBS中文普通话原创报道，未经许可，禁止转载。

请点击音频收听完整故事：

LISTEN TO
mandarin_20221121_train image

【观点】悉尼华人火车司机：铁路为何总是“罢工”？工会的诉求是什么？

SBS Chinese

20/11/202214:29

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

READ MORE

测速相机警示牌又“回来”了：司机朋友有话说

新州政府同意工会要求 居民下周可免费乘坐火车

国际足联：卡塔尔世界杯比赛场馆将禁售酒精饮料

分享

Latest podcast episodes

63D3705F7B2C78F067ECA8BAAF670200.jpg

澳洲幼儿园面面观

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（11月21日）

Speed Camera Warning sign

测速相机警示牌又“回来”了：司机朋友有话说

A worker wearing protective clothing while clearing the hazardous substance,asbestos,from an old attic. (GETTY)

全国石棉宣传月：警惕家居环境中的石棉纤维